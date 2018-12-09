2018-12-17T13:21:16+03:00
Общество

Волгоградцам не пришли квитанции за ЖКХ: пени начислять не будут

Оплатить счета за коммуналку жителям Волгограда нужно до 17 декабря 2018
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Квитанции до 10 декабря не принесли.Квитанции до 10 декабря не принесли.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

«Почему квитанций за жилищно-коммунальные услуги до сих пор нет?», «Еще чуть-чуть и мы не получим субсидию», «А там и до пени недалеко», - первую неделю декабря 2018 жители Волгограда жаловались на то, что им так и не пришли счета за коммуналку, которые по закону нужно оплатить до 10 числа. Не оказалось квитанций в почтовых ящиках и 9 декабря. Как пояснили «КП-Волгоград» в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», задержка вызвана усовершенствованием программного обеспечения в вычислительном центре в ноябре 2018 года и не повторится впредь. А пока для жителей Волгограда, вовремя не заплативших за коммуналку, на неделю освободят от всех возможных санкций. Не стоит переживать и пенсионерам, и малоимущим, которые получают субсидию. Оплатить счета нужно будет в срок до 17 декабря.

- При оплате квитанций за ноябрь 2018 года до 17 декабря 2018 года, пеня начисляться не будет, - пояснили в компании АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». - Задержка доставки платежных квитанций не повлияет на возможность получения субсидий на услуги ЖКХ от Управления социальной защиты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Новости 24
В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры
Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо
Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка
На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело
Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила
В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей
Будет сыпать три дня: на Волгоградскую область обрушится снегопад
В Волгограде три дня не будут ездить электрички в аэропорт
Как должникам за капремонт вернуть оплаченную коллекторам комиссию
Волгоградских чиновников оштрафовали почти на полмиллиона за небезопасные кладбища и свалки
Интерпол поймал волгоградца, четыре года скрывавшегося от полицейских в Италии
В Волгограде застроят бывший военный городок в Дзержинском
Волгоградцы за 11 месяцев проели и пропили 157 миллиардов рублей
В Волгограде малыш попал в больницу после удара током от гирлянды
Волгоградцу, спустившему штаны в автобусе, дали год исправительных работ
В Волгограде на зебре сбили школьника
Волгоградцев приглашают за подарками ручной работы на Никольскую ярмарку
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог