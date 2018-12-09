2018-12-09T21:31:23+03:00
Общество

Волгоградцам не пришли квитанции за ЖКХ: пени начислять не будут

Оплатить счета за коммуналку жителям Волгограда нужно до 17 декабря 2018
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Квитанции до 10 декабря не принесли.Квитанции до 10 декабря не принесли.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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«Почему квитанций за жилищно-коммунальные услуги до сих пор нет?», «Еще чуть-чуть и мы не получим субсидию», «А там и до пени недалеко», - первую неделю декабря 2018 жители Волгограда жаловались на то, что им так и не пришли счета за коммуналку, которые по закону нужно оплатить до 10 числа. Не оказалось квитанций в почтовых ящиках и 9 декабря. Как пояснили «КП-Волгоград» в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», задержка вызвана усовершенствованием программного обеспечения в вычислительном центре в ноябре 2018 года и не повторится впредь. А пока для жителей Волгограда, вовремя не заплативших за коммуналку, на неделю освободят от всех возможных санкций. Не стоит переживать и пенсионерам, и малоимущим, которые получают субсидию. Оплатить счета нужно будет в срок до 17 декабря.

- При оплате квитанций за ноябрь 2018 года до 17 декабря 2018 года, пеня начисляться не будет, - пояснили в компании АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». - Задержка доставки платежных квитанций не повлияет на возможность получения субсидий на услуги ЖКХ от Управления социальной защиты.

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