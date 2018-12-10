2018-12-17T13:21:16+03:00
Общество

Корпоративы в Волгограде: Голливуд - для богатых, Дед Мороз - для скромных

Как волгоградские компании собираются встречать Новый год
Екатерина МАЛИНИНА
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Главное, чтобы после корпоратива вас не уволили.Главное, чтобы после корпоратива вас не уволили.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Волгоград почти готов ко встрече Нового года. По крайней мере, в курилках и во время утреннего чая сотрудники обсуждают новогодние корпоративы и наряды. Большинство компаний уже выбрали место и сценарий. И «Комсомолка» узнала, как они собираются встречать Новый 2019 год .

НАЗАД В СССР

Встречают все по-разному. Все зависит от бюджета и фантазии. Так как бюджет у 95 процентов фирм совсем скромный, то и фантазии особо не на что разгуляться. Средний чек за организацию праздника от 10 до 20 тысяч рублей. Есть и совсем удивительный цифры, но позволить себе их могут единицы.

Главным гостем на новогоднем корпоративе по-прежнему Дедушка Мороз. И если года 2-3 назад модно было позвать африканского, то теперь в чести традиционный: по образу и подобию советских мультиков. Кстати, советское в чести у волгоградской публики. Так достаточно часто для сотрудников проводят Голубой огонек, Старые песни о главном, Карнавальную ночь. Ну а ди-джеи ставят ретро музыку. Причем не 90-е, а 80-е и старше.

- Самый популярный в этом году сценарий – путешествие по странам и местам. Одновременно и красочно и познавательно. Подбираем соответствующие костюмы, музыку. Если бюджет побольше – приглашаем кавер- и рок-группы, если меньше – на вечере работает ди-джей, - рассказала «КП-Волгоград» директор арт-агентства «Солярис»Елена Гриновецкая.

ПО-СТОЛИЧНОМУ

Крупные компании (таких в Волгограде, надо признаться, не много) приглашают к себе настоящих российских звезд. И их ценник весьма отличается от наших местных групп. На сайтах концертных агентств выступление Сергея Трофимова, например, предлагают за 1,8 миллиона рублей, Би-2 за 3 миллиона, а «Песняров» от 500 тысяч рублей. И это не считая расходов на проживание и райдер.

- У корпораций есть возможность использовать технологические новинки, светодиодные экраны. И к сценарию они предъявляют особые требования. В нем должен быть командообразующий элемент, - рассказали нам в агентстве «Праздник. Волгоград». – Вечеринка в этом случае должна быть стильной, чтобы не сильно отличаться от московских корпоративов.

Щедрые руководители готовы потратиться даже на голливудское шоу. В этом случае все гости обязаны прийти в соответствующих нарядах, которые может предоставить и агентство. Для них специально нанимают визажиста и парикмахера. Так что перед началом вечера все проходят через гримерную. Ну а вход в банкетный зал проходит по красной дорожке. И, конечно, гостей встречают фотовспышками нанятые фотографы.

Но если у вашего начальства нет на это денег – не огорчайтесь. Все-таки самое главное на вечеринке – люди. В приятной компании и небольшое кавказское кафе можно превратить в место корпоративного отрыва. Вспоминать который будет стыдно, но весело.

МОДНЫЕ ФИШКИ

В прошлом году самым популярным номером было бумажное шоу, в этом году публика переориентировалась на серебряное шоу, зеркальные иллюзии. А вот рисование на песке заказывать стали редко. По-прежнему гости любят живую музыку и танцы. Правда, в моде уже не восток, а европейские и латиноамериканские номера.

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