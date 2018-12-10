Volkswagen Polo – история одной любви

Все 8 лет с начала производства в России Volkswagen Polo остается бестселлером марки, завоевав сердца сотни тысяч автомобилистов. Завод в Калуге выпустил 400 тысяч автомобилей различной комплектации, адаптированных под запросы водителей и российские дороги. Бренд постоянно совершенствуется и расширяет целевую аудиторию покупателей, пополняя ассортимент новинками.

ПРИЧИНЫ НЕИЗМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ

Изначально этот авто создан для российских автомобилистов с учетом специфики дорожного покрытия, климатических условий страны и требований безопасности. Перед запуском производства прототипы тестировались в разных регионах, что позволило усовершенствовать модель, обеспечив её:

усиленной подвеской;

неприхотливым бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 л с 4 цилиндрами;

двумя вариациями трансмиссии – 5-ступенчатой механикой и 6-ступенчатым автоматом;

клиренсом 163 мм;

кузовом с оцинкованными элементами для антикоррозийной защиты;

расширенной колесной базой – 2553 мм;

ISOFIX [1]крепежами для детских сидений;

высокоемкостным аккумулятором и мощным стартером (с 2016 года), позволяющими без проблем заводиться и ездить в самые сильные морозы;

задними дисковыми тормозами;

высокотехнологичной мультимедийной системой с 4 динамиками.

Фото: Волга-Раст.

МНЕНИЕ АВТОМОБИЛИСТОВ

Планируя купить в Волгограде Volkswagen Polo, будущий автовладелец хочет быть на 100% уверенным в правильности сделанного выбора. Принять решение будет принципиально проще после изучения отзывов владельцев. Те, кому уже довелось сесть за руль, могут рассказать как нельзя лучше о его особенностях: управляемости, работе двигателя, качестве отделки салона, вместительности, приспособленности к езде в мороз и гололед.

Андрей, 23 года: «Перепробовал массу вариантов, прежде чем остановиться на седане от немецкого бренда. Покорили лаконичность интерьера, эргономика, неприхотливость мотора и динамичность езды. И все это по разумной для российского рынка цене!»

Фото: Волга-Раст.

Марина, 40 лет: «Купила в Волгограде Volkswagen Polo осознанно – долго изучала характеристики, сравнивала и была на тест-драйве в салоне. Из того, что понравилось больше всего: небольшой расход (5,8 литра по трассе), возможность безопасной перевозки ребенка за счет наличия креплений для детского кресла, АКПП (можно было купить с механикой, но с автоматом проще) и разнообразие оттенков кузова (выбрала для себя Wild Cherry[2])».

Юрий, 52 года: «Компактный, стильный и маневренный автомобиль, который стоит своих денег. Подойдет водителям со стажем и новичкам. Меня устраивает полностью, а тем, кто только собирается покупать, рекомендую присмотреться к пакетам «Комфорт» и «Дизайн» - по моему мнению, в них лучше всего сочетаются функциональность и цена».

Валентин, 58 лет: «Езжу на Volkswagen Polo с 2012 года, причем впервые купил авто с АКПП и опцией типтроник. Для города, как по мне, идеальный вариант – от водителя требуется минимум усилий, почти все делает автоматика, остается только следить за происходящим на дороге. С управляемостью тоже никаких проблем, а расход при скорости около 100 км/ч у меня был до 6 л. Отдельно отмечу прекрасную курсовую устойчивость, даже если отпускать руль, то никаких «виляний» не происходит. Благодаря солидному клиренсу днище за 6 лет не повредил ни разу, да и вообще, единственное, что пришлось сделать, – поменять фару после неудачной парковки. Хотя езжу преимущественно один или с женой, могу сказать, что места в салоне достаточно и спереди, и сзади, а багажника на 460 л хватает на перевозку продуктов, снаряжения (увлекаюсь рыбалкой) и вещей».

Станислав, 44 года: «Второй раз выбираю авто немецкого автоконцерна и остаюсь довольным. Надежность, простота управления и комфортность – вот, что делает Polo автомобилем моей мечты. В равной степени удобен для городских поездок и путешествий по трассе, отлично преодолевает ямы и выбоины асфальта. Во время езды слышно мотор, но не слишком громко, зато звучание мультимедийной системы, благодаря мощности и удачному расположение динамиков, отличное».

Положительные отзывы о модели исчисляются тысячами, и это одна из главных причин купить Volkswagen Polo, ведь одно дело впечатляющие характеристики, и совсем другое – одобрение реальных водителей, которые нашли в Polo свой идеал.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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[1] Изофикс

[2] Вайлд черри