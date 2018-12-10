2018-12-17T13:21:16+03:00
Авто

5 причин выбрать Renault Duster

Модель, которая объединяет в себе высокие технические характеристики, выразительный внешний вид, практичность и экономичность
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Фото: Волга-Раст.Фото: Волга-Раст.
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Внедорожники для многих российских автомобилистов – лучшее решение с учетом качества дорожного покрытия, частых путешествий и модных тенденций. Иметь автомобиль сегмента SUV престижно, ведь выглядит такое авто внушительно. Вот только расходы на его покупку и текущее обслуживание могут оказаться совсем не такими маленькими, как хотелось. Может есть модель, которая объединяет в себе высокие технические характеристики, выразительный внешний вид, практичность и экономичность? Посмотрим на примере Renault Duster.

ДОСТОИНСТВА КРОССОВЕРА

Рассмотрим сначала те преимущества, которые мотивируют наших соотечественников купить Renault Duster:

- отличная управляемость при езде по городу и бездорожью;

- наличие переднеприводной и полноприводной версии;

- солидный клиренс 210 миллиметров;

- наличие автоматического изменения газораспределительных фаз в обновленном моторе мощностью 143 лошадиные силы;

- анатомическая форма сидений, гарантирующая удобство;

- стильная радиаторная решетка, оптимизированные рейлинги, задние фонари, передний и задний бамперы;

- запуск в дистанционном режиме, чтобы удавалось ездить зимой на прогретом авто;

- возможность транспортировки других машин в качестве буксира за счет умеренного расхода топлива – примерно 5 литров в смешанном режиме;

- модернизированная мультимедийная система (есть сенсорный экран с повышенной тактильной чувствительностью);

- интегрированный навигатор;

- наличие в базовой комплектации камеры заднего вида и автоматического обогрева лобового стекла.

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА В КЛАССЕ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Фото: Волга-Раст.

Фото: Волга-Раст.

Лучше всего понять, почему именно этот компактный кроссовер предпочитают приобретать наши соотечественники, позволит сравнение характеристик, оснащения и габаритов с одноклассниками. Примечательно, что все «близкие» по опционалу, ходовым параметрам и дизайну варианты на порядок дороже, например, за Nissan Qashqai придется отдать не менее 1 064 000, Lifan X60 от 739 900, цена Chery Tiggo 5 позиционируется от 857 000 рублей, тогда как цена на Duster стартует от 699 тысяч рублей*.

В СРАВНЕНИИ С КОНКУРЕНТАМИ

Предлагаем вашему вниманию сравнительную таблицу с основными конкурентами сегмента. Данные получены с официальных сайтов дилеров.

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В чем-то, безусловно, у творения автоконцерна Renault конкуренты выигрывают, например, в величине топливного бака, зато по остальным Duster их превосходит или как минимум находится на аналогичном уровне. С учетом того, что цена ниже, он достоин статуса действительно бюджетного кроссовера – зачем платить больше, если можно дешевле получить внедорожник с такими же характеристиками, как у более дорогостоящих одноклассников, или даже лучше!

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАГРАДЫ RENAULT DUSTER – ЛУЧШЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Если у вас еще остались сомнения в привлекательности идеи купить Duster, положитесь на мнение экспертов, которые год за годом признают данную серию лучшей во внедорожном классе. Разработку французских специалистов несколько раз (в 2013, 2015 и 2016 году) удостаивали звания лучшего компактного внедорожника. Авторитетное жюри покорили устойчивость, способность преодолевать различные препятствия, умеренная по цене эксплуатация и вариативность комплектаций.

Renault Duster в 2017 году занял второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей сегмента SUV. Авто сохраняет эту достойную позицию и в 2018 году. Автомобиль также побеждал в категории «Внедорожник года 2016». Компактный кроссовер от французского бренда обошел всех конкурентов благодаря сочетанию надежности, высоким техническим характеристикам, доступной стоимости и недорогой эксплуатации. Именно поэтому эксперты и читатели журнала «Клуб 4х4» признали машину лучшей.

Также французский кроссовер выиграл у конкурентов в организованном редакцией автоиздания «За рулем» «Морском бое».

МАКСИМАЛЬНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ И УМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ

Помимо функциональности, небольшого расхода топлива, проходимости и безопасности, есть еще одна немаловажная причина приобрести Renault Dusterцена. Речь идет не только о выгодной стоимости при покупке у официального дилера, но также об умеренных текущих расходах и высокой ликвидности автомобиля. Выбирая данный кроссовер, вы получаете неприхотливый и недорогой в обслуживании автомобиль, который можно удачно продать, ведь спрос на модель стабильно высокий на вторичном российском рынке, а его остаточная стоимость по исследованию «Автостат» составляет 93,49%. Этот показатель определил автомобиль на верхнюю позицию рейтинга остаточной стоимости в SUV сегменте.

Чтобы не быть голословными, давайте рассмотрим, во сколько примерно обойдется владение Duster с 1,6 литровым мотором мощностью 114 лошадиных сил, полный привод и пробегом в 15 тысяч километров в год:

- транспортный налог – порядка 2280 рублей**;

- расход на ОСАГО составит около 6 424 рублей (рассчитано для 1 водителя старше 22 лет и со стажем более 3 лет, класс – ранее не страховался, калькулятор для расчета https://calcus.ru/kalkulyator-osago);

- Затраты на топливо составят в среднем 47 082 руб.: при расходе 7,6 л на 100 км в смешанном цикле автомобиля при средней стоимости АИ-92 – 41,30 руб.;

- затраты на первое техобслуживание будут около 9400 руб. по данным дилерского центра Renault «Волга-Раст» на Мамаевом кургане.

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В целом год пользования владельцу будет стоить около 65 186 тыс. рублей. Этот показатель вполне приемлем для класса внедорожников.

Оценивая модель по совокупности особенностей (комплектации, дизайну, начальной и остаточной стоимости, продуманности и удобству салона и т.д.), можно с уверенностью остановить свой выбор на Renault Duster, если ищете надежный современный внедорожник, который будет выглядеть дорого, но при этом его содержание не съест весь ваш бюджет.

Официальный дилер Renault «Волга-Раст»,

ООО ТК «Федерация», г. Волгоград, ул. Землячки, д.67. Тел.: 8(8442)55-15-55, www.renault34.ru

*Стоимость указана для автомобилей в базовой комплектации, цены взяты с сайтов официальных дилеров и действительны на 05.12.2018 г. предложение не является публичной

**По данным сайта https://www.nalog.ru/rn34/service/calc_transport/

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