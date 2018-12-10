Волгоградских воспитанников академии Ротор поздравили игроки сборной России по футболу

Для любого мальчишки, увлекающегося футболом, встреча с кумиром - мечта. А волгоградским ребятам из академии «Ротор» повезло вдвойне: их лично поздравили игроки сборной России по футболу. Лично капитан Артем Дзюба записал для юных волгоградцев видеообращение. К нему присоединились и его коллеги - игроки сборной Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Юрий Газинский и другие, а также ветераны «Ротора», среди которых Роман Павлюченко и Евгений Алдонин.

Они поздравили наших мальчишек с удачным завершением сезона, и пожелали в Новом году новых побед.

Игроки сборнои России поздравили Академию "Ротор" с успешным сезоном!.Футболисты сборной России поздравили юных волгоградских футболистов с удачным сезоном Артем Дзюба, Алексей Миранчук, Евгений Алдонин, Роман Павлюченко, Георгий Джикия, Михаил Меркулов, Юрий Газинский и другие передают привет в Волгоград!

- Я знаю, что вы в Академии «Ротор» в очень непростых условиях по сравнению с другими находитесь, но вы стараетесь, занимаете места, боритесь со всеми командами по всей России и это дорогого стоит! - отметил Артем Дзюба в видеообращении, которое записал прямо в самолете, когда сборная России возвращалась с очередной игры. - Ставьте перед собой цели гораздо выше, слушайте тренерский штаб, будьте по-футбольному наглыми, и пусть травмы обходят вас стороной.

fcrotor Артем Дзюба поздравил Академию "Ротор" с успешным сезоном

А еще кэп пожелал волгоградским футболистам верить в себя и добиваться своих целей.

- Вы представляете прекрасный волгоградский клуб «Ротор», который любят сотни тысяч болельщиков не только в Волгограде. Я сам начинал в «Роторе», и он для меня одна большая семья. Это тот клуб, который сделал меня большим футболистом. Так что не останавливайтесь на достигнутом, - говорит Роман Павлюченко.

И все сошлись на том, что именно ребята из Академии «Ротор» в будущем должны играть в составе волгоградской команды в Премьер-Лиге, а потом – стать членами сборной России. Тем более, теперь в Волгограде есть прекрасный стадион.

18-летние "роторовцы" дали фору соперникам из боее именитых клубов и стали третьими в России. Фото академии Ротора.

В 2018-м воспитанники академии «Ротор» действительно добились небывалых результатов. Во-первых, команда ребят 2000 года рождения завоевала «бронзу» на Первенстве России, став на одну ступень с такими клубами, как питерский «Зенит», столичный «Спартак», «Локомотив», казанский «Рубин», Краснодар. Во-вторых, Сборная Черноземья (в основной состав которой вошли 15 воспитанников «Ротора» 2003 года рождения) заняла третье место на чемпионате России среди межрегиональных футбольных объединений. И, надо отметить, что таких результатов волгоградцы смогли добиться, несмотря на то, что материально-техническая база значительно уступает состоятельным футбольным школам России. Что делает их победы еще ценнее.

- Дерзайте! Жду вас в нашей сборной и на поле! - передает привет мальчишкам игрок сборной России по футболу Роман Нойштедтер.