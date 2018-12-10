Астраханка Татьяна Бочарова стала чемпионкой мира по бодибилдингу

В испанском городе Таррагон прошел чемпионат мира по бодибилдингу. Среди российских наград есть золото астраханки Татьяны Бочаровой. Женщина обошла всех в номинации "Женщины. Мастера. Бодифитнес. 40-44 года". Среди соперниц были спортсменки из Канады, России, Германии, Испании, Франции, Польши, Словакии, Литвы, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Эстонии. Но рельефы и формы астраханки судьям понравились больше всего

Фитнесом Татьяна увлеклась десять лет назад. Ходила в спортзал, втянулась, стала заниматься профессионально. И даже решилась бросить работу методиста в системе образования. Теперь она тренер в одном из фитнес-клубов Астрахани и даже имеет своих учениц.

Женщина обошла 15 соперниц в борьбе за золото. Фото: ifbb.com

Победа 42-летней астраханки на мировом первенстве была вполне логичной. До этого она заняла второе место на чемпионате Европы, выиграла российские соревнования.

Золото, кстати, дается не просто.

- Перед соревнованиями тренировка проходит каждый день, - говорит Сергей Попов, тренер Татьяны, вице-председатель Волгоградской федерации бодибилдинга и фитнеса. - Все спортсмены сидят на жесткой диете. Сначала снижают углеводы в рационе – отказывются от булок, сахара, пьют только дистиллированную воду. Из фруктов остаются только цитрусовые. А за пару недель до часа Х садятся на белковую диету, полностью отказываются от воды. Но для тех, кто увлекается бодибилдингом – это уже образ жизни.

Кстати, Татьяна посвящает спорту не всю свою жизнь. На первом месте у нее все-таки семья. Женщина воспитывает чудесную дочку, которая, кстати, серьезно занимается акробатикой.