2018-12-17T13:21:16+03:00
Общество

Новый год 2019 в Волгограде приглашают встретить на площади Павших Борцов

В программе новогоднего праздника 2019 в Волгограде около 130 мероприятий [программа мероприятий]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С наступающим!С наступающим!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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С 28 декабря 2018 по 7 января 2019 в Волгограде развернутся новогодние гулянья. Пройдет праздник под девизом #Вместе теплее. Главные события развернутся на площади Павших Борцов у главной городской елки – в программе мероприятий на Новый год 2019 в Волгограде более 50 развлекательных программ, акций, концертов и спортивных соревнований. Площадь украсят новые светодиодные инсталляции, здесь же разместится резиденция Деда Мороза, детские аттракционы-карусели и гастрономическая ярмарка «Вместе теплее».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, всего в программе мероприятий на Новый год в Волгограде около 130 событий во всех районах города. Желающих покататься на коньках будут ждать 27 катков.

Встретить новогоднюю ночь 2019 в Волгограде можно на площади Павших Борцов. В программе мероприятий с 23.00 31 декабря и до 3.00 1 января - «Лаборатория новогодних чудес». Волгоградцев поздравят аниматоры в костюмах Дедов Морозов, будут песни и танцы под елочкой.

На главной сцене площади Павших Борцов Волгограда на Новый год 2019 с 2 по 7 января каждый день будут устраивать шоу-программы. Их посвятят путешествиям по странам, так что волгоградцы смогут побывать в Японии, Голландии, Италии, Франции, Китая, Кубы и, конечно же, России. Малышей каждый день ждет утренник «Золотой Пятачок и волшебный сказочный лес». 3 января шоу «Музыкальный карнавал» устроит музыкальный театр. 5 января самых голосистых приглашают на караоке-конкурс «Будь VGолосе #С песней теплее», а в резиденции Деда Мороза пройдет «Фестиваль новогодней АРТ-ёлки». В программе праздника 6 января – традиционный Рождественский забег, Большой зимний велопарад и спортивные игры #ВместеТеплее.

Также в новогодней программе мероприятий в Волгограде: 3 января - Парад сказки - 2019. А 7 января на Верхней террасе Центральной набережной пройдут Рождественские спортивные игры.

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