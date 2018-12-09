2018-12-17T13:21:16+03:00
Общество

В больнице Волжского пациенту вместо прикроватной тумбы поставили картонный коробок

Оказалось, что часть закупленной мебели повредили во время перевозки
Юлия Данильченко
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Ситуацию быстро исправили. Фото пресс-службы областной администрации.Ситуацию быстро исправили. Фото пресс-службы областной администрации.Фото: "Экспресс-газета"
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Общественный резонанс вызвали появившиеся в Сети фотографии: на них у больничной койки вместо обычной тумбочки – картонный коробок, куда пациенту приходится складывать предметы гигиены. Место действий – палата отделения гнойной хирургии в больнице имени Фишера в Волжском.

Информация быстро разлетелась по соцсетям, начались бурные обсуждения. Необычную альтернативу палатной мебели сразу же прозвали «нанотумбочками». Но большинство горожан сошлись в одном – главное, что кровати для больных есть, а остальное не критично.

Надо отметить оптимизм волгоградцев: ситуация породила больше шуток, чем негатива. Например, один из пользователей пишет, что «кофейные столики и мебель из поддонов ничего так расходится, а картонная коробка, видите ли, моветон сразу». Другие же предлагают взять пример с волжских медиков и строить из картона дома или дачи.

Но если серьезно, то в комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили КП-Волгоград, почему же случился такой казус. В этом отделении осенью 2018-го провели ремонт, закупили 30 кроватей и 30 тумбочек. Но часть мебели, а именно 8 единиц, грузоперевозчик повредил и ее пришлось вернуть поставщику для замены. Обновить все тумбы сразу не получилось: поставили новые и старые вперемешку. Как у койки оказалась коробка - непонятно, но в больнице быстро исправились и нашли для пациента подходящий шкафчик. А вообще, не считая этого недоразумения, отделение укомплектовано согласно нормам.

- В волжской больнице запланирован капитальный ремонт, рассчитанный на четыре года, - сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Масштабные работы начнутся уже в 2019 году - на эти цели выделено порядка 300 миллионов рублей. В первую очередь обновление коснется поликлиники, неврологического, приемного и диагностического отделений - работы такого объема не выполнялись в медучреждении со дня его создания, - добавили в профильном ведомстве.

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