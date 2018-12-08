Умер за рулем: у 76-летнего волгоградца остановилось сердце на оживленной дороге

Серебристый ZAZ Chance едет по правому ряду на проспекте Жукова, затем резко поворачивает налево, пересекает дорогу и на скорости врезается в иномарку. Ту прижимает к тротуару, а легковушка продолжает ехать дальше, пока не врезается в дерево.

Протараненная машина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Видео этой аварии волгоградцы выложили в социальные сети утром 8 декабря. Сначала можно подумать – пьяный или лихач, но нет: за рулем ZAZ Chance - 76-летний пенсионер, у которого остановилось сердце.

Сразу после происшествия на помощь бросились неравнодушные автомобилисты. Остановилось как минимум две машины. Вызвали "скорую" и сами пытались оказать помощь тем, кто находился в салоне. Но приехавшие медики констатировали смерть пожилого мужчины.

Очень страшное ДТП. Жертв могло быть и больше.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, погибший вместе с супругой ехал по делам, когда у водителя остановилось сердце. Это случилось в девять утра. Пострадала и женщина – ее с травмами отвезли в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все детали происшествия.

Медики констатировали смерть.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области