2018-12-10T08:41:37+03:00
Общество

На колокольню храма Александра Невского в Волгограде поставили пятитонный купол

Над городом-героем впервые разойдется звон четырех колоколов
Юлия ДанильченкоРЕМНЕВА Александра
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Теперь храм Александра Невского украшает один купол.Теперь храм Александра Невского украшает один купол.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Пятитонный купол подняли на одну из колоколен строящегося храма Александра Невского сегодня, 6 декабря. Сложный и в то же время завораживающий процесс начался в девять утра.

Фото Николай Бабкин.

Фото Николай Бабкин.

Для того, чтобы поднять многотонный объект на самую верхушку задействовали автокран. Хорошо, что погода выдалась безветренная. По прогнозам специалистов даже малейшие порывы могли помешать - парусность у конструкции очень высокая. Но все прошло успешно, уже в десять утра купол установили на монолитный пояс и начали приваривать металлические элементы, вмонтированные в бетон.

Купол весит пять тонн, поднять его было непросто. Фото Николай Бабкин.

Купол весит пять тонн, поднять его было непросто. Фото Николай Бабкин.

- Купол изготовлен челябинской фирмой из нержавеющего металла и покрыт нитридом титана под золото. Эта же фирма 11 лет назад делала купола для храма Всех святых на Мамаевом кургане. В Волгоград купол для собора Александра Невского прибыл в разобранном виде и собирался на стройплощадке, накануне он был освящен, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской епархии.

Ближе к двум часам дня митрополит Волгоградский и Камышинский Герман освятит крест который поднимут на самую макушку купола. До конца декабря рабочие будут делать отливы и карнизы, оформят внешний вид. Кстати, уже сегодня волгоградцы услышат звон четырех колоколов, которые увенчали кафедральный собор в начале ноября.

На храм Александра Невского в Волгограде поднимают первый купол.Первый купол установили сегодня на строящийся собор Александра Невского в Волгограде. Уже сегодня раздастся первый звон колоколов https://www.volgograd.kp.ru/daily/26917/3963427/

До конца декабря рабочие будут делать отливы и карнизы, оформят внешний вид. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До конца декабря рабочие будут делать отливы и карнизы, оформят внешний вид.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рядом с надписью «Мы верим, что храм Александра Невского станет по-настоящему душой Волгоградской земли» стоит мужчина, внимательно наблюдает за строительством.

- Вот пришел посмотреть, как строят церковь, - рассказывает Виктор. - В войну здесь был госпиталь. В нем лежал мой раненый дед. Он погиб 13 декабря и сейчас похоронен на Мамаевом кургане.

Еще три женщины стоят перед большим макетом рядом с собором. На нем иллюстрации, информация о строительства храма из книги Александра Материкина. Рядом стенд, на котором расписаны все этапы строительства и экономические затраты.

- Храм строится очень красивый, замечательная архитектура, - говорят женщины. - Очень хотим посмотреть, как крест будут устанавливать. Сейчас погреемся, и вернемся.

В 14:00 около собора Александра Невского собралось очень много людей. Поближе смогли подойти лишь те, кто догадался прийти пораньше. Началось освящение креста главой Волгоградской митрополии Германом. Впервые присутствующие смогли услышать голос благовестников собора, установленных на звоннице.

Крест поднимали на купол около часа. Фото: Николай Бабкин.

Крест поднимали на купол около часа. Фото: Николай Бабкин.

Перед этим в Волгоградской областной Думе собрался попечительский совет под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава области поздравил с 50-летием со дня рукоположения в сан владыку Германа. Так получилось, что сегодня, 6 декабря, также отмечается день памяти князя Александра Невского.

После освящения креста подняли на маковку купола. Это был довольно долгий процесс, который длился почти час. Но люди не расходились - снимали происходящее на телефон, а кто-то молился или просто наблюдал.

Строительство собора продолжается. Напомним, его открытие планируется в 2021 году.

Первый звон: На звонницу собора Александра Невского в Волгограде установили купол и крест.Видео Александры Ремневой.

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