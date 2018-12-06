2018-12-06T12:37:27+03:00
Общество

На колокольню храма Александра Невского в Волгограде поставили пятитонный купол

Над городом-героем впервые разойдется звон четырех колоколов
Юлия Данильченко
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Теперь храм Александра Невского украшает один купол.Теперь храм Александра Невского украшает один купол.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Пятитонный купол подняли на одну из колоколен строящегося храма Александра Невского сегодня, 6 декабря. Сложный и в то же время завораживающий процесс начался в девять утра.

Купол весит пять тонн, поднять его было непросто. Фото николай Бабкин.

Купол весит пять тонн, поднять его было непросто. Фото николай Бабкин.

Для того, чтобы поднять многотонный объект на самую верхушку задействовали автокран. Хорошо, что погода выдалась безветренная. По прогнозам специалистов даже малейшие порывы могли помешать - парусность у конструкции очень высокая. Но все прошло успешно, уже в десять утра купол установили на монолитный пояс и начали приваривать металлические элементы, вмонтированные в бетон.

Хорошо, что не было ветра. Он мог бы помешать процессу. Фото николай Бабкин.

Хорошо, что не было ветра. Он мог бы помешать процессу. Фото николай Бабкин.

- Купол изготовлен челябинской фирмой из нержавеющего металла и покрыт нитридом титана под золото. Эта же фирма 11 лет назад делала купола для храма Всех святых на Мамаевом кургане. В Волгоград купол для собора Александра Невского прибыл в разобранном виде и собирался на стройплощадке, накануне он был освящен, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской епархии.

Вот так красиво смотрится новый купол. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вот так красиво смотрится новый купол.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ближе к двум часам дня митрополит Волгоградский и Камышинский Герман освятит крест который поднимут на самую макушку купола. До конца декабря рабочие будут делать отливы и карнизы, оформят внешний вид. Кстати, уже сегодня волгоградцы услышат звон четырех колоколов, которые увенчали кафедральный собор в начале ноября.

На храм Александра Невского в Волгограде поднимают первый купол.Первый купол установили сегодня на строящийся собор Александра Невского в Волгограде. Уже сегодня раздастся первый звон колоколов https://www.volgograd.kp.ru/daily/26917/3963427/

До конца декабря рабочие будут делать отливы и карнизы, оформят внешний вид. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До конца декабря рабочие будут делать отливы и карнизы, оформят внешний вид.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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