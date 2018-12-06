Волгоградцы пели под «Симфоническое КИНО»

Симфоническое КИНО - это музыка Виктора Цоя, симфонический оркестр, гитара «носителя языка» Юрия Каспаряна, оркестровки композитора Игоря Вдовина и видео-арт Александра Цоя - единственного сына Виктора Цоя. Проект впервые представили в Волгограде. Музыка группы «Кино» прозвучала в исполнении Волгоградского академического симфонического оркестра.

Оркестр готовился заранее самостоятельно. Затем с ним работал известный дирижер Антон Шабуров, который чуть раньше прилетел в Волгоград. И уже перед самым концертом прошла репетиция с группой, Юрием Каспаряном и оркестром, совмещенная с саундчеком. После Юрий Каспарян и Александр Цой рассказали о своем отношении к «Кино» и этому проекту.

- Какие цели у «Симфонического КИНО»?

- Появление «Симфонического КИНО» - это довольно прозаичная история, без гениального озарения. Композитору нашего проекта Игорю Вдовину сначала предложили сделать такие зарисовки для симфонического проекта. Они так классно получились, что Игорь с Юрием Каспаряном решили продолжить и развить это в полноценную самостоятельную программу. Это не поп-проект, который создавался под определенную аудиторию. Просто попробовали и, правда, классно получилось. Группа «Кино» достаточно богата мелодически и драматургически, чтобы получились крутые оркестровые аранжировки. Я позже присоединился к проекту, делаю его видеооформление, специальное прочтение под каждую конкретную композицию, - первым к беседе присоединяется Александр Цой, он в Волгограде впервые в отличие от Каспаряна.

Александр Цой занимается видеооформлением проекта. Во время концерта его можно увидеть в зале за пультом. Фото: Лариса РОДИНА.

- Что вы чувствуете, когда выходите на сцену во фраке и в сопровождении оркестра?

- Мне очень нравится группа «Кино», очень нравится, что я играл, и я сейчас играю то, что я играл тогда. Это меня радует. Сплошная ностальгия по восьмидесятым, - улыбается Юрий Каспарян.

- На какой гитаре вы играете? Удается передать звучание 80-х, 90-х?

- У меня гитара Fender Stratocaster от Fender Custom Shop. Но, в основном, звук зависит не от инструмента, а от манеры игры. Конечно, все звучит по-другому. Аппаратура другая, эффекты другие, да и я другой.

Концерт в Волгограде прошел на "ура". Фото: Алексей ПАВЛОВ

- Вырос ли интерес к вам и «Симфоническому КИНО» после выхода на экран фильма «Лето»?

Александр Цой:

- Конечно, любое упоминание, особенно такое массированное, вызывает воспоминания и интерес. Тем более, этот фильм столько мусолили в СМИ. Конечно, это художественный фильм в первую очередь. Не было задачи сделать его исторически достоверным. «Лето» не про это. Это совершенно самостоятельное произведение и воспринимать его буквально не стоит. Было много проектов, но пока единственный художественный фильм, который удался реально - это «Лето». И он удался, на мой вкус, неплохо.

Юрий Каспарян:

- «Лето» я смотреть пытался, но так и не досмотрел. С одной стороны, все близко, с другой, так «не так». Мне было неприятно смотреть. Но там есть и классные сцены. Например, в электричке, веселье с дракой, с песней, и это фа-фа-фа-фа.

- Сейчас многие перепевают песни группы «Кино», дети поют «Кукушку». Как к этому относитесь?

Александр Цой:

- Я в какой-то мере пытаюсь это контролировать. Стараюсь отсекать какие-то версии использования, которые мне совсем уж не нравятся. Хотя при этом стараюсь к этому как-то демократично подходить, не быть «собакой на сене». Что-то мне нравится, что-то меньше. Если сделано круто, качественно и для той аудитории, для которой артист работает это уместно, я обычно не препятствую.

«Если есть в кармане пачка сигарет, Значит все не так уж плохо на сегодняшний день», - пронеслось по рядам центрального концертного зала уже на третьей песне. Большинство волгоградцев пришли на концерт группы «Кино». То, что он симфонический, сдерживало поклонников недолго.

После концерта Цой и Каспарян пообщались с фанатами. Фото: Лариса РОДИНА.

- Вы так и задумывали, что голос будет звучать из зала? – спрашиваем у Каспаряна.

- Нет, но так получилось. На самом деле, не все поют, не всегда и не везде, - улыбается Юрий. - Но у меня самого, когда просматриваю концерт, начинает крутиться текст в голове. А как без этого? Менее стойкие и запевают.

В Волгограде таких оказалось большинство. Правда, многие себя явно сдерживали, пели вполголоса, постепенно все громче отбивая ритм ногами и руками. Но под конец не выдержали, устроив музыкантам совсем не камерные овации.