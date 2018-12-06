14-летний школьник из Волгограда умер посреди магазина, надышавшись газом

Все случилось на глазах у ошеломленных покупателей магазина «Ман»: 14-летнего Игоря завели под руки в торговый зал. Сначала он потерял сознание, а потом перестал дышать. Люди вызвали «скорую», но откачать подростка не смогли даже медики.

Сейчас обстоятельства смерти девятиклассника выясняют следователи. Пока эксперты заключили – мальчик погиб от сильного отравления токсическими веществами. Его сердце внезапно остановилось. Сыщики допрашивают всех очевидцев трагедии.

«КП» стало известно, что в тот день, 4 декабря, Игорь Левин* гулял вместе с друзьями в Тракторозаводском районе Волгограда. Чем занимались школьники – точно неизвестно, но что подросток один или вместе с остальными решил поднять себе настроение запрещенными веществами уже не секрет. Игорь купил газ для заправки зажигалкой и нанюхался.

Сразу после этого ему стало плохо. Товарищи привели юношу в ужасном состоянии в ближайший магазин. Надеялись, там ему полегчает, но случилось страшное – подросток упал замертво.

Сейчас на страничке Игоря в соцсетях обсуждают его смерть. Все они сходятся в одном – школьник всегда был на позитиве, у него было много друзей. Никто и не подумал бы, что он мог попробовать токсические вещества. Мальчик воспитывался в многодетной семье, отзывы о ней положительные.

- По данному факту следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области организована процессуальная проверка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

* имя героя публикации изменено

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Галина Козлова, детский психолог

Пока наши дети будут искать приключения, подобные истории не канут в прошлое.14 лет – это самый возраст, который толкает на пробу всего запретного. Здесь не один фактор срабатывает. Проблемы во взаимоотношениях со взрослыми есть у 99% подростков. Это непонимание, нехватка времени и прочее. Стремление к общению в компаниях характерно для такого возраста. Если в компании хотя бы кто-то занимается чем-то плохим, то подросток считает себя изгоем, не попробовав этого. Он стремится вписаться в круг общения. Чувства опасности при этом снижено. Подростки уверены – их никакая беда не коснется. Плюс факт того, что это круто, здорово. Взрослым нужно помнить об этом. В школах проводятся профилактические мероприятия в этом направлении. Не только метод запугивания, но и объяснение ученикам, что они могут проявить себя в чем-то другом.

ОФИЦИАЛЬНО

За 9 месяцев 2018 года по Волгоградской области стационарно прошли лечение 15 детей. Специалисты поделились, чем чревато поведение несовершеннолетних под воздействием токсинов.

- При токсикомании подросток совершает опасные действия: может выпрыгнуть из окна, получить удар током, схватившись за силовой кабель. Ожоги из-за легкого возгорания летучих веществ. Удушье, которое приводит к потере сознания, к нарушениям работы дыхательных органов, - говорит главный внештатный специалист психиатр-нарколог комитета здравоохранения Волгоградской области Лиана Орешкина.