Это не жизнь: за месяц на прожиточном минимуме депутат похудел на 4 кило и впал в депрессию

"Утром мажу бутерброд. Сразу мысль: а как народ?" А народ по-разному. Многие даже вынуждены жить на прожиточный минимум. Экс-министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова заявила, что «минималка» – это даже полезно для здоровья. Саратовский депутат Николай Бондаренко взялся питаться на 3,5 тысячи рублей (стоимость продуктовой корзины в Саратовской области) и похудел на семь килограммов. Депутат Астраханской областной думы Петр Кириллов пошел чуть дальше. Решил не только в еде себя ограничить, но и во всем остальном. Его бюджет на месяц составил 10 тысяч 011 рублей – минимальная заработная плата в регионе. О результатах эксперимента и о своих ощущениях народный избранник рассказал «Комсомолке».

НЕ ЗАКУКАРЕКАЕШЬ

- Первое, что я сделал, это посчитал, сколько денег есть на еду. Поделил 4670 рублей продуктовой корзины на 30 дней. Получилось 150 рублей в день. Из этого расчета и жил, - рассказывает Петр Кириллов. - Если раньше питался полуфабрикатами и обедал в кафе, то теперь поменял свои привычки. Вспомнил студенческие годы, когда приходилось экономить. Теперь заново учился варить супы, жарить котлеты и рыбу, готовить плов. На мясо я потратил чуть больше положенного. А вот рыбу покупал даже меньше. Сильно расстраивало, что в продуктовой корзине очень мало денег на фрукты и овощи. А раньше это была основа моего рациона. Например, в день положено одно яблоко (163 грамма). Но я их очень люблю. Поэтому иногда позволял себе полтора. Съел также за месяц два граната и три груши – не смог устоять.

Засада вышла и с яйцами. В день взрослому мужчине положена только половинка. То есть яичница становится праздничным блюдом один раз в неделю. Хотя герой Мкртчяна, которому жена готовила яйца круглосуточно, может и порадовался бы, но мужики против.

Яичница стала праздничным блюдом. Фото: из личного архива героя публикации

По словам Петра, он покупал продукты только по скидкам. Иначе бы совсем не уложился в положенный минимум. Те, кто следил за его экспериментом в соцсетях, стали присылать места, где в Астрахани дешевле можно купить мясо или картошку. Из рациона депутата совсем ушли печенье, орешки и другие вкусняшки. Даже чай стал светлее.

- Я купил пачку «Тесс» по акции. Чтобы ее хватило на месяц, пришлось заваривать пакетик по 2-3 раза, - вспоминает Петр. - Меня пытались подкормить коллеги и друзья, но ради чистоты опыта я отказывался. И даже в кафе, где собираться по деловым вопросам стало традицией, я брал бесплатную воду. Ведь чашка кофе в 150 рублей оставила бы меня голодным на весь день.

ХОЛОСТОЙ И ГОЛОДНЫЙ

От такой жизни депутат загрустил и даже впал в депрессию с непривычки. Ни похода в кафе, ни в кино, ни в баню с друзьями. Денег на это не было. Даже книгу для души не купишь – цены кусаются. А уж о подарках для дамы сердца и речи нет.

- Пришлось также отказаться от тренажерного зала. Абонемент стоит 1200 в месяц, а это было мне не по карману. Да и сил особых тягать веса не было. Хотя до этого занятия спортом приносили мне особое удовольствие.

- Остальные деньги ушли на оплату интернета и телевидения, коммунальные услуги (депутат живет один и потратил на ЖКХ за ноябрь 2120 рублей ). Я даже носки себе купить не смог. В последний день эксперимента я заболел. Так что пришлось идти в аптеку. То, что рекомендовал мне фармацевт, разорило бы меня окончательно. Так что взял самое дешевое и не уверен, что эффективное. Противопростудный комплект вышел мне в 366 рублей.

Обычный обед депутата. Фото: из личного архива героя публикации

НЕ ЖЕНУ – ДАЖЕ СОБАКУ НЕ ЗАВЕДЕШЬ

Эксперимент закончился 10 декабря. Молодой человек от такой несытой жизни в вечном стрессе похудел почти на четыре килограмма. И то, за границы прожиточного минимума он все-таки вышел. Продуктовая корзина обошлась ему в 5011. А общая сумма трат составила 10637 рублей. И…прибавьте к этому еще четыре тысячи на бензин.

- Я почти уложился бы, если отказался от машины, которая нужна мне для работы. Но это не жизнь. Я совсем не покупал одежды, никуда не ходил, кроме работы. Не мог себе позволить элементарные вещи. И ведь у меня нет семьи, трат на детей, на детский сад и школу. В таких условиях даже собаку себе не заведешь. Выжить на эти деньги невозможно. Поэтому прожиточный минимум надо увеличивать. По-моему мнению, продуктовая корзина должна быть не меньше 10 тысяч рублей, а минимальная зарплата – не меньше 20 тысяч рублей.

Кстати, первое, что сделал Петр, когда завершил эксперимент – отправился в спортивный зал. Снимать накопившийся за месяц стресс.

Справка КП

На что ушли деньги

5011 рублей - продукты;

2120 рублей - коммунальные услуги;

1750 рублей - бытовая химия;

1100 рублей - интернет и мобильная связь;

366 рублей - лекарства;

300 рублей - парикмахер;

4000 рублей - проезд и бензин.

Петр Кириллов, проверив прожиточный минимум на себе, решил добиваться его увеличения.

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