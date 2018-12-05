Азербайджанец в полиции заявлял о краже, а встретил обворованную им волгоградку

Что такое мгновенная карма? Это когда пришел в полицию с заявлением, что тебя обворовали, и случайно встречаешь там жертву, которую накануне ограбил. Именно такая история приключилась 4 декабря в Волгограде.

В полицию Тракторозаводского района пришел 38-летний гражданин республики Азербайджан. Мужчина рассказал печальную историю, как у него украли паспорт. А в обложке документа были еще и 30 тысяч рублей. И теперь он без паспорта и без денег не может вернуться домой.

Пока правоохранители оформляли заявление, в отделение пришла 35-летняя волгоградка - жительница Спартановки. Женщина, чуть не плача, рассказала, что ее ограбили. Она сдала квартиру мужчине восточной национальности, а когда через время наведалась в свое жилье не нашла там не только квартиранта, но и ценных вещей. Обманщик вынес из квартиры стиральную машинку и телевизор.

Заполнив формуляры, мужчина и женщина вышли в общий коридор отдела полиции. И тут волгоградка узнает в «обворованном» азербайджанце своего квартиранта-грабителя. Мужчину под белы рученьки вернули в кабинет уже для другого разговора.

Отпираться мигранту не было смысла, и он во всем сознался, - говорят корреспонденту «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Мужчина рассказал, что после сезонных работ намеревался уехать домой - в Азербайджан, но денег не было. Тогда он и решился обворовать квартиру: технику сдал в скупку. Но на дорогу все равно не хватало еще 9 тысяч рублей. Недостающую сумму занял у знакомых, но в залог им оставил паспорт. Понимая, что без документа он никуда не уедет, пошел в полицию. Надеялся, что стражи порядка вернут паспорт, а ему не придется возвращать долг. Конечно же, на встречу в полиции с владелицей обворованной им квартиры он никак не рассчитывал.

И теперь вместо поездки домой азербайджанца ждет суд. На него уже завели два уголовных дела: одно за кражу, второе - за ложный донос.