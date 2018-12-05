Volkswagen Tiguan - когда зима по колено

Как только наступают холода, для многих автомобилистов «закрывается сезон», и снова на дороги они выезжают после того, как температура воздуха поднимется выше нуля. Но стоит ли ограничивать себя и членов семьи в путешествиях, тем более в период новогодних праздников, когда много выходных, которые хочется провести весело и интересно! Получить максимальное удовольствие от автомобильных поездок в морозную и/или снежную погоду сможет каждый, кто приобретет Volkswagen Tiguan – современный компактный кроссовер, идеально приспособленный для специфических климатических условий России.

МАКСИМУМ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Специально для любителей автомобильных путешествий в холодное время года создатели внедорожника предусмотрели ряд опций, которые сделают поездку безопасной и максимально приятной как для водителя, так и для пассажиров. Даже при выборе базовой версии вы можете рассчитывать на светодиодную оптику с плотным световым потоком, клиренс 200 мм, вместительный салон на 7 человек, 615-литровый багажник и отличные изоляционные свойства. Итак, если вы решитесь купить Volkswagen Tiguan, то к вашим услугам в рамках пакета «Зимний» будут:

- электрообогрев пассажирских сидений сзади (спереди сиденья обогреваются во всех комплектациях);

- мощный генератор на 180 Ампер, усиливающий яркость освещения, снижающий износ аккумулятора, минимизирующий вероятность сбоев в работе электроники автомобиля;

Фото: Волга-Раст.

- подпор для поясницы, благодаря которому уменьшается нагрузка на позвоночник и можно путешествовать долго и с комфортом;

- наличие откидывающихся столиков и карманов на спинках передних сидений – опция позволяет перекусывать тем, кто сидит сзади, что очень удобно, если с вами путешествуют дети;

- дополнительная теплоизоляция лобового стекла и функция обогрева, которые гарантируют хорошую видимость в сильный мороз;

- складная спинка переднего пассажирского кресла и ящик перед ним дают возможность внутри машины перевозить оснащение для занятий зимними видами спорта;

- датчик, сообщающий о дожде и автоматически включающий стеклоочистители;

- системы круиз-контроля и кругового обзора – гарантируют легкость парковки и перемещения в пробках;

- ESP, ASR и ABS[1], контроль переднего расстояния, а также Front Assist[2] с интегрированными датчиками торможения;

- идентификатор усталости водителя (позволяет избежать аварий из-за засыпания за рулем и невнимательности);

- фронтальные подушки безопасности, боковые шторки и ремни безопасности для кресел во втором ряду.

Цена и комплектация Volkswagen Tiguan 2018 года в Волгограде взаимосвязаны, но если воспользоваться услугами официального дилера, получится значительно сэкономить без дополнительных рисков.

ЧТО ДУМАЮТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ?

Описывать преимущества внедорожника можно долго, но лучшим источником информации о соответствии автомобиля требованиям российских автомобилистов в зимнюю пору, являются отзывы о Volkswagen Tiguan.

Андрей, 27 лет, Волгоград:

«Езжу часто, на разные расстояния и в любую погоду, поэтому, когда встал вопрос о выборе нового авто, искал вариант, приспособленный и к летней жаре, и к зимней стуже. В пользу Tiguan сделал выбор после тест-драйва, во время которого понял – в таком авто не страшны никакие температурные перепады, ветер и осадки. Великолепная теплоизоляция, обогрев сидений и зеркал в сочетании с просторным салоном и эффектным экстерьером – все это есть в немецком кроссовере, а вот цена приятно удивила, может быть, потому, что заказывал Volkswagen Tiguan у официального дилера.»

Геннадий, 52 года, Волгоград:

«Лучший автомобиль, который у меня когда-нибудь был! Моментально слушается команд, топлива требует не так много, как изначально боялся, практически не пробуксовывает в снежной каше и радует быстрым прогревом охлаждающей жидкости. Ездили с семьей при морозе -20 праздновать Новый год на дачу, и никаких проблем при проезде по грунтовке и ледной корке (брал версию с полным приводом)".

Фото: Волга-Раст.

Юрий, 36 лет, р.п. Городище:

«Приобрел как раз перед зимой, чтобы не остаться в холода «без колес», и до сих пор не нарадуюсь! Это именно тот автомобиль, который нужен для минусовой температуры – быстро заводится и прогревается внутри, есть место для перевозки лыж и прочего снаряжения, а дополнительные меры безопасности задних сидений позволяют ездить с детьми. Однозначно, если берете данную модель внедорожника, стоит потратиться на пакет «Зимний».

Антон, 33 года, Волжский:

«Решил купить VW Tiguan в Волгограде больше двух лет назад, поэтому могу поделиться опытом не одной пережитой с ним зимы. За все время мотор не глох, в аварию из-за заноса не попадал ни разу, а особой разницы в плане езды на полном или переднем приводе (о чем часто говорят автомобилисты, критикуя данную модель) я не почувствовал. Мощный, надежный автомобиль, в котором чувствуешь себя защищенным и можно смело путешествовать со всей семьей».

Евгений, 57 лет:

«Масса положительных эмоций от зимних путешествий. До того, как купил этот внедорожник, честно скажу, боялся выезжать дальше центра города, а теперь спокойно ездим с женой в гости к друзьям в село. Рад, что выбрал именно Tiguan».

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ TIGUAN ЗИМА НЕ СТРАШНА

Какая бы погода ни была зимой в России и в Волгограде в 2018 году, Volkswagen Tiguan поможет пережить её, не отказывая себе в автомобильных путешествиях. Даже с учетом плохого состояния дорожного полотна на некоторых участках трасс, находясь за рулем компактного и маневренного кроссовера, водитель и пассажиры смогут получить удовольствие от каждого мгновенья поездки. Дополнительными плюсами станут умеренный расход топлива с учетом работающей системы климат-контроля, возможность контролировать поведение авто на сложных поворотах и подтвержденная проверкой EuroNCAP[3] безопасность.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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[1] ЕСП, АСР и АБС

[2] Фронт Ассист

[3] ЕвроНКАП