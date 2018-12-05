Уволенный директор волгоградской школы обвиняет чиновницу из отдела образования в харассменте

Педагоги должны нести доброе и вечное в этот мир. Но эта история - копание в грязном белье. Поэтому «уберите детей от телевизоров».

О НЕДВУСМЫСЛЕННЫХ СМСКАХ И ХРУСТАЛЬНЫХ ПОДВЕСКАХ

Андрей Вячеславович (уж извините, называть по имени директора школы, пусть и бывшего, даже в мои 37 лет язык не поворачивается) пришел в редакцию «Комсомолки» сам. Весь его последующий рассказ больше похож на типичный сюжет мыльных сериалов, которые нон-стопом идут на телеканалах для домохозяек. Но исковое заявление в суд о незаконном увольнении, рассказы других педагогов, пересуды родителей и неожиданное увольнение по статье 278 Трудового кодекса РФ подтверждают, что все подобные сюжеты взяты из жизни. Если бы не последнее, он, по его словам, не стал бы поднимать эту историю. Но, видимо, прилюдная порка после 26 лет в педагогике сильно задела и обидела.

Андрей Вячеславович пришел работать в эту школу в 1992 году. Сначала учителем математики, потом - замом по воспитательной работе. Затем мужчину перевели на должность директора учебного комбината. Именно тогда он познакомился с Оксаной Леонидовной*. Она была его непосредственной начальницей – трудилась в районном отделе образования. По работе они встречались достаточно часто. Женщина по собственной инициативе помогала ему с документацией и составлением отчетов. Но, по словам Крапивина, вскоре она попыталась перевести общение в нерабочий формат. Как говорится, без пиджаков.

«Считаю, что мое увольнение с занимаемой должности явилось следствием использования служебного положения моим непосредственным руководителем – Д., которая напрямую склоняла меня к интимным отношениям, что выражалось в частых вечерних звонках на домашний телефон, демонстрацией со своего телефона фотографий интимного характера, расспросами о моем отношении к интимным отношениям вне семьи, шантажом, что трудовой договор, заключенный со мной, является срочным, и с ее легкой руки его могут не продлить, направлением мне смс-сообщений личного характера с объяснениями в любви и предложением пожить вместе, неоднократным требованием дорогих подарков под угрозой создания проблем, оказывала чрезмерные знаки внимания ко мне как к мужчине, не скрывая этого от трудового коллектива и других директоров школ во время совместных совещаний», - написал Крапивин в исковом заявлении в суд.

Как уверяет волгоградец, он терпел – не хотел ссориться с начальством. Тем более, женщина получила должность зама уже областного уровня и обещала ему покровительство в продвижении по службе. Для того, чтобы остановить притязания, волгоградец даже познакомил чиновницу со своей женой. В это время он уже работал директором школы. Но и это, по словам мужчины, не прекратило постоянные вызовы к себе на работу, неожиданные визиты к нему в кабинет, просьбы отвезти ее до дома: он вынужден был общаться с начальством, а не решать текущие вопросы.

В 2011 году его жена, директор детского дома, оказалась в центре скандала: бывшие воспитанники детского дома обвинили персонал в издевательствах. Слова их не подтвердились, СУ СК отказал в возбуждении уголовного дела. Но Алевтину Крапивину уволили и отказывались принимать на работу. Тут и пригодилось знакомство.

- За услугу она требовала внимания и подарки в свой адрес, - рассказывает Крапивин. - Она дала понять, что ей очень нравятся изделия из серебра. Ко дню ее рождения 2 января 2011 года я презентовал серебряные украшения - сережки, кольцо, подвеску с камнями горный хрусталь. 9 февраля 2011 года мою супругу назначили на должность директора межшкольного учебного комбината. На следующий день мне позвонила Д. и с гордостью заявила, что трудоустройство моей супруги - это ее заслуга, и что я снова должен ее «отблагодарить».

По словам директора, он подарил даме серебряную икону со вставкой из камня голубой топаз с гравировкой Божьей матери в качестве благодарности.

- А в июне 2013 года она пригласила меня на дачу вечером в субботу одного, сказав, что ее кто-то сильно напугал, ей страшно, у нее есть бутылочка водки «Белая березка». Ее муж в эту ночь дежурил в школе. Мы с супругой пошли в гости вместе. Моей супруге она откровенно не обрадовалась, – признается мужчина.

- Однажды на телефон мужа уже вечером пришла смс, - рассказывает Алевтина Крапивина – она пришла в редакцию вместе с мужем. - «Я очень тебя люблю, ты не сможешь долго оставаться чистеньким. Давай соберем чемоданы и поживем вместе». Жаль, что я ее не сохранила. У меня была истерика. Муж к ней ходил, разбирался. Думали, что прекратится. Но все осталось по-прежнему.

ОБ ЭТОМ ЗНАЛА ВСЯ ШКОЛА, НЕ ИСКЛЮЧАЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Отношения напористой чиновницы и стойкого директора стали обсуждать в коридорах школы. Причем и родители, и учителя, и даже старшеклассники.

Свидетелем одного из «интимных» разговоров стала Татьяна Чиндина, бабушка одного из учеников.

- Я пришла к Андрею Вячеславовичу уже вечером – дверь кабинета как всегда была открыта. Разговаривали внутри громко. Услышала обрывок разговора. Дословно не помню. Но дама жаловалась, что он не воспринимает ее как женщину, что это ее задевает. Я не стала подслушивать и ушла. Потому уже на одном из школьных мероприятий мне сказали, кто это был. Да и слухов ходило по этому поводу очень много.

Свидетелями истории неразделенной любви оказались и другие педагоги школы. Сейчас большинство из них молчат: в школе новый директор, от которого зависит количество часов, а значит и зарплата. Да и риск лишиться своего места с волчьим билетом слишком высок. Согласились пообщаться с «КП-Волгоград» единицы.

- Наша школа была на хорошем счету, - говорит учитель географии Елена Столбова. - Но в 2016 году Андрей Вячеславович принял на работу жену, сначала социальным педагогом, затем учителем коррекционного класса. Закон это не запрещает. И тут началось. К нам стали приходить проверки одна за одной: то ЖКХ, то пожарные. Ни в одном образовательном учреждении такого прессинга не было. Хотя мы приняли после оптимизации к себе еще две проблемных школы и детский садик. Я знаю, что сложностей много, но постепенно с ними справлялись. Нам коллеги из других школ уже в шутку советовали: «Пусть он уж снимет для нее номер в гостинице, будет легче жить». Все знали про притязания Оксаны Леонидовны.

УТРАТИЛ ДОВЕРИЕ

Кстати, школа при Андрее Вячеславовиче стала одной из лучших в районе. Там, где был заброшенный парк, стал аккуратный сквер, наконец-то появился забор, кабинеты обновлялись, открылись кадетские классы, у детей появились бальные танцы, дополнительные уроки истории, строевая подготовка. Сам директор получил медаль из рук руководителя волгоградского главка. В 2017 году благодарность за долголетний и добросовестный труд пришла от депутата Госдумы Татьяны Цибизовой. Дома целая стопка благодарностей и дипломов за отличную работу. В начале 2017 года у Крапивина было три выговора, но они погашены – недочеты устранили. Весной в школе прошла комплексная проверка и ни одной претензий от управления образования.

А через год в мае 2018 мужчина ушел в декретный отпуск по уходу за внуком.

- Из-за постоянно стресса у меня скакало давление, врачи отправляли в отпуск, пока не доработался до инсульта. Но меня не отпустили. Тогда я решил помочь дочери, у которой заболел сынишка.

В школу он вернулся 30 августа. И ему вручили приказ: уволен по статье 278 Трудового кодекса. Это примерно то же самое, что утрата доверия. А вот на конкретные нарушения мужчине не указали.

- Приказ я подписывать не стал – забрал трудовую. И решил идти в суд. Дети уже выросли, не страшно за них. Когда-то не стал защищать перед общественностью жену – дочка училась, было страшно за нее, сейчас пойду до конца. Вот как так: с одной стороны благодарят за работу, а с другой - увольняют, так и не объяснив официальных претензий? - удивляется бывший директор.

НЕ ПО-МУЖСКИ?

Районный суд мужчина проиграл. Теперь Крапивины ждут, когда им предадут протокол суда, чтобы написать апелляцию в областную инстанцию. Сдаваться директор не собирается.

- Кто-то говорит, что это совсем не мужской поступок, что я выношу грязное белье. Но мне кажется, что здесь нет разделения на мужское и женское. Речь идет о человеческом достоинстве. Почему личные притязания одной женщины вмешиваются в образовательный процесс? Я понимаю, что иду против системы, и система встанет на ее защиту. Но у меня нет другого выхода.

Другая сторона этой истории от общения с корреспондентом «Комсомольской правды» отказалась. После публикации у нее останется возможность рассказать свою версию событий.

ОФИЦИАЛЬНО

Из ответа департамента по образованию

29.08.2018 департаментом по образованию принято решение о расторжении с Крапивиным А.В. трудового договора как с директором школы. В соответствии с трудовым законодательством Крапивину А.В. направлено уведомление о прекращении с ним трудовых отношений. Правомерность позиции департамента подтвердил и Центральный районный суд, не выявив никаких признаков дискриминации или нарушения процедуры расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

И хотя решение об увольнении Крапивина А.В. с поста директора школы не является мерой дисциплинарного взыскания, к его работе у департамента по образованию на протяжении последнего года-полутора имелись существенные претензии. Так, в период с 01.01.2017 по 01.09.2018 в департамент поступило 14 обращений, касающихся деятельности учебного заведения, в том числе 4 повторно. Среди прочего это нарушение сроков ответа на жалобы родителей, несоблюдение теплового режима в помещениях, неправомерное сокращение ставки учителя начальной школы, попытки неправомерного сбора средств с родителей и др. Кроме того, Крапивыным А.В. имелись факты не предоставления в территориальное управление в положенный срок документов, необходимых для начисления заработной платы работнику.

*Имена героев публикации изменены по этическим соображениям.