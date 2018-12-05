Свой автомобиль или такси: где выгода?

Ездить на своей машине или на такси – дилема, которая с определенной периодичностью посещает наших автовладельцев. Очередное повышение цен на бензин, страховки и ремонт обостряет выяснение подобного вопроса. Тема настолько популярная, что на нее успели высказаться крупные блогеры федерального уровня, а также появились статьи в популярных сетевых изданиях. Казалось бы, все эти авторы с цифрами в руках доказали, что такси выгоднее, но все это сделали они на примере двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. А вот насколько такая позиция достоверна для граждан рядового областного центра не считали. Дополнительные сомнения в достоверности таких рекомендаций вызывает то, что в основном против авто высказываются парни и девушки в возрасте до 35 лет, которые работают в офисе, либо занимаются творческой профессией и не обременены детьми. Проверим эти расчеты для среднестатистического жителя города Волгограда, у которого есть семья и дети. Что выгодно для него: собственное авто или такси?

СВОЯ МАШИНА VS ТАКСИ: ОЦЕНИВАЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Сначала сравним преимущества каждого из вариантов, а потом оценим их с учетом экономики.

Достоинство использования такси:

- Везет в любом возрасте и состоянии. Не нужно тратить время, деньги и нервы на получение прав. Достаточно позвонить и машина приедет за вами. Такси заберет вас из офиса, из бара от друзей или привезет на вечеринку.

- Не надо искать парковку. Работающие в центре знают насколько тяжело найти место, где можно оставить свою машину, с такси такой проблемы нет. Также не нужно ругаться с соседями в поисках места для парковки автомобиля ночью во дворе.

- Нет дополнительных трат. Нет автомобиля, и не нужно траться на бензин, покупать ОСАГО или отдавать деньги на регулярные ТО.

- Экономия времени. Пока едешь в такси можно прочитать книгу, ответить на почту, послушать музыку, не надо следить за дорогой.

- Личное авто может разбиться. В этом случае владелец тратит время на заполнение бумаг и деньги на ремонт.

- Оперативность. Вызвал такси и оно в любое время и погоду к тебе приехало. В основном так бывает в хорошую погоду. Зимой, когда выпал снег или осенью в дождь, ждать такси приходится долго. В таком случае свой автомобиль рядом с домом довезет за это же время или даже быстрее. Как видно это довольно спорное преимущество.

Преимущества собственного авто:

- Дальние переезды. На машине можно поехать на море, в другой город, при этом загрузить в нее все необходимое. Такси тут или не поможет или стоит дорого.

- Поездки на природу. Имея автомобиль, выехать на природу на пикник не составляет проблем, нужно только желание. Таксист туда, где не работает навигатор, и где нет дорог не повезет.

- Гарантированный уровень комфорта и безопасности. В своей машине можно регулировать кондиционер так, как тебе удобно, это особенно важно, если едешь с ребенком; можно слушать любимую музыку или наоборот ехать в тишине, если нет настроения. Садясь в такси, остается только надеется, что машина технически исправна и у нее работают все подушки безопасности.

- Удобно ездить с детьми и перевозить грузы. К сожалению, не все таксисты готовы перевозить ребенка, т.к. потребуется детское кресло, плюс это дополнительные проблемы, шум в салоне, требуется дополнительное место для детской коляски и т.д.. А за перевозку багажа превышающего стандартный размер дорожной сумки в такси могут потребовать дополнительную плату. Все эти трудности исчезают, если мы находимся за рулем собственного автомобиля.

- Удовольствие от езды. Машина дарит чувство свободы и мобильности, когда ты сам решаешь, куда и как ехать, где остановиться и столько стоять ждать. Подобное ощущение в такси не доступно.

- Оперативность. На своем автомобиле можно выехать в любое необходимое время, при наличии детей в машине в обязательном порядке есть детское кресло. В случае такси требуется уточнять, возит ли водителей детей, ставить дополнительные галочки при заказе, ждать и надеяться на позитивный исход.

Перечисленные выше достоинства каждого из вариантов трудно перевести в цифры, они в основном отражают привычки и особенности характера тех, кто предпочитает такси или собственную машину. От эмоциональной стороны перейдем к прагматической.

СОБСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ТАКСИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

Стоимость владения своим авто

Владелец автомобиля в течение года тратит деньги на топливо, ОСАГО, транспортный налог, ТО. Помимо этого есть неявные расходы – снижение стоимости машины и непредвиденные – штрафы и ремонт.

Volkswagen Polo: хорошая динамика и экономичный расход топлива. Фото: Волга-Раст.

Среднестатистический житель города за год на своем автомобиле проезжает 15 – 20 тысяч километров. Дальнейшие расчеты проведем на примере двух моделей:

- Volkswagen Polo в комплектации Conceptline с двигателем 1,6 и мощностью 90 л.с., MT;

- ŠKODA OCTAVIA в комплектации Active с двигателем 1,6 и мощностью 110 л.с., AT.

Владелец Volkswagen Polo в год будет тратить (средний расход):

- На бензин – около 43 200 рублей (пробег 15 000 км, заправляет 95-м бензином по цене 45 рублей за литр при среднем потреблении 6,4 литра на 100 км);

- ОСАГО – от 4 908 рублей (рассчитано для 1 водителя старше 22 лет и со стажем более 3 лет, класс – ранее не страховался);

- Транспортный налог – от 675 рублей (по данным https://www.nalog.ru/rn34/service/calc_transport/).

Расчетное значение потери стоимости автомобиля за год – 98 000 рублей по данным портала Quto.ru.

ŠKODA OCTAVIA – комфортный и экономичный автомобиль гольф-класса. Фото: Волга-Раст.

Владелец ŠKODA OCTAVIA в год будет тратить:

- На бензин – порядка 42 525 рублей (пробег 15 000 км, заправляет 95-м бензином по цене 45 рублей за литр);

- ОСАГО – около 5 354 рубля (рассчитано для 1 водителя старше 22 лет и со стажем более 3 лет, класс – ранее не страховался);

- Транспортный налог – от 1 925 рублей. (по данным https://www.nalog.ru/rn34/service/calc_transport/)

Расчетное значение потери стоимости автомобиля за год – 129 000 рублей по данным портала Quto.ru.

К дополнительным расходам владельца автомобиля может быть отнесено:

- КАСКО – полис добровольного страхования. Владельцы новых авто в большинстве случаев его покупают, но для снижения стоимости приобретают неполное каско с максимальной защитой, а частичной страхующее только ряд рисков, либо выбирают полюса с франшизой. В последнем случае владелец часть убытков компенсирует за собственный счет, а часть за счет стразовой компании. Расчетная цена КАСКО с минимальны уровнем покрытия риска составит:

Volkswagen Polo – около 29 000 рублей;

ŠKODA OCTAVIA – около 38 000 рублей;

- Зимняя резина. Стоимость комплекта зимних покрышек для выбранных моделей авто начинается от 15 000 рублей.

- ТО. Стоимость обязательного технического осмотра в основном регламентируется автопроизводителем, но ее можно снизить за счет приобретения расходных материалов собственноручно и оплаты только стоимости работ персонала дилера. Средняя стоимость технического обслуживания для автомобиля с пробегом 15 000 км с учетом стоимости работ и запасных частей составит:

Volkswagen Polo – порядка 7 917 рублей;

ŠKODA OCTAVIA – около 9 751 рубля;

В таком случае сведем в единую таблицу перечень обязательных расходов, которые, скорее всего, несет владелец автомобиля за первый год эксплуатации.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ VOLKSWAGEN POLO И ŠKODA OCTAVIA В ПЕРВЫЙ ГОД

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В качестве трудноформализуемых затрат для владельцев машин можно отнести:

1) Расходы на получение водительских прав. Необходимо выделить время на обучение в автошколе и оплатить его.

2) Временные затраты, связанные с обслуживанием автомобиля:

- Запись на ТО, ожидание его проведения в салоне дилера и время на дорогу;

- Шиномонтаж. Поиск и выбор зимней резины, ее покупка и время на смену, а также дополнительные расходы на хранение шин;

- Время на оформление страховки;

3) Парковка. В крупных городах найти свободное место для своего авто не так то просто. Последнее время набирает тенденцию расширение количества платных парковок в городах, а это дополнительные затраты для владельцев машин.

4) Штрафы. Рост количество камер, которые устанавливаются на наших дорогах, не только принуждают водителей соблюдать ПДД, но и чаще фиксируют различные нарушения, а это означает рост затрат на оплату штрафов.

5) Мойка. Стоимость услуг платны автомоек по чистке кузова начинается от 300 рублей. В среднем помыть машину внутри и снаружи для владельца обойдется в сумму в размере 500 рублей. Существует возможность сэкономить и пользоваться услугами моек самообслуживания, но в этом случае чистым будет только кузов, да и не все владельцы машин готовы к этому.

СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКСИ

Одним из ключевых преимуществ такси – минимальный порог входа, т.е для пользования такси не нужно обладать значительной суммой, как для покупки авто. Например, стоимость вышеперечисленных моделей авто начинается для Volkswagen Polo от 629 900 рублей, а для ŠKODA OCTAVIA – от 1 049 000 рублей. Конечно, будущий владелец может взять кредит. Для модели OCTAVIA минимальный взнос – 15% от стоимости авто, а для Polo размер минимального взноса – 20%.

Затраты на такси зависят от выбранного класса авто (бюджет, комфорт, премиум), от расстояния и времени (в праздничные и ночные часы тариф выше). Для расчета расходов на такси будем учитывать такое же расстояние, как и для владельцев личного транспорта - 15 000 км.

В городе Волгограде действует множество таксомоторных компаний, остановимся на одном из самых доступных по цене.

Стоимость поездки на Яндекс-такси.

Тариф «Эконом» - 10 рублей/км, стоимость посадки – 69 рублей. Например, поездка на расстояние 20 км обойдется минимум в 270 рублей. Следовательно, если проехать на такси 15 000 км, то получится около 202 500 рублей. Это без учета стоимость ожидания и периодов повышенной тарификации.

Тариф «Комфорт» - 11 рублей/км, стоимость посадки – 119 рублей. На таком автомобиле поездка длинной 20 км будет стоить не менее 350 рублей. Расстояние в 15 000 км будет стоить примерно 262 500 рублей.

СРАВНЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТАКСИ И НА СВОЕ АВТО

Сравним стоимость поездок при использовании собственной машины и такси, принимая во внимание, что за год мы проедем 15 000 км.

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На основе приведенных расчетов видно, что при одинаковом километраже и расходы будут примерно одинаковые. Поэтому на первое место выходят вопросы, связанные с наличием/отсутствием средств на собственный автомобиль, опыта вождения в большом городе, желаемом уровне комфорта и необходимостью оперативного перемещения как в городе, так и за его пределами. Решение всегда за вами, а мы лишь помогли посчитать расходы на эти виды передвижения.

Оставьте ваше мнение в опросе!

Для расчета затрат взяты средние значения с сайтов автодилеров и других доступных источников Интернета.

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