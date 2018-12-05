В Волгограде не знают, что делать с новым именем аэропорта

Конкурс общенационального проекта «Великие имена России» завершился 4 декабря. Выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны. Астраханский будет носить имя Бориса Кустодиева, Международный аэропорт Волгоград - Алексея Маресьева, Санкт-Петербург и еще несколько городов ждет второй тур голосования, зато аэропорт Воронежа будет носить имя Петра I. Остается вопрос – зачем это вообще нужно, чего и когда теперь ждать. Но в Волгограде ответа на данный момент, похоже, никто не знает. Проголосовали – и ладно. Все ждут распоряжений сверху. На месте же это, по сути, никому не нужно.

- Мы не были организаторами этого конкурса, заявку на участие не подавали. Но, если уж это касается большинства аэропортов страны, то добавим к названию приставку. Будем решать проблемы по мере их поступления. Пока по этому поводу никаких директив сверху нам не поступало, - поделилась с «КП-Волгоград» пресс-секретарь Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

Так как речь идет не о замене названия, а о добавлении к нему имени известного соотечественника, то больших расходов на так называемое переименование аэропорта не понадобится. Придется лишь заказать дополнительную вывеску и сделать небольшой ребрендинг, а не менять название юридического лица. Иначе бы общественная инициатива обошлась в копеечку.

- Общественная палата РФ пока не дала разъяснений, как будут применяться на практике выбранные имена. Конкурс еще не завершился. Второй тур голосования для регионов, которые боролись за право назвать аэропорты одним именем, пройдет с 10 по 21 декабря. После мы получим все разъяснения, - пояснили в Общественной палате региона.

С точки зрения закона вопрос присвоения имен аэропортам объяснила Южная транспортная прокуратура.

- Присвоение географическим объектам имен выдающихся деятелей осуществляется по представлению Правительства РФ. Предложения об этом вносит в Правительство РФ Общественная палата РФ по результатам общественного обсуждения, - сообщили в ведомстве. - При этом присвоенное имя не является составной частью установленного наименования объекта и не влечет за собой его изменения.

Тем временем, у волгоградцев возникли сомнения по поводу легитимности голосования. Напомним, параллельно онлайн-голосованию с предварительной авторизацией, анкеты можно было заполнить на борту самолета, в аэропортах и на вокзале. И там уже голосование прозрачным не назовешь. Также у читателей «КП-Волгоград» возник вопрос – почему в сумме результаты не дают 100% и куда делись 2% голосов. Чтобы получить ответ, корреспонденту достаточно было вооружиться калькулятором. В итоге результаты по аэропорту Волгограда выглядят так:

Алексей Маресьев - 38,62% (23 965)

Георгий Жуков - 31,40% (19 485)

Василий Чуйков - 29,98% (18 601)

Напомним, летом 2016-го волгоградские власти уже пытались переименовать нашу воздушную гавань. Предложили 15 вариантов на голосование, в том числе и такие «креативные», как Радужный, Степной, Туманный. И даже выбрали победителя - имя «Сталинград». Но тогда до дела не дошло.

На этот раз среди претендентов были и художник Илья Машков, и известный во всем мире композитор Александра Пахмутова, и поэтесса Маргарита Агашина. Но волгоградцы отдали предпочтение военному прошлому.