Инновации на рынке моторных масел: побалуйте свой автомобиль

Оба продукта входят в инновационную линейку синтетических масел Rosneft Magnum Ultratec, разработанных компанией «Роснефть» для современных легковых автомобилей.

Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40 имеет одобрения ведущих мировых производителей техники, таких, как MB-Approval 229.5, VW 502.00/505.00, Renault 0700/0710, Porsche A40 и соответствует мировым стандартам MB 226.5, BMW Longlife-01GM-LL-B-025, Fiat9.55535-N2/Z2,PSA B71 2296. Эта новая линейка - инновационное полностью синтетическое всесезонное моторное масло нового поколения, оно лучше всего подходит к условиям активной городской езды на современных автомобилях ведущих производителей, включая Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Ford, GM, Fiat, Peugeot-Citroen.

Новое масло защищает двигатель от отложений, возникающих при чрезмерно высоких или низких температурах, что особенно актуально при экcплуатации в российских условиях. Этот высокий уровень защиты достигается за счет специального набора добавок (салицилатного пакета присадок), они помогают оптимизировать работу двигателя.

Автовладелец, выбравший Rosneft Magnum UltratecA3 5W-40, сможет использовать свой автомобиль дольше, так как масло сокращает износ, снижает образование высокотемпературных отложений и сажи на деталях двигателя.

Вторая новинка, моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое масло нового поколения для бензиновых и дизельных двигателей, которым нужны масла класса API SN/CF и ниже. Автолюбители, выбравшие это масло, экономят расход топлива за счет использованной в его производстве инновационной технологии, что в целом снижает затраты на автомобиль. Кроме того, эта линейка масел тоже соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей и помогает защитить детали двигателя от износа и агрессивного воздействия среды.

Инновационная линейка масел Rosneft Magnum Ultratec для современных автомобилей с максимальным уровнем эксплуатационных свойств появилась на рынке в 2017 году. Компания «Роснефть» создала ее, реагируя на изменения на современном рынке, в рамках собственной стратегии развития технологий в производстве смазочных материалов. Сначала провели масштабные исследования потребностей клиентов, проанализировали автомобильный парк.

Нужно отметить, что НК«Роснефть» обладает научным потенциалом собственных проектных и научно-исследовательских институтов. С их помощью удалось разработать новое предложение на рынке, отвечающее потребностям владельцев как новых авто, так и машин со значительным пробегом. Как результат появилась линейка масел Rosneft Magnum, созданная с применением современных технологий на собственной синтетической основе.

В основу новой линейки лег принцип кастомизации – когда свойства продукта максимально адаптируются под конкретный сегмент применения. В рамках работы над этой серией масел провели масштабные лабораторные и стендовые испытания, некоторые из которых можно назвать уникальными. Результат – сверхсовременные смазочные материалы отечественного производства с повышенными эксплуатационными свойствами, которые помогают автовладельцам дальше сохранить двигатель и сэкономить на топливе.

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