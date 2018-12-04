2018-12-04T23:26:09+03:00
Происшествия

В Волгограде задержали маньяка, нападавшего на женщин у подъездов

Орудовал преступник в Красноармейском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В жертвы выбирал молоденьких девушек, караулил их у подъезда с ножом.В жертвы выбирал молоденьких девушек, караулил их у подъезда с ножом.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Месяц понадобился волгоградским правоохранителям, чтобы поймать маньяка, который нападал на молоденьких девушек и женщин у подъездов в Красноармейском районе Волгограда. Сейчас он находится под стражей.

Первое тревожное сообщение поступило в полицию в начале ноября. Неизвестный напал на 17-летнюю девчонку. Мужчина подкараулил ее у подъезда, приставил к ней нож и пытался завладеть. Девушка умудрилась вырваться, перепугалась, но осталась невредимой. А через пару дней история повторилась. Жертвой вновь стала 17-летняя волгоградка. Маньяк также напал на нее у подъезда, также угрожал ножом. Благо и этой девочке удалось сбежать от преступника. Отделалась синяками пока отбивалась. А вот третьей жертве - 37-летней женщине повезло меньше. Драка с маньяком закончилась ножевыми ранениями. К счастью, ее удалось спасти.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, все три волгоградки пострадали от одного и того же преступника: мужчина худощавого телосложения, в короткой куртке. Оперативники угрозыска УМВД по Волгограду проверяли всех, подходящих под это описание. И таки вычислили. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый за угон и разбои волгоградец, он даже живет в Красноармейском районе. Буквально в феврале этого года он только вышел из колонии, где отбывал очередной срок. Но, видимо, тюрьма его не исправила.

- Задержанный уже сознался в содеянном. На него возбудили три уголовных дела по статьям «Побои», «Угроза убийством» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А если выяснится, что он пытался еще и применить насильственные действия в отношении несовершеннолетней, то дела могут быть переквалифицированы на более тяжкие статьи Уголовного кодекса РФ, - говорят в ГУ МВД по региону.

Сейчас полиция выясняет все подробности совершенных нападений и устанавливает возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности маньяка.

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