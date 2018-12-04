2018-12-04T17:17:37+03:00
Общество

Все фиолетово: главную ёлку Волгограда украсят тысячи новых шаров

На елке также развесят бусы белого, синего и серебряного цвета
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Елка на площади Павших Борцов сменит наряд.Елка на площади Павших Борцов сменит наряд.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Не позднее 19 декабря на площадь Павших Борцов к главной городской елке Волгограда поставщик должен привезти комплект новых новогодних украшений и елочных игрушек стоимостью в миллион рублей. Сама конусная 20-метровая елочка будет прежней, зато нарядят ее в новые бусы – синие, белые и серебряные с золотом. А самые заметные шары будут в розовом и фиолетовом цвете.

Как сообщает «КП-Волгоград», в документации закупки значится комплект из двух с половиной сотен 20-сантиметровых блестящих глянцевых елочных шаров – 154 розовых и 194 фиолетовых. Плюс украсят елочку 288 синих и 288 фиолетовых глянцевых шаров диаметром 18 сантиметров и столько же размером поменьше - 12 сантиметров в диаметре.

На шести ярусах елочки развесят бусы. Тут розовому уже не место. Чередоваться будут 28 нитей из 15-сантиметровых глянцевых шаров синего, белого и серебряного цвета. Будет у главной елки Волгограда в этом году и новая Звезда на верхушке, и новые световые нити.

Вокруг на площади останутся не только украшения прошлых лет – светящиеся елочный шар, сапоги великана и камин, но и новинки сезона 2019. У главной городской елки установят фотозону со светящимися светодиодными лентами Крыльями ангела, Замком Снежной королевы и Снеговиком на санях. А по периметру площадь получит светящееся ограждение из деревьев с лампочками-листочками.

Рядом с елочкой откроется новая фотозона. Фото: мэрия

Рядом с елочкой откроется новая фотозона. Фото: мэрия

Новогодние украшения города в этом году обновят во всех районах. Так на Современнике поставят конусные елки, в парке Победы у стадиона планируют разместить светящуюся арку с цифрами 2019, в сквере у Гасителя – фонарь-беседку, праздничную подсветку сделают у Астраханского путепровода, достанутся символы Нового года и праздничные украшения и другим районам Волгограда. Обойдутся светящиеся украшения в 8,5 миллиона рублей.

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