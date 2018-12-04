Гендиректор Ротора в ответ на ультиматум фанатов: Этот сезон провальным не будет

После провальной для «Ротора» первой части сезона Олимп-Первенства ФНЛ 2018/2019 и увольнения главного тренера Роберта Евдокимова, волгоградские футбольные фанаты выдвинули ряд ультиматумов руководству клуба. Преданные ультрасы, которые не пропустили ни одного матча, которые рвали стадионы в поддержке родной команды, которые обеспечивали лучшую посещаемость игр среди клубов ФНЛ, направили гендиректору «Ротора» официальное обращение. В письме, которое было опубликовано в группе «ФК Ротор. Единый фан-портал», от группы «ROTOR ULTRAS» и актива фан-сектора D110 они выдвинуть шесть требований. И, надо сказать, были услышаны. Буквально на следующий день администрация клуба ответила на каждый пункт ультиматума. «КП-Волгоград» публикует основные из них:

«Требуем внимательно и максимально грамотно подойти к выбору главного тренера»

Ответ: Мы внимательно и максимально грамотно подойдем к выбору главного тренера.

«Требуем сохранить костяк игроков в команде, а именно: Камиля Муллина, Мирослава Лобанцева, Кирилла Малярова, Мухаммада Султонова, Максима Васильева, Олега Николаева, Владимира Лобкарёва, Александра Коротаева. Так же требуем возвращения в команду нашего капитана Ильи Ионова, который один из немногих хорошо знает и понимает, что такое волгоградский Ротор! И он это сможет донести до всех игроков команды».

Ответ: Костяк сохраним. После ультиматума мы созвонились с Ильей Ионовым. Ведем переговоры с ФК «Сызрань».

«Требуем прекратить приобретать игроков у одного футбольного агентства. Состав команды должен формировать главный тренер, а не коммерческие структуры».

Ответ: Должны заметить, что до сегодняшнего дня состав команды формировал главный тренер и администрация не вмешивалась в этот процесс, но раз актив сектора «Д110» не доволен положением дел, то руководство клуба возьмет селекцию в это межсезонье под личный контроль.

«Если этот сезон, как и предыдущий, будет провальным, мы будем требовать отставки всего административного штаба».

Ответ: Этот сезон не будет провальным. Этот сезон будет лучше предыдущего.

В свою очередь руководство ФК «Ротор» попросило у фанатов все также верить в команду, а еще - заполнения фансектора, красочных перформансов, массовых выездов и голосовой поддержки на каждом матче до конца сезона.

Ну что ж, компромисс есть, а значит, будут и победы. Ждем перемен.