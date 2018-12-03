У главной елки Волгограда появятся Снежная королева, ангел и волшебный фонарь

В последние годы, признаться честно, площадь Павших Борцов, где к Новому году устанавливают главную елку Волгограда, была украшена очень скромно. Пара снежинок и гирлянд, да единственный огромный шарик праздничную обстановку создавали слабо. В этом году волгоградские власти решили в корне изменить ситуацию и заказали украшений аж на 8,5 миллионов рублей. Соответствующий лот на поставку малых новогодних форм уже появился на портале госзакупок.

Что же установят в Волгограде к Новому 2019-му году? Судя по документации, волгоградцев ждет целый сказочный городок. Причем новые фигуры появятся не только на площади Павших Борцов, но и в парке "Победы", и в сквере у памятника "Гасителя".

Фото администрации Волгограда.

В частности, у главной елки появится Снежная королева со своим замком, двухметровая статуэтка ангела, светящийся снеговик с санями, конусы и беседка в виде огромного волшебного фонаря. Рядом появится даже небольшая роща из светодиодных деревьев и трехметровые крылья ангела, которые волгоградцы смогут примерить себе.

Фото администрации Волгограда.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Центр спорта и культуры».

В списке новогодних арт-объектов также значится «Селфи-зона с инсталляцией скульптурной композицией из наноструктурированного стеклопластика в виде корабля».

Фото администрации Волгограда.

А еще в заказе на поставку - десятиметровая светящаяся ель.

Определиться с поставщиком должны до 5 декабря, чтобы до 21 декабря все эти новогодние арт-объекты уже стояли на площади Павших Борцов.

Еще чуть больше миллиона рублей из бюджета выделили на покупку новогодних украшений для Волгограда. В 1 078 430 рублей обойдутся услуги по техническому сопровождению концертной новогодней программы.

Кстати, главная елка в этом году будет розово-фиолетовая, а новогодние арт-объекты появятся не только в центре города, но и в каждом районе.

Праздник приближается!