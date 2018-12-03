2018-12-03T23:28:38+03:00
Общество

У главной елки Волгограда появятся Снежная королева, ангел и волшебный фонарь

На арт-объекты потратят 8,5 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта РосТендер.Фото с сайта РосТендер.
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В последние годы, признаться честно, площадь Павших Борцов, где к Новому году устанавливают главную елку Волгограда, была украшена очень скромно. Пара снежинок и гирлянд, да единственный огромный шарик праздничную обстановку создавали слабо. В этом году волгоградские власти решили в корне изменить ситуацию и заказали украшений аж на 8,5 миллионов рублей. Соответствующий лот на поставку малых новогодних форм уже появился на Ростендер.

Что же установят на главной площади города к Новому 2019-му году?

Судя по документации, представленной на РосТендер, волгоградцев ждет целый сказочный городок.

Фото с сайта РосТендер.

Фото с сайта РосТендер.

В частности, у главной елки появится Снежная королева со своим замком, двухметровая статуэтка ангела, светящийся снеговик с санями, конусы и беседка в виде огромного волшебного фонаря. Рядом появится даже небольшая роща из светодиодных деревьев и трехметровые крылья ангела, которые волгоградцы смогут примерить себе.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Центр спорта и культуры».

Фото с сайта РосТендер.

Фото с сайта РосТендер.

В списке новогодних арт-объектов также значится «Селфи-зона с инсталляцией скульптурной композицией из наноструктурированного стеклопластика в виде корабля».

А еще в заказе на поставку - десятиметровая светящаяся ель.

Определиться с поставщиком должны до 5 декабря, чтобы до 21 декабря все эти новогодние арт-объекты уже стояли на площади Павших Борцов.

Еще чуть больше миллиона рублей из бюджета выделили на покупку новогодних украшений для Волгограда. В 1 078 430 рублей обойдутся услуги по техническому сопровождению концертной новогодней программы.

Кстати, елки и новогодние арт-объекты, говорят, появятся не только в центре города, но и в каждом районе.

Праздник приближается!

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