2018-12-08T15:44:23+03:00
Общество

Директора волгоградской школы, куда ученик принес топор и бензин, уволили

После ЧП в учебном заведении появились тревожная кнопка и штатный психолог
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Наказали также учителя, на уроке которого произошел инцидент, и классного руководителя.Наказали также учителя, на уроке которого произошел инцидент, и классного руководителя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока гром не грянул, в сельской школе в хуторе Красный Волгоградской области не было никакой охраны, а про то, что в учебном заведении должен быть психолог, вообще не думали. Жизнь в новом свете педагогам открылась тогда, когда один из учеников принес в класс топор и канистру с бензином. К счастью, никто не пострадал, но последствия аукаются в хуторе по сей день.

Сегодня стало известно, что уволили директора этого прославившегося в новостях учебного заведения. Официальная причина: «за недостатки в организации социально-психологической работы в школе». Такие выводы сделали члены районной межведомственной комиссии, которая после ЧП взялась за тщательную проверку школы.

- Меры дисциплинарного взыскания приняты в отношении учителя, на уроке которого произошел инцидент, и классного руководителя, - рассказали «КП-Волгоград» в отделе образования, опеки и попечительства Даниловского района.

Напомним, эта шокирующая история случилась 13 ноября. Восьмиклассник Дима решился на отчаянный шаг. Как выяснилось позже, одноклассники долгие годы его унижали и обижали. Мальчишку просто затравили - его оскорбляли и даже били. И он сорвался. Когда его в полном вооружении поймал за руку учитель и отвел к директору, прямо в школе наглотался какого-то порошка. К счастью, успели спасти и его. Но вот уже три недели подросток находится в Волгограде под наблюдением медиков и психологов. Возвращаться обратно семья не торопится.

- Семью поставили на учет в региональный единый банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Специалисты составляют индивидуальную программу, которая включает различные виды помощи, - отчитываются в райотделе.

Единственное, что радует: в сельской школе Даниловского района, где до этого ЧП даже охранника не было, теперь установили тревожную кнопку. Усилили и охрану школы. А еще здесь появился в штате психолог.

- Прорабатывается вопрос о создании в муниципалитете службы медиации, - дополняют чиновники.

Как говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Кстати, после данного инцидента со всеми сотрудниками учебных заведения региона еще раз провели инструктажи, как действовать в случае нештатных ситуаций. Но, дай Бог, чтоб их больше не было.

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