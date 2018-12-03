2018-12-03T14:20:02+03:00
Экономика

Волгоградский филиал Россельхозбанка выдал более 3 млрд рублей на сезонные работы

Банк активно поддерживает фермерские хозяйства региона
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 10 месяцев 2018 года Волгоградский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе более 3 млрд. рублей. Доля Волгоградского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ превышает 67 %.

В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель Волгоградского филиала РСХБ вырос на 8%.

Банком ведется активная поддержка фермерских хозяйств региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных им средств по ставке не выше 5% годовых составил 410 млн. рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Волгоградский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК региона, направляя средства аграриям для проведения сезонно-полевых работ. В настоящее время они уже собрали 3,6 млн тонн урожая. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря льготной программе кредитования от РСХБ. Мы помогаем реализовывать сельскохозяйственные проекты и направляем значительные объемы средств на текущие цели аграриев. В наших планах продолжить работу в этом направлении в следующем году», — отметил директор Волгоградского филиала РСХБ Андрей Гавриленко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почем тефтели для депутатов: "Комсомолка" посчитала "индекс столовой" Госдумы
Мы посмотрели, на сколько вырос средний чек на обед для наших парламентариев за те два года, что они исполняют свои обязанности, и сравнили с официальными данными Росстата [инфографика]
Новости 24
Волгоградец четыре года вел бизнес на участке, который даже не оформлял
В Волгограде мужчина проломил голову любовнику своей жены
Житель Дагестана заплатит полтора миллиона за смерть сбитой им 17-летней волгоградки
Под Астраханью кассиры вынесли тележку с продуктами на 18 тысяч рублей из магазина
Волгоградский филиал Россельхозбанка выдал более 3 млрд рублей на сезонные работы
В Волгограде автобус №2 пойдет по новому расписанию до ЖД вокзала
До Волгограда эпидемия ОРВИ пока не добралась
В Астраханской области в лобовом столкновении пострадали пять человек, один погиб
В Волгоградской области за год площадь садов выросла на пятьсот гектаров
В Волгоградской области для инвесторов снизили налог на прибыль
На волгоградской трассе у фуры оторвало кабину
Волгоградские дорожники продолжают чистить магистрали
Из-за гололеда под колеса машин попали четыре волгоградца
В Волгоградской области почти треть населения получает меньше 15 тысяч рублей
В Дзержинском районе загорятся 140 новых фонарей
В Волжском сгорел гараж вместе с внедорожником
Рабочая неделя в Волгограде начнется с гололеда и мокрого дождя
Волгоградские росгвардейцы за один день поймали четырех преступников
В трех районах Волгограда открылись первые в этом году катки
Под Волгоградом из горящей бани эвакуировали два человека