Волгоградский филиал Россельхозбанка выдал более 3 млрд рублей на сезонные работы

За 10 месяцев 2018 года Волгоградский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе более 3 млрд. рублей. Доля Волгоградского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ превышает 67 %.

В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель Волгоградского филиала РСХБ вырос на 8%.

Банком ведется активная поддержка фермерских хозяйств региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных им средств по ставке не выше 5% годовых составил 410 млн. рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Волгоградский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК региона, направляя средства аграриям для проведения сезонно-полевых работ. В настоящее время они уже собрали 3,6 млн тонн урожая. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря льготной программе кредитования от РСХБ. Мы помогаем реализовывать сельскохозяйственные проекты и направляем значительные объемы средств на текущие цели аграриев. В наших планах продолжить работу в этом направлении в следующем году», — отметил директор Волгоградского филиала РСХБ Андрей Гавриленко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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