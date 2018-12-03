Волгоградские врачи выходили 700 граммовую малышку, которую челябинка родила в дороге на море

Ехать или не ехать - задаются извечным вопросом беременные женщины, когда встает вопрос об отпуске на море. Если бы Татьяна Бережная знала, чем обернется поездка на юга, то осталась бы дома. Вместо двух недель на черноморском побережье, она провела 4 месяца в больнице с новорожденной дочкой.

Женщина была на пятом месяце, когда в августе вместе с мужем на машине отправилась из сурового Челябинска на Черное море. Врачи свою пациентку отпустили: беременность проходила без осложнений, все анализы в норме. До Волгоградской области пара ехала сутки, но на подъездах к городу у Татьяны начались преждевременные роды. На «скорой» роженицу привезли в Волгоградский перинатальный центр №2. На свет появилась 740-граммовая девочка – Кристина. Кроха вместе с мамой попали в отделение патологии новорожденных. У малютки развилась внутриутробная инфекция. С ней пытались справиться несколько недель. Новорожденная находилась в специальном боксе-инкубаторе. Каждый день Татьяна приходила к дочке, чтобы поддержать, а чуть позже и покормить. Благодаря профессионализму врачей и безмерной материнской любви, девочка справилась с болезнью. Через четыре месяца их выписали из перинатального центра №2. Вес малышки - три килограмма. До самолета женщину с дочкой провожали врач и акушер. Полет Кристина перенесла хорошо. Сейчас она под наблюдением уже челябинских врачей.

- Она у нас невероятно сильная, стойкая, настоящий боец. Сколько процедур и манипуляций ей пришлось вынести, - говорит «КП-Волгоград» Татьяна Бережная. - Представьте – несколько уколов в день в крохотную пяточку, которая меньше кончика вашего мизинца! Взрослому не под силу, а она смогла. Теперь ей предстоит подставить в голову шунт. Непростая операция, но уверена, она выдержит. Тем более, это практически никак не скажется на ее дальнейшей жизни. Так же пойдет в детский сад, сможет заниматься спортом. А мы с мужем во всем ее поддержим. Спасибо волгоградским врачам за нашу дочурку!

vokpc2 В Волгоградском перинатальном центре выходили кроху весом 740 граммов

Желают счастливого детства своей пациентке и в перинатальном центре.

- Мы выходили десятки совсем крохотных новорожденных. Некоторым сейчас уже восемь лет и они приходят к нам в гости вместе с родителями. Конечно, всегда лучше рожать в положенный срок. Но когда ситуация складывается критическая, мы прикладываем все усилия, чтобы дать маленькому человеку шанс на счастливую жизнь, - говорит Нина Думчева, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Волгоградского перинатального центра №2, врач-неонатолог.