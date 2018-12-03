18 идей автомобильных подарков к Новому году
Прежде, чем приступать к рассмотрению вариантов, сориентируйтесь в направлении мысли. Для этого учитывайте следующие моменты:
- марку и модель автомобиля;
- цели эксплуатации авто;
- личные предпочтения одариваемого;
- максимальную сумму, которую готовы потратить.
Так вы поймете, что подарить автомобилисту, и выбор новогодних подарков станет на порядок проще.
Рассмотрим 18 вариантов решения задачи:
1. Виниловые часы "Volkswagen" – такой аксессуар будет постоянно напоминать о том, что в доме есть автомобилист. Выглядят часы, сделанные из виниловой пластинки, очень креативно, а кварцевый механизм работает бесшумно и позволяет точно определять время. Для любителей презентов «с душой» есть возможность проявить свои творческие способности и сделать обрамление для часового механизма самостоятельно, но «магазинная» версия смотрится все-таки более стильно и аккуратно.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
2. Набор автомобилиста – отличный подарок, который удастся подобрать в зависимости от потребностей одариваемого водителя и материальных возможностей дарителя. Кому-то подойдут аварийные комплекты с тросом, знаком, огнетушителем и аптечкой, другим можно выбрать вариант с моющими средствами, автопылесосом, переносной лампой и перчатками.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
3. Подушка в машину. Лучше выбирать изделие с хлопковой наволочкой на молнии, которую при необходимости можно легко постирать. Благодаря принтам, украшающим модели, подушка станет интересным украшением авто. Она пригодится и водителю, и пассажирам, если захочется отдохнуть.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
4. Дорожный плед. Пригодится в пути, окажется незаменимым для семейных водителей, которым приходится путешествовать с супругой и детьми. Изделие хорошо согревает даже в зимние морозы, легко стирается, поэтому поддерживать его в чистоте несложно. Для удобства выбирайте сумку-плед. Ей присущи компактность и практичность.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
5. Термокружка с подогревом. Поможет разогреть еду или заварить чай. Изделие выполнено из прочных материалов, поэтому можно не бояться повреждения при падении. Работает термокружка от прикуривателя или USB.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
6. Автохолодильник – полезный подарок водителям, которым долгое время приходится находиться в пути, любителям выездов на природу – на пикники, рыбалку, охоту. Такое изделие универсально. Выбирая подарок, учитывайте внутренний объем. Оптимальный показатель – 15 л.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
7. Зонт – интересная идея подарка. В продаже есть разноплановые модели и цена их вполне доступна. Определиться с окончательным решением несложно.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
8. Автомобильный пылесос – обязательно пригодится автолюбителю. Каждый водитель поддерживает в автомобиле чистоту, и с компактным пылесосом сделать это на порядок проще. Маленькое устройство легко очищает даже труднодоступные уголки салона и багажника.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
9. Теплые чехлы на сиденье. Изделия дарят отдельно или в сочетании с чехлом для руля. Они обеспечат водителю и пассажирам комфорт, станут хорошим способом проявления заботы.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
10. Автомобильный компрессор – избавит от проблемы спущенных колес, поможет решить ее сразу и на месте, не подыскивая ближайшую СТО и не мучаясь с громоздкими и неудобными насосами. Рассматриваемое устройство работает от прикуривателя. В продаже есть модели с разными показателями мощности. На это нужно обращать внимание. Отличный новогодний подарок мужу, брату, свекру или просто другу.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
11. Вешалка под пиджак на сиденье – замечательное решение для тех автомобилистов, которые носят костюмы, и хотят выглядеть безупречно, находясь за рулем. Особая конструкция позволяет легко и надежно зафиксировать вешалку на подголовнике. Повесив пиджак на неё, водитель сможет избежать падения на пол, сохранив внешний вид одежды даже при длительном путешествии или активной езде.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
12. Чехлы для колес – помогут организовать хранение в гараже, обеспечат защиту от внешних негативных факторов. Такие изделия используются и для хранения, перевозки запаски, защищают ее от вероятных повреждений, поддерживают чистоту багажного отделения. А если чехлы дополнить, к примеру, сертификатом на хранение шин, то получится очень практичный и значимый подарок.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
13. Термос – идея для таксистов, водителей руководителей и представителей других профессий, которым приходится бывать в дороге, не имея возможности даже попить горячего чая.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
14. Видеорегистратор. Полезное устройство, которое пригодится каждому водителю. Это подарок на день рождения мужчине, новогодний сюрприз и беспроигрышный вариант на 23 февраля. Такое устройство играет важную роль в движении, помогает автомобилистам разрешить спорные ситуации на дороге.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
15. Радар-детектор – компактный радиоприемник, способный обнаружить функционирующие полицейские радары в доступном радиусе. Устройство оповещает водителя звуковым сигналом, позволяет предпринять меры по снижению скорости движения. Радар поможет избежать штрафов, сделав дорогу более приятной.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
16. Органайзер на спинку авто - практичный презент, которому будет рад любой водитель, имеющий детишек. Ведь туда можно положить столько игрушек, йогуртов, печений и не разбрасывать все это по автомобилю! Вместительность органайзера может варьироваться в зависимости от модели и производителя, также есть возможность подобрать цветовое решение и количество отделений.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
17. Теплые перчатки для водителей. Они используются как варежки, а когда нужно, быстро превращаются в перчатки с открытыми кончиками пальцев. Это позволяет легко управлять мобильным устройством, открывать дверные замки и тому подобное.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
18. Мягкие игрушки автомобильных брендов. Игрушки возьмут на себя роль декора в салоне, а также будет полезна для водителей, имеющих маленьких детей. Есть и другие презенты для юных путешественников в линейках известных брендов, например, можно приобрести белого полярного мишку, лося, барашка, утенка от Volkswagen, а также плюшевый автобус и медвежонка в гоночном комбинезоне. Или знаменитый и очень доступный по цене мягкий носорог от бренда Suzuki. И очень нравится детишкам мишка-хоккеист ŠKODA.
Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».
Эти идеи можно рассматривать и как подарки к 23 февраля, любому другому празднику. Независимо от выбора, вы заботитесь о человеке, подарите ему полезную вещь, которая обязательно пригодится в пути.
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Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст»
*Изображение товаров, представленных в статье и на сайте, могут отличаться от реального. Статья носит информационный характер. Цены на товары действительны на 28.11.2018. Не является публичной офертой.
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