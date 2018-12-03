18 идей автомобильных подарков к Новому году

Прежде, чем приступать к рассмотрению вариантов, сориентируйтесь в направлении мысли. Для этого учитывайте следующие моменты:

- марку и модель автомобиля;

- цели эксплуатации авто;

- личные предпочтения одариваемого;

- максимальную сумму, которую готовы потратить.

Так вы поймете, что подарить автомобилисту, и выбор новогодних подарков станет на порядок проще.

Рассмотрим 18 вариантов решения задачи:

1. Виниловые часы "Volkswagen" – такой аксессуар будет постоянно напоминать о том, что в доме есть автомобилист. Выглядят часы, сделанные из виниловой пластинки, очень креативно, а кварцевый механизм работает бесшумно и позволяет точно определять время. Для любителей презентов «с душой» есть возможность проявить свои творческие способности и сделать обрамление для часового механизма самостоятельно, но «магазинная» версия смотрится все-таки более стильно и аккуратно.

Артикул: 5TD050810 NLB

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

2. Набор автомобилиста – отличный подарок, который удастся подобрать в зависимости от потребностей одариваемого водителя и материальных возможностей дарителя. Кому-то подойдут аварийные комплекты с тросом, знаком, огнетушителем и аптечкой, другим можно выбрать вариант с моющими средствами, автопылесосом, переносной лампой и перчатками.

Артикул: VWO073900

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

3. Подушка в машину. Лучше выбирать изделие с хлопковой наволочкой на молнии, которую при необходимости можно легко постирать. Благодаря принтам, украшающим модели, подушка станет интересным украшением авто. Она пригодится и водителю, и пассажирам, если захочется отдохнуть.

Артикул: 08MLW-CRV-FLE

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

4. Дорожный плед. Пригодится в пути, окажется незаменимым для семейных водителей, которым приходится путешествовать с супругой и детьми. Изделие хорошо согревает даже в зимние морозы, легко стирается, поэтому поддерживать его в чистоте несложно. Для удобства выбирайте сумку-плед. Ей присущи компактность и практичность.

Артикул: 7711546576

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

5. Термокружка с подогревом. Поможет разогреть еду или заварить чай. Изделие выполнено из прочных материалов, поэтому можно не бояться повреждения при падении. Работает термокружка от прикуривателя или USB.

Артикул: 08MLW-CRV-TMUG

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

6. Автохолодильник – полезный подарок водителям, которым долгое время приходится находиться в пути, любителям выездов на природу – на пикники, рыбалку, охоту. Такое изделие универсально. Выбирая подарок, учитывайте внутренний объем. Оптимальный показатель – 15 л.

Артикул: 71022012

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

7. Зонт – интересная идея подарка. В продаже есть разноплановые модели и цена их вполне доступна. Определиться с окончательным решением несложно.

Артикул: 311087600

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

8. Автомобильный пылесос – обязательно пригодится автолюбителю. Каждый водитель поддерживает в автомобиле чистоту, и с компактным пылесосом сделать это на порядок проще. Маленькое устройство легко очищает даже труднодоступные уголки салона и багажника.

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

9. Теплые чехлы на сиденье. Изделия дарят отдельно или в сочетании с чехлом для руля. Они обеспечат водителю и пассажирам комфорт, станут хорошим способом проявления заботы.

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

10. Автомобильный компрессор – избавит от проблемы спущенных колес, поможет решить ее сразу и на месте, не подыскивая ближайшую СТО и не мучаясь с громоздкими и неудобными насосами. Рассматриваемое устройство работает от прикуривателя. В продаже есть модели с разными показателями мощности. На это нужно обращать внимание. Отличный новогодний подарок мужу, брату, свекру или просто другу.

Артикул: CQ-5 LED

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

11. Вешалка под пиджак на сиденье – замечательное решение для тех автомобилистов, которые носят костюмы, и хотят выглядеть безупречно, находясь за рулем. Особая конструкция позволяет легко и надежно зафиксировать вешалку на подголовнике. Повесив пиджак на неё, водитель сможет избежать падения на пол, сохранив внешний вид одежды даже при длительном путешествии или активной езде.

Артикул: 7711578137

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

12. Чехлы для колес – помогут организовать хранение в гараже, обеспечат защиту от внешних негативных факторов. Такие изделия используются и для хранения, перевозки запаски, защищают ее от вероятных повреждений, поддерживают чистоту багажного отделения. А если чехлы дополнить, к примеру, сертификатом на хранение шин, то получится очень практичный и значимый подарок.

Артикул: 000073900B

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

13. Термос – идея для таксистов, водителей руководителей и представителей других профессий, которым приходится бывать в дороге, не имея возможности даже попить горячего чая.

Артикул: 000069604H

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

14. Видеорегистратор. Полезное устройство, которое пригодится каждому водителю. Это подарок на день рождения мужчине, новогодний сюрприз и беспроигрышный вариант на 23 февраля. Такое устройство играет важную роль в движении, помогает автомобилистам разрешить спорные ситуации на дороге.

Артикул: A71

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

15. Радар-детектор – компактный радиоприемник, способный обнаружить функционирующие полицейские радары в доступном радиусе. Устройство оповещает водителя звуковым сигналом, позволяет предпринять меры по снижению скорости движения. Радар поможет избежать штрафов, сделав дорогу более приятной.

Артикул: RDT300

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

16. Органайзер на спинку авто - практичный презент, которому будет рад любой водитель, имеющий детишек. Ведь туда можно положить столько игрушек, йогуртов, печений и не разбрасывать все это по автомобилю! Вместительность органайзера может варьироваться в зависимости от модели и производителя, также есть возможность подобрать цветовое решение и количество отделений.

Артикул: 5DA087571

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

17. Теплые перчатки для водителей. Они используются как варежки, а когда нужно, быстро превращаются в перчатки с открытыми кончиками пальцев. Это позволяет легко управлять мобильным устройством, открывать дверные замки и тому подобное.

Артикул: 5NL084343A

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

18. Мягкие игрушки автомобильных брендов. Игрушки возьмут на себя роль декора в салоне, а также будет полезна для водителей, имеющих маленьких детей. Есть и другие презенты для юных путешественников в линейках известных брендов, например, можно приобрести белого полярного мишку, лося, барашка, утенка от Volkswagen, а также плюшевый автобус и медвежонка в гоночном комбинезоне. Или знаменитый и очень доступный по цене мягкий носорог от бренда Suzuki. И очень нравится детишкам мишка-хоккеист ŠKODA.

Фото: Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст».

Эти идеи можно рассматривать и как подарки к 23 февраля, любому другому празднику. Независимо от выбора, вы заботитесь о человеке, подарите ему полезную вещь, которая обязательно пригодится в пути.

Приглашаем посетить интернет-магазин где представлены актуальные цены. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера интернет-магазина по телефону +7(8442) 55-22-55.

Интернет - магазин запасных частей «Волга-Раст»

www.zapchasty34.ru

*Изображение товаров, представленных в статье и на сайте, могут отличаться от реального. Статья носит информационный характер. Цены на товары действительны на 28.11.2018. Не является публичной офертой.

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