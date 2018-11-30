Цены на билеты из Волгограда в Ереван и Тбилиси могут снизиться

За последний месяц волгоградский аэропорт несколько раз радовал волгоградцев новостями об открытии авиарейсов. Напомним, в декабре стартуют полеты в столицы Грузии, Армении, Узбекистана из Волгограда. Наши жители уже изучают путеводители – что посмотреть в этих странах. Тем более что виза туда не нужна – чтобы отправиться в путешествие, достаточно загранпаспорта. Международный аэропорт Волгограда в пятницу, 30 ноября, стал площадкой для совещания представителей авиакомпаний, туроператоров, чиновников облтуризма.

- Мы выбираем сейчас те рейсы, которые будут востребованы, потому что авиакомпании без загрузки работать не будут, - говорит коммерческий директор волгоградского аэропорта Евгений Садилов. - Мы имеем уже такой опыт, когда у нас открывались интересные направления, но при отсутствии загрузки они просто снимались. Сейчас мы возобновляем Ереван - это направление исторически всегда присутствовало в Волгограде до, наверное, 2013 года. Направление в Ташкент тоже было востребовано, но в 2014-15 году было закрыто. Ну и, конечно, новое направление – это Тбилиси, оно самое динамично-развивающееся на постсоветском пространстве. Продажи уже открыты, можно поехать и отдохнуть.

Сегодня цены на билеты в эти страны СНГ начинаются от 5 с лишним тысяч. Но, по словам представителей авиаперевозчика, расценки еще могут поменяться. Как в большую, так и в меньшую сторону.

- Мы выполняем полеты на Airbus-319, 320, 321. Во время полета пассажирам предлагают питание. Как правило, на коротких рейсах это вода, чай, сэндвичи, - рассказывает представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» Юлия Вьюхина. - Со стороны Волгограда в Армению, Ереван и Ташкент у нас цена будет варьироваться в районе 5-6 тысяч рублей, а со стороны СНГ в районе 7 тысяч рублей. Но возможны изменения в зависимости от рынка, пассажиропотока, конкурентов, стыковочных рейсов. Если рейс будет популярным, возможно снижение цен.

Как говорят туроператоры из Еревана, открывшиеся рейсы интересны обеим сторонам. Россияне «смогут открыть для себя Армению, ее многовековую историю, культуру, вкусную кухню». Из Армении гости будут рады посмотреть Мамаев Курган, а также встретиться с друзьями и родственниками – в Волгограде большая армянская община.

По словам руководителя Облтуризма Аркадия Грушко, благодаря открывшимся направлениям в Волгограде ожидают увеличение туристического потока.

- Наша задача организовать некую улицу с двухсторонним движением, - говорит Грушко. - Мы четко понимаем, что и наш волгоградский потенциал, и потенциал коллег и партнеров в туристическом плане очень серьезный, поэтому и нам есть, что показать нашим гостям, и соответственно, волгоградцы могут так же выезжать по этим направлениям как туристы.