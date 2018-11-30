2018-11-30T14:06:45+03:00
Туризм

Цены на билеты из Волгограда в Ереван и Тбилиси могут снизиться

На совещании в волгоградском аэропорту обсуждают, как сделать эти рейсы более востребованными
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Теперь в Грузию можно попасть всего за пару часов.Теперь в Грузию можно попасть всего за пару часов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

За последний месяц волгоградский аэропорт несколько раз радовал волгоградцев новостями об открытии авиарейсов. Напомним, в декабре стартуют полеты в столицы Грузии, Армении, Узбекистана из Волгограда. Наши жители уже изучают путеводители – что посмотреть в этих странах. Тем более что виза туда не нужна – чтобы отправиться в путешествие, достаточно загранпаспорта. Международный аэропорт Волгограда в пятницу, 30 ноября, стал площадкой для совещания представителей авиакомпаний, туроператоров, чиновников облтуризма.

- Мы выбираем сейчас те рейсы, которые будут востребованы, потому что авиакомпании без загрузки работать не будут, - говорит коммерческий директор волгоградского аэропорта Евгений Садилов. - Мы имеем уже такой опыт, когда у нас открывались интересные направления, но при отсутствии загрузки они просто снимались. Сейчас мы возобновляем Ереван - это направление исторически всегда присутствовало в Волгограде до, наверное, 2013 года. Направление в Ташкент тоже было востребовано, но в 2014-15 году было закрыто. Ну и, конечно, новое направление – это Тбилиси, оно самое динамично-развивающееся на постсоветском пространстве. Продажи уже открыты, можно поехать и отдохнуть.

Сегодня цены на билеты в эти страны СНГ начинаются от 5 с лишним тысяч. Но, по словам представителей авиаперевозчика, расценки еще могут поменяться. Как в большую, так и в меньшую сторону.

- Мы выполняем полеты на Airbus-319, 320, 321. Во время полета пассажирам предлагают питание. Как правило, на коротких рейсах это вода, чай, сэндвичи, - рассказывает представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» Юлия Вьюхина. - Со стороны Волгограда в Армению, Ереван и Ташкент у нас цена будет варьироваться в районе 5-6 тысяч рублей, а со стороны СНГ в районе 7 тысяч рублей. Но возможны изменения в зависимости от рынка, пассажиропотока, конкурентов, стыковочных рейсов. Если рейс будет популярным, возможно снижение цен.

Как говорят туроператоры из Еревана, открывшиеся рейсы интересны обеим сторонам. Россияне «смогут открыть для себя Армению, ее многовековую историю, культуру, вкусную кухню». Из Армении гости будут рады посмотреть Мамаев Курган, а также встретиться с друзьями и родственниками – в Волгограде большая армянская община.

По словам руководителя Облтуризма Аркадия Грушко, благодаря открывшимся направлениям в Волгограде ожидают увеличение туристического потока.

- Наша задача организовать некую улицу с двухсторонним движением, - говорит Грушко. - Мы четко понимаем, что и наш волгоградский потенциал, и потенциал коллег и партнеров в туристическом плане очень серьезный, поэтому и нам есть, что показать нашим гостям, и соответственно, волгоградцы могут так же выезжать по этим направлениям как туристы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Куда поехать отдыхать в ноябре 2018 года: лучшие места на море в бархатный сезон
Ноябрь в России один из самых неприятных месяцев в году - снега еще нет, холодно, серо. Поэтому хороший способ переключиться - это взять отпуск. "Комсомолка" рассказывает куда поехать в ноябре 2018 года, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах
Новости 24
Астраханец пойдет под суд за мат в адрес волгоградского полицейского
Коммунальщики заканчивают менять теплотрассу в центре Волгограда
Волгоградским бизнесменам предлагают украсить город к Новому году
В Астрахани закрыли сайт, на котором рассказывали, как убивать бродячих собак
В Волгограде женщина, лишенная прав за пьянство, отправила пассажирку на больничную койку
Почти полмиллиона волгоградцев получают льготы на оплату «коммуналки»
В волгоградских школах и детсадах нашли «плохую» еду
В Астрахани закрыли частный садик из-за кишечной инфекции
Под Волгоградом на пожаре снова погибли люди
Волгоградка завоевала «золото» и «бронзу» на Гран-При по прыжкам в воду
Две именитые волгоградки вошли в состав центрального штаба ОНФ
Волгоградец через суд вернул продавцам бракованную «Ниву»
Инвесторы вложили в волгоградскую медицину три миллиарда рублей за пять лет
На волгоградских ж/д станциях построят грузовые дворы, чтобы разгрузить трассы
Волгоградского директора наказали за отказ принять на работу инвалида
Волгоградцам предлагают не упустить шанс и выбрать имя аэропорту в оставшиеся два дня
Волгоградская область попала в аутсайдеры по темпам промпроизводства в России
Волгоградцам вернули 10 миллионов рублей за некачественные товары и услуги
Проект обновленной Центральной набережной стал одним из лучшим в стране
В Астрахани таксист сбил мужчину, а затем еще раз на него наехал
Два волгоградца обчистили в Астрахани 33 гаража: украли вещей на полмиллиона рублей