2018-11-30T10:20:15+03:00
Общество

В Астрахани таксист дважды сбил пьяного пассажира, потому что тот довел его до бешенства

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела [видео]
Екатерина МАЛИНИНА
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Таксист дважды наехал на мужчину.Таксист дважды наехал на мужчину.Фото: УМВД по Астраханской области
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Эта история могла бы и не дойти до полиции, если бы не камеры видеонаблюдения. В соцсетях появилось видео на котором видно, как таксист сбивает на дороге мужчину. Затем разворачивается и въезжает в толпу, чтобы снова наехать на пострадавшего. После чего водитель беспрепятственно уезжает с места ЧП.

Таксист дважды сбил мужчину.

Полицейские нашли таксиста и его жертву. 25-летний водитель рассказал, что под утро 29 ноября он вез пьяную компанию. Трое мужчин постоянно делали ему замечания: не той дорогой поехал, выключи дворники, не тормози так резко. Когда уже изрядно нервный извозчик высадил, наконец, компанию, один из них решил наказать водителя. 32-летний мужчина несколько раз ударил кулаком по капоту, стал пинать по машине ногами. И терпение невыспавшегося таксиста лопнуло. Астраханец сбил пешехода, но этого ему показалось мало. Он снова пытался его задавить. После чего уехал.

Сама жертва разъяренного молодого человека претензий к нему не имеет. От медицинской помощи он отказался - пьяному море по колено. В полиции объяснил, что сам был пьян и, видимо, вел себя не очень хорошо. И они с таксистом сами как-нибудь разберутся без привлечения сотрудников МВД.

Но публичная запись автоматически служит поводом для проверки. Так что, скорее всего, нервному астраханцу придется отвечать за умышленный наезд. Ну а агрессивный пассажир ответит за хулиганство по административному кодексу. Таксист в то же утро написал заявление на пьяную компанию.

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