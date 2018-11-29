Работа Фонда соцстраха становится прозрачнее

«Комсомольская правда» и Фонд социального страхования провели круглый стол, посвященный доступным и удобным цифровым сервисам.

В январе 2018 года Фонд социального страхования России запустил бесплатный информационный ресурс «Открытый контракт». На сайте ok.fss.ru в свободном доступе еще до объявления процедуры госзакупки размещаются данные о планируемых закупках фонда с начальной ценой контракта больше 1 миллиона рублей. Любой неравнодушный человек или поставщик может посмотреть техническое задание, оставить свои предложения или указать на ошибки через личный кабинет на сайте.

Как отметил управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ Павел Гладких, «в публичном обсуждении может участвовать и конечный потребитель, в том числе люди с инвалидностью, для которых ФСС закупает технические средства реабилитации и льготные путевки на санаторно-курортное лечение».

- Фонд социального страхования разработал много удобных электронных сервисов. Некоторые из них в Волгоградской области еще не используются, но находятся в процессе разработки. Среди них - электронный родовый сертификат, интерактивная карта доступной среды, электронная путевка на санаторно-курортное лечение, электронный каталог технических средств реабилитации. Они повысят уровень комфорта получателей социальных услуг и избавят их от лишних бюрократических процедур, - сообщил управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ Павел Гладких.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Волгоградское отделение ФСС РФ обслуживает:

634 тысяч застрахованных граждан;

57 тысяч страхователей;

Ежегодно выдает:

около 650 тысяч больничных листков;

более 80 тысяч родовых сертификатов;

более 6 тысяч талонов на проезд.

Более 25 тысяч инвалидов обеспечивает санаторно-курортным лечением и ТСР.

133 из 187 медицинских организаций региона выдают ЭЛН.

Более 436 тысяч бумажных больничных выдали клиники области за 9 месяцев 2018 года и 33 тысячи - электронных.

1135 страхователей могут принимать ЭЛН.