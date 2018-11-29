Больничный — без бланка

«Комсомольская правда» и Фонд социального страхования провели круглый стол, посвященный доступным и удобным цифровым сервисам. С 1 июля 2017 года можно оформить не только бумажный больничный, но и цифровой. Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) имеет такую же юридическую силу и функции. Но, по сравнению с бумажным бланком у него есть неоспоримые преимущества. Электронный больничный нельзя потерять, испортить или подделать.

БУМАГИ НЕТ, А БОЛЬНИЧНЫЙ ЕСТЬ

- Получить электронный больничный имеет право любой волгоградец, оформив у лечащего врача письменное согласие. А медицинская организация и сам страхователь должны быть участниками информационного взаимодействия по обмену сведениями в части ЭЛН, - рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального ФСС Елена Демедюк.

Происходит это так. Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, медицинской организации и направляется в автоматизированную систему Фонда социального страхования. При закрытии больничного человек получает номер ЭЛН и сообщает его в отдел кадров. Причем, он может сделать это по телефону или почте. Работодатель по номеру запрашивает ЭЛН в базе ФСС, получает доступ к нему и заполняет свою часть документа по расчету выплаты.

Еще одно преимущество ЭЛН в том, что он избавляет от необходимости хранить документы в бумажном виде. Электронные больничные всегда находятся в базе Фонда и могут запрашиваться страхователем сколько угодно раз. Не нужно предоставлять электронные листки нетрудоспособности и при проведении Фондом проверок страхователей.

ПРОЩЕ, УДОБНЕЕ, БЫСТРЕЕ

Совместно с РЖД Фонд запускает новый проект, который избавит льготников от необходимости ходить по инстанциям. Десять категорий граждан имеют право на получение набора социальных услуг, в который входит бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Бесплатно могут ехать и сопровождающие инвалидов I группы и детей до 18 лет. Раньше волгоградцы получали путевку в санаторий, затем – талон на бесплатный проезд, после этого шли в кассу, где обменивали его на билет.

- С 1 сентября есть возможность оформить электронный талон. Наши сотрудники сами регистрируют и передают информацию в РЖД. Дальше льготник может выбирать - идти в кассу вокзала, или приобрести билет на поезд на сайте, не выходя из дома, - рассказала начальник отдела социальных программ волгоградского отделения ФСС Ольга Тимофеева.

Это очень удобно, ведь часто льготой пользуются люди, чье здоровье не позволяет отстаивать очереди и совершать многочисленные визиты по учреждениям. При этом, оформляя электронный талон, человек может по своему усмотрению выбрать поезд, вагон и место.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УСЛУГАМ

Еще один новый проект Фонда – мобильное приложение «Социальный навигатор».

-Это подробный путеводитель с информацией обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд для людей с инвалидностью, семей с детьми, заболевших. Бесплатное приложение можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство Android или Ios,- рассказал начальник отдела информатизации регионального ФСС Алексей Стяжкин.

Приложение позволяет найти адрес ближайшего отделения Фонда, как до него добраться, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортном лечении. Программа еще апробируется, но информация уже доступна.

Поможет пользователю сориентироваться обучаемый социальный чат-бот Помощник ФСС, интегрированный в голосовой сервис Яндекса Алиса. Со временем появятся и другие функции, благодаря которым людям с инвалидностью не понадобится ехать в отделение Фонда для получения услуг.

ИНФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

- Проект информирования страхователей работает в Волгоградской области с 1 сентября 2018 года. Наша задача - оперативно донести до страхователя информацию, как о действующем законодательстве об обязательном социальном страховании, так и обо всех изменениях, - рассказал заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов волгоградского ФСС Николай Кудрявцев. - А цель проекта - повысить собираемость страховых взносов и уменьшить количество нарушений законодательства.

Волгоградское отделение ФСС будет делать рассылку по электронной почте. Это удобный и менее затратный способ. Сегодня в базе данных контактной информации по страхователям Волгоградского отделения ФСС содержится 10 тысяч 105 адресов электронной почты страхователей. До конца года получать информацию будут и остальные.