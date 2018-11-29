2018-11-29T11:09:51+03:00
Общество

В санатории «Сотник» акция!

Скидки и оформление санаторно-курортной карты в подарок
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Фото: санаторий "Сотник".Фото: санаторий "Сотник".
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При заезде до 20 декабря скидка 30% на базовую путевку с проживанием, лечением, трехразовым питанием, бассейном и сауной - 2240 руб./сутки (3200 руб./сутки).

Оформление санаторно-курортной карты в ПОДАРОК!

Фото: санаторий "Сотник".

Фото: санаторий "Сотник".

Для лечения в санатории используется сероводородная минеральная грязь озера Эльтон, душ «Виши», душ «Шарко», пароуглекислая ванна, гидромассаж, аппаратная физиотерапия, соляная пещера и многое другое. На территории находится аллея для терренкура, спортивная площадка, открытый подогреваемый бассейн, сауна.

Наш адрес: г. Новоаннинский, пер. Чельцова 54

Тел. 8-937-704-74-84

https://ssotnik.ru

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