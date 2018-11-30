Ода киселю, сказка о волшебном супчике, стихи о поварах и мама-Ревизорро

В конкурсном проекте «Поймай звезду», который проводят «Профессионалы социального питания», могли принять участие любые школы из пяти районов Волгограда. Заявки подали 34 учебных заведения. До 16 ноября школы боролись за «Первую» Звезду, представив свои визитные карточки и проекты. Каждый желающий мог проголосовать за понравившиеся ролики и презентации, оценив соответствие названию и теме проекта, презентабельность, а также массовость участников и их вовлеченность в реализацию задумки. Программа автоматически подсчитала количество голосов (лайков) и просмотров на YouTube (если проектом было видео).

По итогам открытого онлайн голосования на сайте ПСПиОН во второй этап прошли 27 школ - восемь из Дзержинского, семь из Красноармейского и по шесть из Ворошиловского и Краснооктябрьского районов. Чего только не накреативили ребята и их учителя в борьбе за Звезды. Писали сценарии, снимали видеоролики, вживались в разные роли, пели и читали стихи. Судите сами – вот лишь несколько примеров.

В СТИЛЕ РЕВИЗОРРО

Конкурсный проект МОУ СШ №5 создан в стиле популярного телешоу Ревизорро. Здесь столовая - самая масштабная в Краснооктябрьском районе. Как говорят сами ребята: «У нас самые чистые залы, повара - мастера своего дела, вкусные перекусы на переменах, яркие эмоции и колоссальный выбор безумно вкусных и полезных блюд по самым низким ценам. Приходите к нам и проверьте наше качество!».

Вызов брошен и мама времени не теряет. С боевым настроем она отправляется инспектировать школьную столовую. Конечно же, в белых перчатках, как настоящий Ревизорро. Но… чисто! И вкусно - уверяют и учителя со стажем, и школьники. Теперь мама поняла, почему дети довольны едой в столовой. Одобрено!

Проект МОУ СШ №5 в конкурсе "Поймай Звезду".

ПОЭМА О ЕДЕ

Ученики и педагоги МОУ СШ №33 Дзержинского района свой проект в конкурсе «Поймай Звезду» решили представить в виде праздника в школьной столовой. Ребята пообедали, вдохновились и посвятили стихи полезной и вкусной еде и, конечно, поварам, которые готовят ее по всем правилам. Вот, например:

Все по СанПиНу в столовой у нас,

Уютно, красиво - все просто класс!

Запахов вкусных всегда аромат,

Каждый ребенок покушать здесь рад!

А еще школьники здесь уверены:

Правильное школьное питание

Улучшает у ребят память и внимание.

Мы в 33-й школе - за здоровое питание!

А чипсам и кока-коле скажем до свидания!

Проект МОУ СШ №33 в конкурсе "Поймай Звезду".

ФЕЯ СТОЛОВОЙ И КОНКУРС ЧАСТУШЕК

Еще один участник конкурса «Поймай Звезду» - МОУ СШ№ 128 Дзержинского района Волгограда. Свой конкурсный проект ребята сняли в стиле волшебной сказки-мюзикла. Фея столовой исполнила желания ребят, чтобы еды было много, чтобы была она вкусной и здоровой. Ну а третьим желанием¸ конечно же, стала конкурсная Звезда. Ради нее школьники устроили мозговой штурм, читали оду киселю, написали гимн вкусной и здоровой пище и даже провели конкурс частушек. Вот одна из них:

В нашей фирменной столовой

Будем сытыми всегда.

Пять минут помаршируем

И исчезнет вся еда.

Проект МОУ СШ№ 128 в конкурсе "Поймай Звезду".

ЧУДО-СУП ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Школьники из МОУ СШ № 92 Краснооктябрьского района сочинили и сняли на видео сказку о волшебном супчике, который любят и семиклашки, и выпускники, и даже учителя и охранник дядя Сережа.

Когда этот чудо-супчик появился в школе, у ребят и успеваемость выросла, и прогульщики исчезли. Только бы не задерживаться на переменах и успеть в столовую, где их ждет фирменный, вкусный, ароматный и питательный супчик. В чем его секрет? Да просто приготовлен он с любовью.

Проект МОУ СШ № 92 в конкурсе "Поймай Звезду".

В ПОГОНЕ ЗА ЗВЕЗДОЙ

«Вторая» Звезда в конкурсе будет присуждаться за «Качество». Межведомственная комиссия и общественники до 30 ноября проверят работу пищеблоков школ-участниц. Итоги подведут 1 – 2 декабря.

«Третья» Звезда достанется учебному заведению за общешкольное мероприятие на тему «Продвижение здорового питания в нашей школе», проведенное совместно с оператором питания. Победители станут известны 8 – 9 декабря.

«Четвертую звезду» школы получат за дегустацию. Одно из блюд школьного меню выберут путем голосования. Приготовит и представит его с 10 по 12 декабря оператор питания. А победителя определит путем тайного голосования компетентное жюри.

И 15 - 16 декабря станут известны имена финалистов конкурса, которые поборются за «Пятую» Звезду. На этом этапе рассматривать будут динамику охвата горячим питанием в школах-финалистах.

Итоги конкурса «Поймай Звезду» подведут 21 декабря 2018 года. От каждого района выберут по одной школе, которые в торжественной обстановке получат дипломы и главный приз. В ходе онлайн голосования на сайте определят обладателя «Приза зрительских симпатий». Памятные подарки и грамоты получат и остальные участники проекта.

Мы желаем всем участникам конкурса «Поймать звезду»!