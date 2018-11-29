На набережной Волгограда приступили к планировке нового парка

На нижней террасе Центральной набережной Волгограда подрядчики приступают к планировке грунта на участке от бронекатера БК-13 до речпорта. На площади 16 гектаров здесь раскинется парк с прогулочными зонами, велодорожками, зонами отдыха, амфитеатром, фонтанами. В зеленой зоне высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников. А старые вязы и тополя вырубят. Работы здесь начнутся уже на этой неделе.

- Город старается уходить от тех видов растений, которые болеют, выглядят непрезентабельно, вызывают аллергические реакции, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета по строительству администрации города Евгений Хамчич. - Внизу продолжаются работы по берегоукреплению, чтобы новый красивый парк, который здесь будет, не сполз в Волгу.

ВЯЗЫ И ТОПОЛЯ БУДУТ РУБИТЬ

Больше всего волгоградцам жаль большие деревья, которые давно радуют своей зеленью и дают тень в летний зной. Но городские власти уверены – эти деревья пора менять.

- После войны Волгоград озеленяли массово и стихийно. Использовали быстрорастущие породы, которые подлежали смене, - это было заложено в план градостроительства. Сейчас настало время их сменить. Потому что вязы в большинстве своем поражены голландской болезнью. Вот видите коричневые пятна, течение сока – это грибковые заболевания, плюс ильмовый листоед, - главный агроном МКУ «Горпитомник» Павел Семенов показывает следы болезней на стволе ближайшего вяза. - То же самое со стволовой гнилью у тополей. Пришло время менять породный состав и качественно и количественно.

Павел Семенов показывает следы грибных болезней на стволе вяза.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году Горпитомник отпустил городу уже 2,5 тысячи саженцев - рябина шведская и катальпа, каштан конский и бирючина, жимолость татарская и клен татарский - всего около 25 сортов, видов и форм. Правда, тень молодая зелень будет давать не скоро.

- Они соответствуют всем ГОСТам, выращены от семени до готового саженца в Волгограде. Поэтому саженцы отличаются повышенной засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням, - отмечает агроном. – Также они более декоративны, более устойчивы, более универсальны. Какие-то цветут, какие-то красивее в осеннем наряде, некоторые декоративны круглый год. Будет полностью сохранено и эстетическое начало и утилитарное в градостроительстве. Так как не будут высаживаться культуры, которые ломает ветер, алергенные - это правильный подход.

Высаживать деревья начнут уже следующей весной. Кроме того, проектом предусмотрена современная система полива, которой здесь никогда не было. Контракт рассчитан на три года. Завершат работы к 2022-му году.