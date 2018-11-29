2018-11-29T14:30:47+03:00
Общество

В Волгограде региональный оператор получил первую партию евроконтейнеров

Всего для Волгограда будет закуплено 4747 контейнеров
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Фото: компания «Управление отходами - Волгоград».Фото: компания «Управление отходами - Волгоград».
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Накануне на производственную базу ООО «Управление Отходами – Волгоград» поступила первая партия пластиковых контейнеров. В рамках подготовительной работы региональный оператор закупил первые 3120 евроконтейнеров объемом 1,1 метра кубических. Всего для Волгограда будет закуплено 4747 контейнеров, из них 4000 штук - для стационарной установки и 747 штук – как мобильный резерв для замены вышедших из строя контейнеров.

Это новые, удобные в эксплуатации, выкатные пластиковые контейнеры, оснащенные специальной, плотно-прилегающей к поверхности евро-крышкой. Они имеют сверхпрочную конструкцию, чрезвычайно устойчивы к перепадам температур и погодным условиям. Кроме того, это оборудование соответствует всем современным экологическим нормам и, после окончания срока эксплуатации, подлежит переработке. Контейнеры предназначены для задней загрузки мусоровозов.

«Если потребители будут бережно относиться к контейнерам, то срок службы может составлять пять лет, - рассказал заместитель директора по производству Андрей Калинин. – Контейнеры предназначены только для коммунальных отходов, а строительный и крупногабаритный мусор необходимо складировать непосредственно на площадке. А, попадая в мусоровоз строительный мусор, может вывезти из строя дорогостоящую технику, что приведет к сбою в графике вывоза мусора».

Фото: компания «Управление отходами - Волгоград».

Фото: компания «Управление отходами - Волгоград».

В связи с этим, «Управление отходами» напоминает о необходимости складировать крупногабаритный и строительный мусор на площадках, а не опускать в контейнеры.

Уже в начале декабря первые новенькие пластиковые евроконтейнеры появятся во дворах Центрального, Дзержинского и Советского районов.

Компания «Управление отходами - Волгоград» вступила в активную фазу подготовки к началу работы с января будущего года. Для обеспечения качественного оказания услуги по обращению с ТКО еще в сентябре-октябре 2018 года региональный оператор провел тотальную инвентаризацию контейнерных площадок для мусора, составил их единый электронный реестр и выявил проблемные места, требующие дополнительного оснащения.

Для населенных пунктов Волгоградской области в течение 2019 года региональный оператор дополнительно закупит еще около пяти тысяч контейнеров.

Напомним, обеспечение необходимым количеством исправного оборудования контейнерных площадок, наличие мусоровозов, отвечающих всем техническим требованиям и требованиям безопасности – важные условия качественного исполнения услуги «обращение с ТКО», а также реализации «мусорной реформы» в Волгоградской области.

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