Что такое каршеринг? Плюсы и минусы по сравнению со своим авто

Сервис каршеринга постепенно завоёвывает Россию, уже не только в Москве или Санкт-Петербурге можно воспользоваться этими услугами. До Волгограда пока он еще не добрался, поэтому есть время выяснить, что лучше: свой автомобиль или услуги каршеринга.

КАРШЕРИНГ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СЕРВИСА

Подобные сервисы появились относительно недавно и не все еще с ними знакомы, поэтому немного теории. Услуга поминутной аренды автомобиля пришла к нам из-за рубежа.

Воспользоваться каршерингом просто. Для этого необходимо обратиться в компанию и недалеко от обозначенного вами места будет ждать автомобиль. Оплачивается только время аренды машины, все дополнительные расходы (мойка, заправка машины) несет сама фирма. Подобных организаций в России несколько: «Делимобиль», «BelkaCar», «YouDrive», «Яндекс.Драйв» и т.д. Большинство из них работают только в Москве, максимальное присутствие в регионах есть только у «Делимобиля».

Стоимость аренды автомобиля зависит от марки: для бюджетных машин цены ниже, а для премиум-сегмента – выше. Помимо этого, учитывается количество километров, которые можно проехать на арендованном авто, условия возмещения ущерба при ДТП (КАСКО или франшиза).

Для примера рассчитаем стоимость пользования этим сервисом на примере тарифов компании «Делимобиль» для ближайшего к нам областного центра – г. Ростова-на-Дону. В этом случае есть два варианта аренды:

- на сутки с предоплатой от 1 999 до 2499 рублей

- поминутная от 3 рублей/минута с 6 до 8 утра и 8 рублей/минута с 6 до 9 вечера для базового тарифа и 8-9 рублей/минута для тарифа «Сказка».

В качества автомобилей предлагаются марки: Hyundai, Volkswagen и Renault. За пределами Москвы компания в основном предлагает свои услуги по аренде моделей Solaris и Polo.

Плюсы использования

1. Дешевле такси почти в два раза.

2. Бесплатная парковка.

3. Парк автомобилей достаточно современный, состояние свежее.

4. Свобода действий за рулем: остановился, где это необходимо, дорогу выбираешь самостоятельно, нет постороннего человека в машине, пользуешься кондиционером или печкой, как нужно тебе и т.д.

5. Срок аренды неограничен.

6. За период ожидания во время поездок тариф снижается, а в ночное время – бесплатно.

7. Все операции с каршерингом мобильны, т.к. производятся через приложение на смартфоне.

8. Удобный сервис для иногородних гостей.

Минусы сервиса, исходя из отзывов пользователей:

1. Всего пара минут, чтобы осмотреть автомобиль на наличие повреждений (вмятины, царапины), проверить бак. Ночью брать автомобиль сложно - времени не хватит на осмотр.

2. Как пишут пользователи сервиса - иногда автомобиля нет на месте, когда ты так на него надеешься.

3. Добраться до машины нужно за 20 минут, далее включается счетчик.

4. Оставить машину без бензина не получится - не выключится счетчик, но на заправку можно выторговать себе у оператора 15 бесплатных минут.

5. Были случаи, когда деньги списывали просто так и не все удалось вернуть через службу поддержки.

6. Само приложение работает не стабильно, служба поддержки работает неотлаженно.

7. Бывают неисправности в машине - она же "ничья".

8. Каждый раз разные автомобили, нужно суметь быстро приспособиться к управлению и габаритам незнакомого транспорта.

9. Возможности сложности при поездках с детьми из-за отсутствия автокресла и при перевозке грузов, крупногабаритных предметов.

Для расчета затрат по использованию каршеринга рассмотрим два варианта:

1.Эконом. Автомобиль берем в аренду на весь день (на субботу или воскресенье), а в рабочее время ездим на нем только на работу и обратно.

2. Стандарт. Пользуемся авто и в субботу и воскресенье весь день, а в будни ездим не только на работу, но добавляем еще 4 часа в неделю вечером: заехать в магазин после работы или к родственникам среди недели.

В день время поездки до работы и назад, для офисного работника и с учетом волгоградских пробок и вытянутого города составит около 1 часа. В таком случаев стоимость использования авто для 1 дня в будни в первом случае составит:

- Тарифа Эконом – 30 мин утром за 150 рублей и 30 мин вечером – 240 рублей. Итого 390 рублей. В неделю – 1950 рублей.

- Тарифа Сказка – 30 мин утром – 240 рублей и 30 мин вечером – 270 рублей. Итого 510 рублей. В неделю – 2550 рублей.

Для вариант два:

- Тарифа Эконом в неделю стоит 3870 рублей. Цифра получилась из расчета 390 рубля в день и еще 4 часа в неделю после работы на различные нужды.

- Тарифа Сказка в неделю стоит 4710 рублей. Исходя из 510 рублей за пользование в будни и еще 4 часа в неделю после работы на различные нужды.

Сводная таблица расходов на использование каршеринга (в рублях)

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В среднем стоимость годового использования услугами поминутной аренды машины за год потребует от 190 000 рублей до 466 000 рублей.

При соблюдении распорядка и внимательном планировании своего дня подобный сервис может быть выгоднее, чем обладание личным авто. При этом необходимо помнить, каршеринг труднореализуем при наличии маленьких детей, поездок загород и перевозки грузов на машине. Идеальным вариантом он является для офисных сотрудников, которые живут недалеко от работы и мало ездят на машине. Во всех остальных случаях преимущества, которые дает личный автомобиль, перекрывают финансовые результаты, которые показывает каршеринг.

ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ: СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ЗА ГОД

Renault Kaptur: модель которая популярна как среди частников, так и среди каршеринговых фирм.

Оценивая стоимость владения личным авто, посчитаем расходы на примере тех моделей, которые используются в сервисе поминутной аренды машин: ŠKODA RAPID, Volkswagen Polo и Renault Kaptur.

В качестве расчетов посмотрим, сколько стоит первый год владения машиной с учетом ее покупки и эксплуатации в областном центре на примере города Волгограда со средним пробегом за год в 15 000 км.

Стоимость использования авто для его владельца делится на две группы расходов:

- Явные. К ним те расходы, которые можно измерить и подсчитать в рублях, например стоимость машины, расходы на топливо, страховку и т.д.

- Скрытые. В эту группу включаются траты, которые тяжело подсчитать и которые в большинстве случаев для собственника машины – незаметные. Например, это затраты времени на прохождение ТО, замену резины с летней на зимнюю или стоимость обучения в автошколе, оплата штрафов ПДД.

Сводная таблица явных расходов на личный автомобиль (в рублях)

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Стоимость парковки, оплата возможных штрафов и незапланированного ремонта в расчетах не указывалась, т.к. эти показатели трудно прогнозируемы и не всегда присутствуют у большинства автовладельцев.

Первоначальная цена машины – существенная часть затрат на владение личным авто, но ее можно снизить за счет использования выгодных условий по автокредитованию, которые предлагают все крупные автопроизводители.

Сравнивая результаты расчетов можно отметить, что расходы на каршеринг за год меньше, чем стоимость владения собственным авто. Те, кто пользуются услугами поминутной аренды, экономнее используют машину, не ездят на ней за город, редко возят в ней детей, т.к. не всегда есть детское кресло и т.д. Таким образом, общий пробег личного автомобиля превышает аналогичный показатель для арендованной машины. При этом после первого года собственник может продать свое авто с небольшим дисконтом и компенсировать часть затрат.

В итоге выбор между услугами каршеринга и личным транспортом зависит в большей степени от стиля и характера использования машины, а не финансовых показателей. Удобство и комфорт от совместной поездки к морю трудно оценить в рублях. В тоже время тем, кто живет недалеко от работы и редко ездит на машине пользоваться сервисом поминутной аренды машины выгоднее.

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*Стоимость автомобилей в базовой комплектации. Указана приблизительно и не является публичной офертой.

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