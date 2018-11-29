Volkswagen Caravelle City – идеальный городской автомобиль

Volkswagen Caravelle City – просторный семейный автомобиль, подходящий для эксплуатации в городских условиях. Эта модель привлекает внимание, выделяясь среди конкурентов удачным соотношением ходовых характеристик, современного дизайна и различных инноваций. Она оснащена технологиями для комфорта и обеспечения безопасности водителя и пассажиров во время поездок.

ПРЕИМУЩЕСТВА VOLKSWAGEN CARAVELLE CITY

Чтобы понимать, почему стоит остановить выбор на Volkswagen Caravelle City, рассмотрим преимущества модели. Первое, на что сразу обращает внимание покупатель – компактность. По габаритам автомобиль мало отличается от легкового авто. Хотя, визуально он кажется крупнее. Компактные размеры облегчают управление в городских условиях, исключают сложности передвижения по пробкам, упрощают парковку даже при ограниченном количестве свободных мест. Удобство и практичность – преимущества, которые мотивируют рассмотреть модель внимательнее, поинтересоваться ее техническими характеристиками и внутренним оснащением.

Автомобиль легко преодолевает дорожные неровности, хорошо проявляет себя как в черте города, так и за ее пределами. Это надежный спутник в поездке на рыбалку, семейный отдых на природе, охоту, море. Установлены турбодизельные двигатели мощностью от 102 до 180 лошадиных сил и бензиновые моторы 150 и 204 л/с, чего более чем хватает, чтобы обеспечить транспортному средству быстрый разгон даже при загруженности. Есть специальный подогреватель охлаждающей жидкости для запуска системы в морозную погоду. Благодаря качеству подвески, 7 ступенчатой АКПП DSG[i] (трансмиссия с 2 сцеплениями) и 193 миллиметровому клиренсу, обеспечивается плавность хода и отличная управляемость. Вместительность – от 5 до 9 человек.

Тщательно продумали разработчики и систему безопасности, включающую:

- автоматическую систему торможения после аварий;

- подушки безопасности для защиты от боковых и фронтальных ударов;

- стандартный комплект из антиблокировочной системы, контроля тягового усилия, а также электронная блокировка дифференциала;

- система поддержания курсовой устойчивости.

Премиальный дизайн Volkswagen Caravelle City – еще один момент. Это минивэн, но выглядит он привлекательно, конкурирует с седанами и хетчбеками модельной линейки. Элегантность и продуманность деталей дизайна позволяет сразу понять Volkswagen.

Вызывает интерес и внутреннее пространство. Оно определяет комфорт в пути. Заглянув в салон, вы сразу отметите:

- 8 автомобильных кресел. Здесь сможет разместиться большая семья, каждый почувствует себя удобно. Сиденья анатомической формы поддерживают спину, исключая усталость. Боковые поддержки и функциональные регулируемые подголовники обеспечивают дополнительный комфорт. Сидения раскладываются, поэтому при необходимости в салоне можно даже отдохнуть, чувствуя себя как дома;

- большое количество свободного пространства. Даже после того, как все пассажиры займут свои места, в салоне Volkswagen Caravelle City остается много места. Это гарантирует удобство каждому, кто здесь находится. Для сравнения отметим, что в салоне помимо людей легко размещается три велосипеда. И пассажиры не чувствуют себя стесненно. Просторность – преимущество, которое отмечают, думая о покупке Volkswagen Caravelle City;

- полноценное техническое оснащение. В салоне установлена функциональная мультимедийная система с жидкокристаллическим дисплеем высокого разрешения. Элементы управления находятся на передней панели в легкой доступности. Климат-контроль позволяет пассажирам и водителю наслаждаться путешествием, независимо от погодных условий;

- функциональная передняя панель. Элементы управления располагаются в легкой доступности относительно водителя. Ему не нужно отрывать взгляд от дороги, чтобы настроить музыку, климат-контроль. Ручка переключения передач удобно размещена под передней панелью. Чтобы переключить скорость, не нужно тянуться вниз под сиденье;

- многослойная шумоизоляция;

- система усиления голоса водителя. Он может спокойно общаться с пассажирами. Все слышат друг друга, и не приходится повторять фразы по несколько раз.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

ПОЛЕЗНЫЕ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рассмотрим дополнительные опции, делающие управление автомобилем проще и комфортнее:

- мультифункциональный руль. На нем расположены элементы управления, позволяющие выполнять необходимые действия, не отрывая рук от рулевого колеса. Вы можете не отвлекаться от дороги при регулировке звучания мультимедийной системы, решении другой возникшей задачи;

- электропривод дверей. Если руки заняты, чтобы открыть заднюю или боковую дверь, нажмите кнопку на брелоке. Благодаря данной опции на открытие дверей требуется минимум времени и усилий;

- парковочная система – позволяет припарковаться даже в условиях минимального количества свободного пространства, оповещает о приближающихся препятствиях, сводя к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Визуально оценивая транспортное средство, удается отметить:

- стильные передние фары. Форма агрессивна, но это только добавляет модели привлекательности. Здесь присутствуют светодиодные вставки, обеспечивающие яркое освещение дорожного полотна, приближенное по качеству к дневному свету;

- легкосплавные диски. Легко преодолеют дорожные неровности, прослужат долгое время. Качественное сцепление с дорожным полотном обеспечивает хорошую управляемость автомобиля даже в дождливую погоду;

- расположение сидений Easy-Entry [ii] (простой выход) у сдвижной двери, что позволяет и водителю, и пассажирам сзади беспрепятственно покинуть салон в любых сложившихся ситуациях.

Несмотря на позиционирование Volkswagen Caravelle City в качестве семейного автотранспорта, он станет удачным выбором для тех покупателей, которые ищут авто в Волгограде для решения бизнес-задач. Благодаря экономичному расходу топлива, вместительности багажного отделения и салона его можно назвать оптимальным вариантом для служб кейтеринга, фирм по организации пассажирских перевозок и т.д. Дополнительным приятным сюрпризом для тех, кто купит данную модель у официального дилера в Волгограде, станет гарантия производителя и постгарантийная поддержка сроком на 1 год.

Узнать всю необходимую информацию о Volkswagen Caravelle можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

[i] ДСДжи

[ii] Изи Энтри

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