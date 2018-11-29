2018-11-29T09:56:31+03:00
Досуг

Симфоническое «КИНО» в Волгограде

4 декабря 2018 музыку группы «Кино» сыграет Волгоградский академический симфонический оркестр.
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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«Симфоническое КИНО» 4 декабря услышат в Волгограде. Фото symphokino.ru«Симфоническое КИНО» 4 декабря услышат в Волгограде. Фото symphokino.ru
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Что такое проект «Симфоническое КИНО»? Это симфонический оркестр, гитара «носителя языка» Юрия Каспаряна, оркестровки композитора Игоря Вдовина, видео-арт сына рок-музыканта Александра Цоя и та самая музыка Виктора Цоя. «Перемен», «Кукушка», «Группа крови»... 4 декабря уникальный в истории русского рока проект представят в Волгограде. Сыграет песни группы «Кино» Волгоградский академический симфонический оркестр - яркий, профессиональный коллектив, которому подвластны все музыкальные направления от Вивальди и Моцарта до рока.

«Симфонический рок - данность сегодняшнего дня», - считает дирижер Антон Шабуров, который чуть раньше приедет на репетиции с оркестром в Волгоград.

Но «Симфоническое КИНО» - это не просто симфоническое звучание песен, которые знают наизусть несколько поколений. Каждый концерт показывает, что Цой действительно жив. А его музыка как никогда актуальна.

«Эмоции переполняли! Слезы, восторг, восхищение», - говорят после концертов зрители, которым подарили частичку того самого «Кино». 4 декабря 2018 года смогут оценить «Симфоническое КИНО» и жители Волгограда.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6.

4 декабря в 19.00.

Билеты: 1000 - 5000 руб. 12+

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