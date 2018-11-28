С овощами круглый год

В Ольховском районе Волгоградской области более двадцати лет стабильно работает ОАО «Нежинское». Сельхозпредприятие выращивает зерновые и зернобобовые культуры. Обрабатывает 18,5 тысячи гектаров пашни, используя трехпольный севооборот. С 1996 года предприятием руководил Сергей Барасов, теперь его заменил сын. А Сергей Николаевич поднимает второе предприятие - ООО «Единство». Здесь 7,5 тысячи гектаров пашни, двести овец, чтобы в сезон кормить работников.

- Текучки кадров нет. Зарплата хорошая, ребята знают свою работу. Все отлажено и стабильно. Захотелось чего-то нового, - смеется Сергей Барасов.

Развиваться решили в овощеводстве. У хозяйства есть 90 гектаров орошаемой земли в Городищенском районе. Еще 70 гектаров в Иловлинском - там строят систему мелиорации. Рядом находится пруд-накопитель управления «Волгоградмелиоводхоз», с ним заключили договор. Сейчас монтируют оросительную систему стоимостью около

30 миллионов рублей, которую планируют запустить в следующем году.

ИНВЕСТИЦИИ В МОРКОВКУ

- Три года позанимался овощами и понял, что во время уборки цены на них нет, - отмечает директор предприятия. - Приходится продавать практически по себестоимости. А не отдашь - сгниет. В лучшем случае - вернешь вложенное.

Поэтому в этом году за счет собственных средств ООО «Единство» запустило еще один инвестиционный проект. На московской трассе у поворота на Котлубань построили два здания овощехранилища и уже произвели первую закладку моркови - именно на нее делают основную ставку в овощеводстве. Сейчас монтируют оборудование для вентиляции и кондиционирования. Стоимость строительства порядка 100 миллионов рублей. И здесь сельхозпроизводители тоже рассчитывают на господдержку, субсидия по этой программе составляет 20% от инвестиций.

- Мы пробовали арендовать подвальные овощехранилища у коллег. Но половина урожая то в январе померзла, то в марте начала цвести. Поэтому использовать решили современную канадскую технологию. Приобрели американское и германское оборудование. В области аналогов пока еще нет, - рассказывает Сергей Барасов.

Сделали два отдельных блока, чтобы хранить овощи с различными режимами температуры и влажности. Например, в одном - морковь со свеклой, в другом - лук или фрукты. Современные сэндвич-панели и утепленный пол не пустят ни мороз, ни тепло. Рекуператоры дважды в час полностью меняют воздух. Все работает в автоматическом режиме. Поэтому вентиляция такая дорогая. Зато морковь в таких условиях может храниться до 10 месяцев. Использовать хранилища мощностью около 6,5 тысячи тонн планируют для себя - до 30% выращиваемых овощей можно будет закладывать на долгосрочное хранение.

ВСЕ НА АВТОМАТИКЕ

В следующем году рядом построят технологическую линию. На приемке морковь из самосвалов будет поступать в бункер-накопитель. Затем на транспортер, где ее обдуют и протрясут от остатков земли, и на контроль, чтобы на хранение с поля не попала битая и кривая морковь. После овощи загрузят в контейнеры и отправят в хранилище.

На обратном пути овощи пойдут на линию мойки, затем на фасовку. В зависимости от запроса потребителя оборудование позволит формировать пакеты от 1 до 40 килограммов. Третья линия - шоковой заморозки. Морковь после мытья будет измельчаться и в пакетах закладываться в холодильник, рассчитанный на 10 тонн. Проект уже есть, подобрали поставщиков. Так что вскоре у хозяйства появится практически линия переработки.

- Возможно, скоро придумают, как выращивать морковь зимой. Пока весной цена на этот овощ всегда большая. Поэтому окупить инвестиции планируем в течение двух-трех лет, - отмечает Сергей Барасов. - У нас нет инвесторов, мы не влезаем в долги, не берем кредиты, все потихонечку, сами.

Большие планы на будущий год и у ОАО «Нежинское»: приобрести 500 гектаров земли, построить систему орошения и выращивать зерновую кукурузу. Если все получится, будет стабильный урожай.

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