2018-11-28T15:32:51+03:00
Экономика

Чтобы посевы не мучились от жажды

Полторы тысячи гектаров орошаемых земель будет создано в одном из крупных хозяйств Жирновского района ООО «Заря»
Поделиться:
Директор ООО «Заря» Олег Ключкин.Директор ООО «Заря» Олег Ключкин.
Изменить размер текста:

В Волгоградской области засушливое лето не гость, а скорее хозяин. Из-за нещадного солнца гибнет урожай, несут убытки сельхозпроизводители. Чтобы посевы не мучились от жажды, нужна эффективная система мелиорации: современные машины и новые технологии. Благодаря поддержке государства полторы тысячи гектаров новых орошаемых земель появится в ближайшие три года в одном из крупных хозяйств Жирновского района - сельскохозяйственном предприятии ООО «Заря».

Первый этап масштабной программы мелиорации на сегодня уже завершен. На землях Нижней Добринки построили систему орошения на площади 474 гектара. Обслуживать поля будут четыре дождевальные машины. Обошлось «удовольствие» в 120 миллионов рублей. Порядка

70 % сельхозпредприятие получит в виде субсидии из федерального и областного бюджетов.

- ООО «Заря» специализируется на производстве зерновых и масличных культур. Строительство мелиоративного комплекса - это неотъемлемая часть производственной программы по модернизации производства. Интенсивные технологии принципиально отличаются от традиционных по набору технических, агрохимических, биологических средств, - рассказывает директор ООО «Заря» Олег Ключкин. - Раньше сеять кукурузу на этих полях мы бы даже не рискнули, а сейчас это будет основная культура. Применение систем орошения позволит обеспечить растения необходимым количеством влаги на всех этапах роста вне зависимости от погодных условий, своевременно и более качественно вносить минеральные удобрения и средства защиты. На участках интенсивного орошения ООО «Заря» рассчитывает на 3-кратное увеличение урожая.

УМНЫЕ МАШИНЫ

- В «Заре» сделали ставку на высокотехнологичное оборудование от лучших мировых производителей. Оно уже зарекомендовало себя в Волгоградской области, отличается надежностью и качеством оказываемых услуг. Эти поливальные машины позволяют максимально учитывать требования агротехнологии под каждую конкретную культуру, - расказывает Олег Ключкин.

.

.

Воду берут из реки Медведицы. Чтобы доставить ее на поле, построили насосную станцию и пятикилометровый магистральный водопровод. Когда-то в советские времена в районе Нижней Добринки уже был гидромелиоративный комплекс. Но со временем все пришло в негодность. То, что не растащили и не разрушилось само за эти годы, пришлось демонтировать. Технологии уже другие. Вышло затратно. Но мелиорация имеет огромное значение, особенно для таких степных регионов, как наш. У коллектива «Зари», в котором на сегодняшний день трудится 35 человек, планы расписаны на несколько лет вперед. На втором этапе в 2019 году хозяйство оснастит системой мелиорации еще 460 гектаров, на третьем - 680 гектаров в 2020 году. В общей сложности на полях будут работать 16 дождевальных установок.

.

.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хотела учиться за границей, но уехала в село: 24-летняя девушка-сыровар из Самары вошла в тройку лучших предпринимателей России
Анастасия Денисова училась на художника, но ради отца переехала в деревню, занялась молочным животноводством и в 24 года готова конкурировать с крупными брендами
Новости 24
Подрядчик отправил в фонд капремонта поддельный протокол собрания жильцов
Мэрия Волгограда изменила маршруты автобусов №35 и №65
На 2-й Продольной Волгограда разлили гудрон: полицейские ищут виновника
Женские прокладки, салаты и консервные банки: Что нельзя кидать в канализацию
Волгоградцев приглашают на калмыцкий Новый год
800 тысяч на «мертвых душах» заработала заведующая детсада в Волгограде
Пять лет колонии за взятки дали экс-сотруднику технадзора
2,5 года колонии за медь: монтажнику не смягчили приговор за кражу кабеля с «Волгоград Арены»
Ростовский дальнобойщик погиб у застрявшей в грязи фуры в Волгограде
До трех лет тюрьмы: трое волгоградцев фиктивно прописали иностранцев
Фура и автовоз столкнулись на трассе в Волгоградской области
Губернатор проверил «Бережливую поликлинику»
Под Волгоградом УК оштрафовали на 250 тысяч за волокиту
В ДТП под Камышином один человек погиб, четверо в больнице
Волгоград встретит конец ноября с метелью и морозами до -13
Мошенники представляются Роспотребнадзором в Волгограде
Волгоград оказался в числе отстающих по качеству жизни
Рособрандзор сохранил лицензию Волгоградскому институту бизнеса
Волгоградские потребители отсудили около трех миллионов рублей и полторы тысячи долларов
Волгоградские дорожники перешли на усиленный режим работы
Волгоградцы вымогали 100 тысяч у пешехода, которого сами же сбили
На питание волгоградских школьников выделят 500 миллионов из бюджета
Tele2 развивает фирменную сеть в Волгоградской области
Верховный Суд оставил в силе приговор волгоградкам, собиравшим деньги для террористов
Фура вылетела на рельсы на юге Волгограда: трамваи не ходят