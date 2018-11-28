В Волгоградской области засушливое лето не гость, а скорее хозяин. Из-за нещадного солнца гибнет урожай, несут убытки сельхозпроизводители. Чтобы посевы не мучились от жажды, нужна эффективная система мелиорации: современные машины и новые технологии. Благодаря поддержке государства полторы тысячи гектаров новых орошаемых земель появится в ближайшие три года в одном из крупных хозяйств Жирновского района - сельскохозяйственном предприятии ООО «Заря».

Первый этап масштабной программы мелиорации на сегодня уже завершен. На землях Нижней Добринки построили систему орошения на площади 474 гектара. Обслуживать поля будут четыре дождевальные машины. Обошлось «удовольствие» в 120 миллионов рублей. Порядка

70 % сельхозпредприятие получит в виде субсидии из федерального и областного бюджетов.

- ООО «Заря» специализируется на производстве зерновых и масличных культур. Строительство мелиоративного комплекса - это неотъемлемая часть производственной программы по модернизации производства. Интенсивные технологии принципиально отличаются от традиционных по набору технических, агрохимических, биологических средств, - рассказывает директор ООО «Заря» Олег Ключкин. - Раньше сеять кукурузу на этих полях мы бы даже не рискнули, а сейчас это будет основная культура. Применение систем орошения позволит обеспечить растения необходимым количеством влаги на всех этапах роста вне зависимости от погодных условий, своевременно и более качественно вносить минеральные удобрения и средства защиты. На участках интенсивного орошения ООО «Заря» рассчитывает на 3-кратное увеличение урожая.

УМНЫЕ МАШИНЫ

- В «Заре» сделали ставку на высокотехнологичное оборудование от лучших мировых производителей. Оно уже зарекомендовало себя в Волгоградской области, отличается надежностью и качеством оказываемых услуг. Эти поливальные машины позволяют максимально учитывать требования агротехнологии под каждую конкретную культуру, - расказывает Олег Ключкин.

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Воду берут из реки Медведицы. Чтобы доставить ее на поле, построили насосную станцию и пятикилометровый магистральный водопровод. Когда-то в советские времена в районе Нижней Добринки уже был гидромелиоративный комплекс. Но со временем все пришло в негодность. То, что не растащили и не разрушилось само за эти годы, пришлось демонтировать. Технологии уже другие. Вышло затратно. Но мелиорация имеет огромное значение, особенно для таких степных регионов, как наш. У коллектива «Зари», в котором на сегодняшний день трудится 35 человек, планы расписаны на несколько лет вперед. На втором этапе в 2019 году хозяйство оснастит системой мелиорации еще 460 гектаров, на третьем - 680 гектаров в 2020 году. В общей сложности на полях будут работать 16 дождевальных установок.

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