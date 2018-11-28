2018-11-28T15:18:31+03:00
Экономика

Сырных дел мастера

«Еланский маслосыркомбинат» получил золото всероссийской выставки «Золотая осень»
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Фото: «Еланский маслосыркомбинат».Фото: «Еланский маслосыркомбинат».
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О подобной награде мечтают все производители. Это признание специалистов и коллег. «Золотая осень» привлекает производителей со всех уголков страны. Поэтому высшая отметка среди общего высокого уровня конкурентов так высоко ценится. «Еланский маслосыркомбинат» получил золотую медаль в одной из самых престижных номинаций - «Производство высококачественной пищевой продукции».

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Такой успех не приходит мгновенно. Предприятие работает уже больше 50 лет и все это время держит высокую марку. В чем же секрет?

- Никаких секретов нет. Награда - результат общей работы, - говорит Наталья Согласнова, генеральный директор «Еланского маслосыркомбината» . - Мы берем лучшее сырье, контролируем весь технологический процесс, и у нас трудятся лучшие специалисты.

А все начинается с коровок. Все просто: чтобы получился вкусный сыр или сметана, надо взять качественное молоко. Предприятие заключает договоры и с частными хозяйствами и фермерами. Причем работают уже не только с волгоградскими животноводами. Например, одним из крупнейших поставщиков стало воронежское предприятие ООО «ЭкоНива». Объемы производства растут год от года и требуют больше молока.

Все сырье проходит жесткие проверки. Во-первых - «бумажную». У всех, кто сдает молоко на комбинат, должен быть электронный сертификат - на предприятии круглосуточно работает отдел ветеринарной сертификации. Во-вторых - лабораторную. Сырье проверяют по физико-химическим и микробиологическим показателям. И предприятие инвестирует немалые деньги, чтобы в сертифицированной лаборатории были приборы, соответствующие всем международным стандартам. Например, в этом году приобретены два инновационных аппарата, позволяющие усовершенствовать процесс анализа входящего сырья, контроля качества твердых и вязких молочных продуктов.

Фото: «Еланский маслосыркомбинат».

Фото: «Еланский маслосыркомбинат».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

И своим коллективом Наталья Согласнова гордится.

- У нас работают лучшие сыровары, - с уверенностью говорит генеральный директор. - Многие работают уже много лет, передавая свой опыт молодому поколению. Кстати, комбинат сам воспитывает себе кадры. Уже не первый год «Еланский маслосыркомбинат» сотрудничает с Еланским аграрным колледжем. В 2019 году планируется первый выпуск по специальности «Технология молока и молочных продуктов». Преподавателями в колледже работают лучшие специалисты комбината. Производственную практику учащиеся проходят также на заводе. Их знания не оторваны от жизни, а вполне применимы на любом молочном производстве.

После колледжа выпускники отправляются работать на ставшее уже родным предприятие или едут получать высшее образование в Волгоград.

Преемственность поколений очень важна. Она позволяет сохранить качество и не отставать от современных тенденций, считают на предприятии.

Люди доверяют сыру, молоку, ряженке, сметане, если знают, что сделали ее на «Еланском маслосыркомбинате». Один из показателей народной любви - в этом году предприятие достигло рекордных 600 тонн перерабатываемого молока в сутки. В следующем году коллектив приложит все усилия, чтобы сохранить этот уровень.

Ну из далеко идущих, но вполне реализуемых планов - полное технологическое обновление производства к 2021 году. Это позволит сделать качество продукции еще выше. А значит любимый сыр станет еще вкуснее.

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