4 стереотипа о медицине и лечении от сети многопрофильных клиник ДИАЛАЙН

Стереотип 1. Если голова болит, значит, она есть

Современный бешеный ритм не оставляет шанса нервной системе быть в полном порядке. Когда она систематически испытывает колоссальные нагрузки, нервный стресс переходит в хроническую стадию. Это понятие стало для нас обыденным. И уже просто не остается времени подумать о том, нужно ли принимать какие-то меры. А хронический стресс с каждым разом провоцирует все больше заболеваний. К его причинам относят дисгармонию семейных и личных отношений, неблагоприятный микроклимат с окружающими, неуверенность в себе, неразрешимые жизненные ситуации, одиночество.

Важно вовремя обратить внимание на такие симптомы, как головная боль, бессонница, раздражительность, быстрая утомляемость, неспособность сосредоточиться и тревожность. И не откладывать визит к врачу. Разобраться, что к чему в вашем конкретном случае, помогут опытные специалисты ДИАЛАЙН. Головная боль - это серьезно, она не лечится простым приемом анальгетиков. Обезболивающее - это скорая помощь, а не средство на каждый день. Разобраться в причинах появления ваших симптомов и не пропустить серьезную патологию поможет врач-невролог. После осмотра при необходимости назначат дополнительные исследования:

МРТ головного мозга с ангиографией, дуплексное сканирование сосудов шеи и головы;

рентгенографию позвоночника;

исследование липидного обмена, системы свертывания (коагулограмма), а также консультации специалистов: терапевта, кардиолога, ревматолога, ортопеда, эндокринолога, оториноларинголога, психолога и др.

Стереотип 2. Диагноз верный не поставят

Высококлассные специалисты - невролог, кардиолог, терапевт, хирург, ангиохирург и другие помогают пациентам в кратчайшие сроки поставить верный диагноз с помощью ультрасовременных аппаратов и методик и назначают соответствующее лечение. Сеть многопрофильных клиник ДИАЛАЙН специализируется на лечении заболеваний с помощью современных эффективных технологий, в частности физиотерапевтических методик. Заметим, что до конца декабря 2018 г. действует акция - ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ в подарок после визита к неврологу.

Стереотип 3.Дотяну до отпуска, сразу станет легче

Правда до отпуска можно и не дотянуть. Представим машину, у которой стал барахлить двигатель посреди скоростной трассы. Что сделает разумный водитель? Правильно, остановится и вызовет специалистов, которые диагностируют поломку и либо починят на месте, либо эвакуируют авто до ближайшей СТО. А неразумный? Верно, понадеется на русский авось и поедет себе потихонечку дальше, создавая на дороге угрозы и себе, и окружающим. Поэтому вывод один: «забарахлило» - срочно на диагностику! В клинике ДИАЛАЙН быстро разберутся, в чем дело.

Стереотип 4. Гарантий, что симптомы не повторятся, нет

Помните знаменитых Ильфа и Петрова? «Полное спокойствие (читай гарантии) может дать человеку только страховой полис», - говорил Остап Бендер. А если серьезно, все зависит от самого пациента - будет соблюдать рекомендации специалистов клиник ДИАЛАЙН и вести ЗОЖ, сам себе гарантирует здоровую и счастливую долгую жизнь.

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