2018-11-28T12:41:53+03:00
Экономика

Выращиваем, перерабатываем, отправляем на экспорт

В уходящем, 2018-м отрасль АПК Волгоградской области продолжает активно развиваться
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Фото: администрация Волгоградской области.Фото: администрация Волгоградской области.
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Вовлеченные в оборот 280 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель - результат наведения порядка в регионе за последние пять лет. Эффективное использование средств повлекло и рост объема государственной поддержки с 3,5 млрд рублей в 2014 году до

5 млрд рублей в нынешнем. Какие основные направления отрасли сегодня являются для региона приоритетными?

ЗЕРНО: РАЗВИВАТЬ ЭКСПОРТ И УЛУЧШАТЬ СЕЛЕКЦИЮ

Из крупного сельхозпроизводителя регион становится одним из основных экспортеров. В этом году аграрии собрали 3,7 млн тонн. За пределы региона было реализовано более 3 млн, в том числе около 550 тысяч тонн на внешний рынок - в Иран, Азербайджан и страны Восточной Европы. Увеличение объема в 2,5 раза было бы невозможно без создания соответствующей инфраструктуры: развития автодорог и портов, создания новых логистических центров, детальной маршрутизации - того, что позволяет снизить количество посредников и увеличить скорость доставки грузов.

Отдельная тема - качество зерна. Чтобы достичь поставленной на региональном уровне планки - получать не менее половины зерна третьего класса, успешно решаются сразу две задачи: развивается селекция и увеличивается объем площади, засеваемой элитными семенами.

СОБСТВЕННЫЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В регионе успешно решается задача развития переработки собственного сырья: лишь объем перерабатываемого подсолнечника за четыре года вырос втрое. Пример успешного производства - современный маслоэкстракционный завод «Каргилл Новоаннинский».

Объем выращиваемой в регионе кукурузы также будет увеличен благодаря строительству в Алексеевском районе предприятия «НьюБио». Создание комплекса по глубокой переработке зерна кукурузы позволит увеличить в регионе клин посевных площадей под эту культуру, обеспечит мощный рост производства при гарантированном сбыте на территории региона. В свою очередь, увеличение объемов производства кукурузы будет способствовать повышению продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.

МЕЛИОРАЦИЯ И ОВОЩНОЙ ВОПРОС

Регион вошел в федеральный пилотный проект по развитию мелиорации - объем вложений в эту сферу превысил 1 млрд рублей бюджетных средств. Объем орошаемых площадей вырос по сравнению с 2013 годом вдвое, превысив 50 тысяч га. В планах - сохранить набранный темп и к 2030 году удвоить показатель.

Мелиорация позволяет активнее развивать овощеводство - регион возвращает лидерские позиции и статус всероссийского огорода. Перспективная задача - выйти на объем 1 млн тонн промышленного производства. Судя по тому, что в прошлом году коллективными хозяйствами области было собрано 750 тысяч тонн, а по итогам этого года мы приближаемся к 800 тысячам тонн, цель достижима.

Поскольку успешная реализация собранных овощей требует современных условий хранения, наличия достаточных перерабатывающих мощностей, в регионе успешно решаются обе задачи. За последние 2-3 года построены и строятся перерабатывающие производства известных федеральных и международных компаний «Кухмастер», «Дядя Ваня-Девелей» по переработке овощей и бахчевых. А программа господдержки позволяет аграриям наращивать площади складов, строить современные хранилища.

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фото: администрация Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области.

Залог успешного животноводства - создание условий для содержания сельскохозяйственных животных и надежная кормовая база. Лидер отрасли - ООО «СП Донское» Калачевского района - реализует первый мегапроект в отрасли молочного животноводства региона.

Помимо крупных хозяйств, создаются условия для развития малых форм хозяйствования. Около 90 грантов ежегодно фермеры региона получают на создание и развитие семейных животноводческих ферм. Развивается и кооперация: на сегодня в регионе действуют 116 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 10 из них получили грантовую поддержку в 2017 - 2018 годах.

ВАЖНО

Заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов:

- 2018 год для АПК региона был непростым из-за природно-климатических условий. Тем не менее аграрии Волгоградской области с честью выдержали все испытания, получили очень хороший урожай - 3,7 млн тонн зерновых, миллион тонн масличных, миллион тонн овощных, не допустили снижения поголовья в животноводстве, подготовили в зиму корма. Этому способствовала четкая государственная поддержка, которая на уровне области оказывается сельхозтоваропроизводителям - губернатором было принято решение о выделении дополнительных средств на заготовку и подвоз кормов, на несвязанную поддержку в связи с повышением цен на ГСМ. Сложившаяся ценовая конъюнктура, решение задачи, поставленной главой региона - работать напрямую с зернотрейдерами, позволяет ожидать, что экономические итоги у нас также будут достойные. В этом году более 1,5 млн гектаров было засеяно озимыми культурами - такого не было на протяжении полутора десятков лет. Озимые прошли закалку и ушли в зиму в хорошем состоянии - заложена хорошая основа для получения урожая 2019 года.

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