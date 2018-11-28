Волгоградским студентам предлагают карьеру на новом предприятии

В Волгоградской области масштабный инвестиционный проект «ЕвроХима» реализует компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Представители этого предприятия приняли участие в Eurochem Career Day – Дне карьеры для студентов Волжского политехнического техникума.

В программе профильного дня - интеллектуальная викторина «Квиз ЕвроХим», открытая лаборатория «ЕвроХим» и другие акции, которые познакомили студентов и преподавателей с особенностями производств на предприятиях «ЕвроХима» в различных регионах страны, в том числе и на Гремячинском горно-обогатительном комбинате.

Общее представление о компании – лидере отечественной агрохимической отрасли участники Дня карьеры получили во время официального открытия мероприятия. Наиболее интересные в профессиональном плане практические аспекты деятельности будущие физики и химики увидели во время опытов в открытой лабораторной.

В качестве проводников в мир «ЕвроХима» выступали молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», собственным примером показывающие преимущества карьеры в одной из наиболее успешных компании России.

Сотрудники отдела по работе с персоналом ответили на вопросы о возможном трудоустройстве и стажировке, обеспечении жильем и возможности повысить квалификацию.

«Компания испытывает потребность в активных молодых специалистах рабочих профессий, - отметила руководитель направления по подбору и обучению персонала ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Наталья Вольвач. – Например, сейчас открыты вакансии слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, электрослесаря, электромонтера.

Наше предприятие обеспечивает хороший соцпакет. Иногородние сотрудники обеспечиваются служебным жильем. У нас действует льготная жилищная программа, и даже молодой специалист может в дальнейшем приобрести собственную квартиру в новом жилом районе. В соцпакет также входит добровольное медицинское страхование, доставка до места работы и обратно служебными автобусами и другие меры социальной защиты и поддержки работников.

Важное для молодого специалиста преимущество трудоустройства на «ЕвроХим-ВолгаКалий» - это конкурентная, даже на первоначальном этапе, заработная плата, которая повышается в соответствии с профессиональным ростом работника. Для этого созданы все условия – инициативные и трудолюбивые специалисты могут повысить разряд, достичь профессионального и карьерного роста. Компания гордится своим дружным коллективом профессионалов, и поощряет трудовые достижения сотрудников».

День карьеры - не первое совместное мероприятие компании и Волжского политехнического техникума. Месяц назад студенты и преподаватели посещали площадку Гремячинского ГОКа в рамках «Недели без турникетов». В сопровождении руководителей и молодых специалистов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» гости осмотрели производственные корпуса фабрики и поверхностный комплекс рудника, увидели, как на деле реализуется один из наиболее масштабных промышленных проектов региона.