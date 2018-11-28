Особенным клиентам – особый сервис

ВЛАДЕЛЬЦЫ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ – ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ КЛИЕНТОВ СЕРВИСА

Коммерческий автомобиль, в отличие от личного транспорта, эксплуатируется круглый год и в любую погоду. Пробег за день может достигать 100 км, при этом ездить приходится как по асфальту, грунтовкам, так и по дорогам с ямами и кочками. В таких условиях профилактика и сервис выходят на первый план. Заранее обнаруженная во время ТО неисправность, которую устранили в короткие сроки, сэкономит фирме деньги по сравнению с ремонтом поломанного узла или агрегата машины. Владелец коммерческого транспорта отвечает за безопасность наемных водителей, перевозимых грузов или пассажиров, поэтому исправность автомобиля – важный фактор.

Другая отличительная черта таких машин – у них нет явного владельца. В отличие от личных автомобилей, они принадлежат фирме, и водители не всегда бережно к ним относятся.

Ремонтировать и обслуживать коммерческий автомобиль нужно так, чтобы в течение межсервисного интервала он работал на благо фирмы, а не стоял в гараже.

КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ: КАКИЕ УЗЛЫ НУЖДАЮТСЯ В ПРОВЕРКЕ И РЕМОНТЕ

Особенности эксплуатации коммерческих автомобилей сказываются на том, какие детали чаще всего у них подвержены износу и требуют ремонта:

- Подвеска. Качество дорожного покрытия и пробег за 100 тыс. км негативно сказываются на элементах ходовой части.

- Кузов и бамперы. Бамперы, как внешние элементы автомобиля, в результате неудачной парковки часто ломаются и требуют замены.

- Двигатель и коробка передач. Коммерческие автомобили отличаются повышенной надежностью и для таких агрегатов требуется регулярная проверка их состояния. Потребность в капитальном ремонте возникает при пробеге более 100 -200 тысяч км.

- Расходные материалы. Свечи, фильтры, масло необходимо менять в среднем каждые 15-20 тыс. км, учитывая рекомендации производителя. Это залог беспроблемной эксплуатации автомобиля.

SERVICEPLUS: ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ServicePlus: программа для владельцев коммерческих автомобилей Volkswagen. Фото: Волга-Раст.

Компания покупает такие автомобили для получения прибыли, поэтому использует их по максимуму. Потраченное на долгий ремонт или ожидание заказанной детали время – прямые убытки для нее. Поэтому в отношении коммерческого транспорта особенно важен уровень сервиса. Официальный сервис Volkswagen для своих клиентов предлагает выгодные условия в рамках нового формата – ServicePlus[1]. Теперь помимо расширенных часов работы, удобной формы связи и оперативного ремонта владельцы коммерческих автомобилей Volkswagen получают такие преимущества, как:

Продленная гарантия. Для бизнеса нет ничего хуже, чем риски, которые появляются неожиданно, требуют времени и денег на их решение. Рациональные владельцы коммерческих автомобилей выбирают продленную гарантию, которая предлагает:

- Обслуживание и ремонт автомобиля сотрудниками сервиса официального дилера Volkswagen по немецким стандартам и на оборудовании, рекомендуемом концерном;

- Эвакуатор, который бесплатно доставит сломанный транспорт на ремонт в сервисный центр;

Действие подобной гарантии распространяется на 3 и 4 год эксплуатации коммерческого автомобиля.

Инспекционный сервис. В этом случае заботу о транспорте компании берут на себя специалисты сервисного центра Volkswagen. Владелец коммерческого автомобиля, если автомобиль не старше четырех лет, получает бесплатно услуги по фирменной программе гарантии мобильности. А при перепродаже, история обслуживания у официального дилера, повышает стоимость автомобиля на рынке.

Подменный автомобиль. Выгодные условия предоставления подменных коммерческих автомобилей Volkswagen открывают широкие перспективы для компаний, чьи машины в данный момент ремонтируются. Не надо останавливать работу фирмы – вы выполняете обязательства перед клиентами, не нужно прерывать отлаженные бизнес-процессы – автомобиль, который выдадут на замену, с этим справится.

Официальный дилер Volkswagen «Волга-Раст» на Мамаевом Кургане, г. Волгоград, ул. Землячки, 82Г, (8442) 781 – 333, www.commercial.vw.volga-rast.ru

[1] Сервис Плюс

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