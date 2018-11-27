А знаете ли Вы сколько наград у KODA OCTAVIA?

Первые экземпляры ŠKODA OCTAVIA были представлены еще в далёком 1996 году. Автомобили, поставляемые в Россию, изготавливались в Чехии в 2004 году, оттуда осуществлялся импорт на отечественный рынок. С 2007 года начал свою работу завод по производству авто в Калуге. К настоящему времени линейка включает в себя множество модельных ответвлений и кузовных вариаций.

Инженеры компании ŠKODA продолжают модернизировать и совершенствовать этот автомобиль, улучшая его технические показатели, комфортабельность и надёжность. Плодотворные старания не могли остаться незамеченными среди автомобилистов и экспертных групп. Именно поэтому ŠKODA OCTAVIA регулярно получает всевозможные награды.

Награды 2003

Высоко котировалось данное авто даже в самом начале производства, следствием чего стало присуждение модели ŠKODA OCTAVIA Tour престижной награды J.D.Power Survey[1] в 2003 г. При определении победителя учитывались отзывы автомобилистов и специалистов автотехники, которые практически единогласно сделали выбор в пользу продукта чешского автоконцерна.

Награды 2004

В 2004 г. ŠKODA OCTAVIA А5 отметил немецкий журнал «Bild Am Sonntag[2]», ежегодно присваивающий награду «Золотой руль». Данная модель была признана лидером в сегменте автомобилей компактного и среднего класса. Примечательно, что в гонке лидеров также были представлены машины компаний Mersedes и BMW, но конкуренцию они проиграли.

В этом же году ŠKODA OCTAVIA Tour получила статус лучшего авто в категории «лучшая машина года в средней категории». При определении победителя данной премии учитывается большое количество факторов, ввиду чего заполучить такой статус под силу только избранным моделям.

Вместе с этим ŠKODA OCTAVIA А5 была определена международным жюри как «самый привлекательный компактный седан года».

Награды 2005

В 2005 чешский автоконцерн получает награду за наиболее практичное и эффективное технологическое обновление года, а именно — применение пятиклапанной технологии, реализованной в ŠKODA OCTAVIA RS и ряде других моделей производителя.

В то же время ŠKODA OCTAVIA A5 становится автомобилем года в ряде стран, в том числе в Сербии, Финляндии, Черногории, Чехии, Болгарии, Украине.

В конкурсе «Автомобиль года» OCTAVIA А5 также получает титул победителя, признаётся универсальным автомобилем, подходящим для всех автолюбителей, вне зависимости от их «стажа». При этом было отмечено, что цена на данную машину — одна из самых доступных.

Награды 2006

Компания ŠKODA признаётся лучшим автоконцерном года. Столь престижный титул присваивается авторитетным журналом «Top Gear».[3]

Большой вклад в признание автомобиля внесли автолюбители, решившие купить ŠKODA OCTAVIA. Благодаря лестным отзывам и высокой оценке качества от своих владельцев машина смогла завоевать за 2006-й год 2 главные премии от английского журнала «What Car[4]?». Чешские авто были названы «Лучшим горячим хэтчбеком» и «лучшим семейным автомобилем».

Помимо прочего, модель вошла в топ-10 автомобилей года, получив премию «Самого дешёвого авто» за малые расходы на обслуживание.

Награды 2009

В 2009 г. один из главных автомобильных журналов Британии и всего мира — «Top Gear[5]» — присвоил чешскому авто звание лучшего семейного автомобиля года. Лавры победителя достались данной модели благодаря высокому уровню комфорта, вместительности и безупречным показателям безопасности. При этом ŠKODA OCTAVIA, цена которой характеризуется высокой конкурентоспособностью, значительно опередила более дорогостоящие автомобили.

Награды 2010

В 2010 г. ŠKODA OCTAVIA 1.6 возглавила рейтинг автомобилей, ежегодно составляемый компанией JD Power CSI[6]. При определении победителя учитывалось сочетание общего качества, стоимости и предоставляемой безопасности водителю. Основные результаты зависели от отзывов автовладельцев, которые высоко оценили машину.

Вместе с этим экспертами журнала «What Car[7]?» авто было признано лучшим в своём ценовом сегменте.

Британский автомобильный журнал «What Car?». Фото: Волга-Раст.

В том же 2010 г. ŠKODA OCTAVIA, цена на которую всё так же была доступнее, чем у основных конкурентов, признана лучшим семейным автотранспортном, а в Украине и вовсе стала машиной года.

Награды 2011

Следуя рейтингу компании JD Power[8], OCTAVIA стала победителем по уровню качества среди автомобилей бюджетного ценового сегмента машин mid-класса.

Также компания Parkes [9]отметила ŠKODA OCTAVIA как «лучший семейный хэтчбек года».

Награды 2013

После многочисленных наград за последние 10 лет желание купить ŠKODA OCTAVIA у потребителей, соответственно, только возрастало. Благодаря особой популярности марка завоевала статус лауреата по мнению издательства «За рулём», став лучшим автомобилем года в Казахстане. Также модель получила титул лучшего автомобиля своего класса в Германии, и этот статус для ŠKODA OCTAVIA позволили получить отзывы довольных владельцев.

В этом же году ŠKODA OCTAVIA Tour наградили премией «Золотой Клаксон», которая ежегодно вручается авторитетным российским изданием «Клаксон». Автомобильная премия «FHM[10]» присудила OCTAVIA статус лучшего полноразмерного автомобиля. Аналогичное звание было присуждено модели Интернет-порталом «WeLoveAnyCar»[11]. Автомобильный сайт «CarBuyer[12]» назвал чешское авто лучшим для семьи.

ŠKODA OCTAVIA A7 была награждена за лучший автомобильный стиль года.

“Автомобиль признан лучшим в России по соотношению цены и качества, благодаря чему получил награду премии «За рулём».”

Авторитетная программа Euro NCAP [13]отметила А7 пятью звёздами безопасности. После ряда сложных тестов данная модель получила высшую оценку по всем параметрам.

Награды 2014

Лучшим автомобилем года в России стала именно ŠKODA OCTAVIA, купить которую пожелали большинство автолюбителей. Награда была назначена по категории «Средний класс».

Интернет-портал «CarBuyer[14]» повторно присудил автомобилю статус лучшего универсала года. Аналогичную премию вручили компания «Fleet News[15]», «Fleet World[16]» и «Auto Express[17]».

Американская премия «Honest John[18]» вручена модели OCTAVIA за «лучший семейный автомобиль». Журнал «What Car[19]?» поддержал эту позицию и присвоил авто аналогичный титул.

Car Dealer [20]отметил OCTAVIA за лучшие решения маркетингового характера.

“Помимо” этого, ŠKODA OCTAVIA вошла в рейтинг «TOP-5 АВТО», став лауреатом в номинации «Компактный автомобиль для города / минивэн».”

Награды 2015

По результатам 2015 года ŠKODA OCTAVIA 1.6 признали автомобилем года в РФ, вручив ей звание лауреата в категории «Средний класс». Модель также была признана автомобилем года в Германии и лучшим семейным авто по версии немецкого издательства «Auto, Motor und Sport[21]».

По итогам премии «Fleet News Awards[22]» авто признано лучшим бизнес-универсалом, а журнал «WhatCar[23]?» вручил ему титул лучшей машины для семьи.

“Чешская экспертная комиссия назвала OCTAVIA самым экологичным автомобилем года.”

Награды 2016

Авто возглавило рейтинг среди представителей mid-класса, завоевав статус «Автомобиль года в России». Кроме того, издание «What Car[24]?» назвало ŠKODA OCTAVIA лучшим семейным авто этого года.

ŠKODA OCTAVIA — безоговорочный обладатель премии.

Награды 2017

Именитый немецкий журнал для автолюбителей «Auto, Motor und Sport[25]» присвоил обновлённой ŠKODA OCTAVIA А7 звание автомобиля года.

Награды 2018

ŠKODA OCTAVIA 2018 повторила свой прошлогодний успех, получив статус машины года по оценке издательства «AMuS[26]».

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Помимо получения главных наград, ŠKODA OCTAVIA 1.6 неоднократно поднималась на пьедестал лидеров в престижнейших государственных и мировых премиях.

“Сложно найти автомобиль, который способен противопоставить этой модели подобное количество наград!”

При этом чешский концерн продолжает выпуск данного авто, а значит, перечень достижений будет пополняться и в будущем.

Евгений, Красноярск, ŠKODA OCTAVIA A7: «OCTAVIA 1.6 без напряга справляется на разрешенных ПДД скоростях. Передаточные числа КПП подобраны оптимально, а крутящий момент атмосферного 1.6 больше и приходит «раньше», чем у более мощных по паспорту корейских 1.6. Возможно, если выкручивать двигатель до отсечки, корейцы будут быстрее, но для повседневной езды европейский двигатель 110 л.с. удобнее. Расход 95-го бензина по трассе летом составляет 5.5 л/100 км. Запас хода на одном баке около 900 км. Зимний расход бензина на 1.6 продолжает оставаться в разумных пределах (около 6.5 л. по трассе при -20 градусах). Покупкой доволен, проехал более 50 000 км - полет нормальный.»

Иван, Екатеринбург, ŠKODA OCTAVIA COMBI: «Как же она едет! Не думал, что обгоны фур на трассе могут доставлять удовольствие) Просто бомбические ощущения. В городе тоже, по старой привычке, оставшейся с овощных моторов, жмёшь тапку в пол, а раз, и ты уже превысил чуть ли не на лишение. Теперь постоянно кажется, что весь поток еле тащится. Город расход 9-10, трасса 6,5-7 и это с такой-то динамикой. Одним словом – кайф! Куча мелких деталей, которых не было на старых авто, но которые так упрощают жизнь автолюбителю, будь то фиксаторы на липучках в багажнике или ящики под сиденьем. Автозатемнение зеркала тоже отличная вещь, как и складывание зеркал на парковке, или, например, выдвигающийся поясничный упор и многое, многое другое. Прелести Вэбасто я уже познал зимой - мегаудобная и комфортная штука. Успел перевезти друзьям холодильник и шкаф (не одновременно) – удобство и размеры багажника, конечно, поражают. Можно смело заводить второго ребёнка, ибо теперь места для колясок-кроваток не счесть. В общем и целом, от автомобиля восторг.»

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55.

[1] Джей Ди Пауэр Сюрвей

[2] Билд Ам Сонтаг

[3] Топ Гир

[4] Вот кар?

[5] Топ Гир

[6] Джей Ди Пауэр ЦЕЭСАЙ

[7] Вот кар?

[8] Джей Ди Пауэр

[9] Паркес

[10] Эф Эйч Эм

[11] УиЛовЭниКар

[12] КарБайер

[13] Евро НКАП

[14] КарБайер

[15] Флит Ньюс

[16] Флит Ворлд

[17] Авто Экспресс

[18] Хонест Джон

[19] Вот кар?

[20] Кар Дилер

[21] Авто, мото энд спорт

[22] Флит Ньюс Эвордс

[23] Вот Кар?

[24] Вот кар?

[25] Авто, мото энд спорт

[26] Амас

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