Жизнь в Волгоградской области подешевела на 249 рублей

В Волгоградской области установили величину прожиточного минимума на душу населения за третий квартал 2018 года. Судя по цифрам, жизнь стала обходиться дешевле. В расчете на душу населения прожиточный минимум стал меньше на 249 рублей и составил 9069 рублей. Для трудоспособного населения - 9731 рубль или на 242 рубля ниже. Для пенсионеров жизнь подешевела на 156 рублей – на заслуженном отдыхе утвержденные минимальные траты составят 7400 рублей. Больше всего снизился прожиточный минимум для детей, он стал на 414 рублей меньше и составил 9155 рублей.

Прожиточный минимум стал ниже в том числе за счет продуктовой корзины и сезонного уменьшения цен на овощи и фрукты. В первом и втором квартале года величина прожиточного минимума традиционно больше, чем во втором. Понятно, что на утвержденные минимумы можно лишь существовать. Но влияют эти цифры, прежде всего, на социальные пособия. Так что получат поддержку от государства куда меньше волгоградцев.

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ПОСОБИЯ НЕ ДОСТАНУТСЯ

Напомним, согласно социальному кодексу Волгоградской области льготный проезд и бесплатная социальная помощь на дому положены тем, чей доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Кстати, с 1 января 2019 года планку среднедушевого дохода по этим льготам планируют повысить до 1,7.

По такому же критерию выплачивается федеральное пособие на первенца. Получается, что часть молодых семей потеряют выплату в 9664 рубля. Также как и студенты из многодетных семей могут не получить ежемесячное пособие, если среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего студента ниже величины прожиточного минимума.

Берут в расчет эту величину и при расчете минимальной заработной платы для внебюджетного сектора экономики – она равна 1,2 прожиточного минимума трудоспособного волгоградца.

ДЕПУТАТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫЖИВАНИЮ

«Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», - заявила саратовский министр Наталья Соколова о питании на 3,5 тысячи рублей в месяц (продуктовая корзина для Саратовской области). Теперь чиновница уже с приставкой экс. А вызвавший ее на откровения о макарошках депутат Николай Бондаренко все же решился на эксперимент и заметно похудел, аж на семь килограммов. Депутат Астраханской областной Думы Петр Кириллов решил еще глубже погрузиться в жизнь простого народа, чтобы доказать несостоятельность прожиточного минимума (а в него входят и плата за услуги ЖКХ, транспортные расходы, покупка одежды, бытовой химии и многое другое). Дневник он ведет в соцсетях, где у него масса сочувствующих, которым тоже приходится выживать на эту, а порой и меньшую сумму.

- Я не на диете, - подчеркивает депутат. Но все же за две недели эксперимента он действительно стал стройнее, похудев на 2,5 килограмма. И уже потратил две трети заложенной на еду суммы. Еще 1700 рублей ушло на бытовую химию и товары для гигиены. А теперь народный избранник со страхом ждет счет за коммуналку.

Как рассказал депутат, он перестал ходить в спортзал и в кино, стал меньше есть фруктов, быстро уставать и чаще раздражаться по пустякам.

- Я покупаю самые недорогие продукты, со скидкой, - цитирует Кириллова ТАСС. - Легкое чувство голода есть всегда, очень хочется овощей и фруктов, орехов. Но получается одно яблоко в день.

Что входит в продуктовую корзину из расчета на один день:

Хлеб и крупы - 363 г

Картофель - 206 г

Овощи - 335 г

Фрукты - 164 г

Сахар и сахаросодержащие - 65 г

Мясо - 160 г

Рыба - 55 г

Молоко - 706 мл

Яйца - 0,56 шт

Масло раст. и жиры - 33 г

Специи и чай - 13 г