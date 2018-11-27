Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор»

Искренний, честный диалог между родителями и детьми - основа счастливой и крепкой семьи, ведь любые невзгоды проще преодолеть, когда дома царит взаимопонимание, а близкие поддерживают друг друга и с готовностью протягивают руку помощи. Именно вопросу повышения культуры отношений внутри семей и посвящена программа «Семейный разговор».

О способах решения этих задач и шла речь на семинаре в Волгоградском социально-педагогическом колледже. В нашем регионе этот проект реализуется с 2015 года при поддержке областного комитета по образованию и компании AB InBev Efes. На мероприятии участвовали представители ведущих образовательных учреждений Волгограда. Обсудили пожелания к наполнению и формату программы для работы с современными подростками и их семьями.

Кроме тренингов и информационных материалов, на семинаре были продемонстрированы различные организационные формы работы и методики. В период 2016 - 2017 годов были проведены второй и третий модули программы по внедрению методик в деятельность педагогов-психологов.

Педагоги, участвовавшие в обсуждении, высказали организаторам свои пожелания, касающиеся изменений и наполнения формата работы с современными подростками. Большинство пожеланий основаны на основе личного практического опыта с волгоградскими подростками и их семьями.

- Зависимости, как ржавчина, разъедают и разрушают всю жизнь человека, если он попадается на их крючок, - отметил ведущий семинара Павел Лебедько, известный психолог-психотерапевт с 30-летним стажем, медик, тренер-преподаватель Института групповой и семейной терапии и Центра подготовки персонала Леонида Кроля. - Начинаются же зависимости, почти всегда, именно в подростковом возрасте. Этот факт требует от нас, психологов, учителей, социальных работников, действий и влияния: умных действий и адекватного влияния.

Многочисленные исследования свидетельствуют: в семьях, где царят любовь и взаимопонимание, где между родителями и детьми полное доверие, риск развития пагубных пристрастий у детей в несколько раз ниже, чем в неблагополучных семьях.

- Очень важно, чтобы у родителей был контакт с ребенком - тогда они будут знать, что происходит в его жизни, что беспокоит и нужна ли ему в данный момент поддержка или совет. Когда ребенок уверен, что дома его поймут и помогут, он будет обращаться к семье, а не замыкаться в себе, - подчеркнул в ходе семинара исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжском Игорь Валерьевич Гайдым. - Именно этому - построению правильных взаимоотношений и открытому диалогу и помогает научиться «Семейный разговор»».

В 2019 году программу «Семейный разговор» ожидает перезапуск в новом формате. Ключевые изменения коснутся ее структуры и адаптации программы для онлайн-пространства, что, несомненно, расширит горизонты сотрудничества и привлечет еще больше участников-педагогов, перед которыми стоит важнейшая задача - сохранить нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения, от которого зависит будущее нашей страны.

Наша справка: Программа «Семейный разговор» разработана в 2012 году авторским коллективом Федерации психологов образования России и курировалась Общественным советом некоммерческого партнерства «ТВОЙ ВЫБОР». Этот проект стал лауреатом Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы» и был рекомендован для использования в образовательных учреждениях. На сегодняшний день при поддержке Союза российских пивоваров «Семейный разговор» реализуется уже в 21 регионе Российской Федерации.