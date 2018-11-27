Городские службы обрабатывают дороги и тротуары бишофитом и песком

Пока волгоградцы дружно отправляют в свои инстаграмы тысячи фото и видео первого снегопада, утром 27 ноября дворники взялись за лопаты, а дорожники завели снегоуборочные машины. К очистке городских улиц дорожные службы Волгограда приступили, как только пошел снег. Из-за неустойчивой температуры горожанам сложно понять, доставать ли санки или брать зонтик. Но к вечеру обещают сильный гололед. Поэтому коммунальщики уже обрабатывают тротуары, магистрали на спусках и подъемах бишофитом и песко-соляной смесью. Заранее, пока город не превратился в сплошной каток.

40 комбинированных машин вышли на дороги сразу, вообще же в течение дне городские власти обещают задействовать 70 единиц спецтехники. Они продолжат бороться с гололедом.

Со вчерашнего вечера дорожно-коммунальные службы Волгограда постоянно мониторят погодные сводки и готовы выйти на дороги сразу, как только будет нужна их помощь. Как прокомментировали в мэрии, для обслуживания дорог в зимний период городские власти могут вывести 160 единиц снегоуборочной техники, в том числе около 80 комбинированных дорожных машин, а также механические щётки, погрузчики, автогрейдеры.

И мэрия, и ГИБДД, очень просит водителей ездить только на зимней резине и соблюдать дистанцию. Иначе «дня жестянщика» и огромных пробок в городе не избежать.