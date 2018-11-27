2018-11-27T10:32:11+03:00
Общество

Городские службы обрабатывают дороги и тротуары бишофитом и песком

В Волгограде дорожники убирают первый снег
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Первый снег выгнал на улицу всех городских дворников.Первый снег выгнал на улицу всех городских дворников.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Пока волгоградцы дружно отправляют в свои инстаграмы тысячи фото и видео первого снегопада, утром 27 ноября дворники взялись за лопаты, а дорожники завели снегоуборочные машины. К очистке городских улиц дорожные службы Волгограда приступили, как только пошел снег. Из-за неустойчивой температуры горожанам сложно понять, доставать ли санки или брать зонтик. Но к вечеру обещают сильный гололед. Поэтому коммунальщики уже обрабатывают тротуары, магистрали на спусках и подъемах бишофитом и песко-соляной смесью. Заранее, пока город не превратился в сплошной каток.

40 комбинированных машин вышли на дороги сразу, вообще же в течение дне городские власти обещают задействовать 70 единиц спецтехники. Они продолжат бороться с гололедом.

Со вчерашнего вечера дорожно-коммунальные службы Волгограда постоянно мониторят погодные сводки и готовы выйти на дороги сразу, как только будет нужна их помощь. Как прокомментировали в мэрии, для обслуживания дорог в зимний период городские власти могут вывести 160 единиц снегоуборочной техники, в том числе около 80 комбинированных дорожных машин, а также механические щётки, погрузчики, автогрейдеры.

И мэрия, и ГИБДД, очень просит водителей ездить только на зимней резине и соблюдать дистанцию. Иначе «дня жестянщика» и огромных пробок в городе не избежать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградские дорожники перешли на усиленный режим работы
Волгоградцы вымогали 100 тысяч у пешехода, которого сами же сбили
На питание волгоградских школьников выделят 500 миллионов из бюджета
Tele2 развивает фирменную сеть в Волгоградской области
Верховный Суд оставил в силе приговор волгоградкам, собиравшим деньги для террористов
Фура вылетела на рельсы на юге Волгограда: трамваи не ходят
Волгоградец ударил ногой и обматерил полицейского
Обманутым волгоградцам вернули 3 миллиона рублей
Фирменное меню Волгограда представят на выставке в Токио
Наркодилера задержали в центре Волгограда
ДТП и пробки: Волгоград засыпает первый снег
В Волжском проверят громкоговорители систем оповещения
На юге Волгограда в массовой аварии пострадали три человека
«Ротор» поедет на Кипр, чтобы сыграть c ереванским «Пюником»
В Волгоградской области прививки от гриппа сделали более миллиона человек
Волгоградская прокуратура обжаловала приговор молодогвардейцу Булатову
Из Волгограда пустят дополнительные поезда в Москву
Волгоградке отказали в работе повара, потому что в 33 года посчитали «старой»
Под Волгоградом в лесу нашли тело пенсионера, пропавшего в начале августа
Пока петербуржец спал в аэропорту Астрахани, его искали всем миром родственники и полиция
Тайник с двумя тоннами осетра нашли в грузовике в Астраханской области
Поохотились на миллион: двоих волгоградцев поймали с незаконной добычей
В Волгограде экс-депутатов Щура и Зверева выпустили из СИЗО
В Волгограде из аптек изъяли 313 запрещенных фанфуриков
Без вести пропавшего белоруса нашли в Волгоградской области
Акция «Шинный бум»: только в ноябре при покупке Sportage, Sorento XM, Optima зимняя резина в подарок