Volkswagen Multivan Style - настоящий стиль!

Стиль автомобиля, его внешняя привлекательность и практические качества – эти аспекты познаются в деталях. Именно детализированность, продуманность в мелочах характеризует Volkswagen Multivan - современный автомобиль, обеспечивающий владельцу комфорт, безопасность и простоту в управлении. Этот автомобиль действительно проработан, все созданные специалистами детали не носят разрозненного характера, они создают цельный, привлекательный образ. Премиальные опции можно найти в комплектации Volkswagen Multivan Style повсеместно, многие из них заметны с первого же взгляда.

В первую очередь на себя обращает внимание светодиодная оптика, обеспечивающая эффективное освещение в различных режимах. Задние и передние фонари созданы именно в светодиодном исполнении.

УДОБСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст .

Рассматривая Volkswagen Multivan, специалисты сразу же отмечают бортовой компьютер. Он прост и удобен в эксплуатации, интуитивно понятен, выводит и демонстрирует полный объем необходимой для водителя информации. Компьютер имеет цветной дисплей, обладающий высочайшим разрешением. Он срабатывает мгновенно, чутко реагируя на меняющиеся обстоятельства и потребности автовладельца, постоянно обрабатывая массу данных, которая поступает от многочисленных датчиков.

Дисплей Premium[1]с высоким разрешением – далеко не единственное преимущество встроенной автоматизированной системы контроля. Особенность ее всеохватывающей работы заключается в том, что она обращает внимание и на состояние водителя - имеется функция распознавания усталости.

«В ситуации, когда водитель перестает управлять автомобилем с должной уверенностью, система сигнализирует о необходимости отдыха».

Управление автомобилем гарантирует положительные впечатления, во многом благодаря функции Servotronic[2], реализованной в усилителе руля. Мультируль радует кожаной обивкой, которая приятно ложится в руку и позволяет водителю без напряжения удерживать рулевое колесо, манипулировать им. Стоит отметить и наличие голосовой системы - Driver Voice Enhancement[3]. Для удобства водителя присутствует круиз-контроль.

ОСОБЕННОСТИ САЛОНА

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст .

Опциями премиального класса могут наслаждаться не только водители, но и пассажиры Volkswagen Multivan, цена которого вполне доступна, если учесть все особенности и возможности автомобиля.

- Пассажирский диван на три места с подлокотником. Обивка сидений – кожа высокого качества, дарящая приятные ощущения при прикосновении, она надежна и долговечна, легко чистится, не имеет склонности к появлению потертостей и других дефектов.

- Имеется интегрированное детское сидение, установленное в поворотном кресле, так что родителям не придется заботиться о его дополнительном приобретении. Встроенная модель гарантирует ребенку высокий уровень защиты и безопасность.

- Стекла в салоне тонированные, оснащены системой шумоизоляции. Дополнительное утолщение обеспечивает безопасность.

- В салоне радует не только локальная подсветка, но и общая система освещения - Deluxe-Ambient[4], она равномерно наполняет автомобиль фоновым светом, позволяя даже читать с комфортом.

- Стоит отметить и инновационную инфомедиа систему - Composition Media[5], о которой высоко отзываются и специалисты, и рядовые пользователи.

ДВИГАТЕЛИ ДАННОЙ МОДЕЛИ

Автомобиль представлен с бензиновыми и дизельными двигателями, имеются полноприводные решения.

- Дизельные варианты турбированы, они отличаются экономичностью и бесшумной работой.

- Бензиновые версии работают с технологиями турбонаддува и непосредственного впрыска.

«Повышенная мощность при небольшом потреблении топлива – это отличительная черта моторов, которые используются в данной модели автомобиля».

Полный привод реализуется через многодисковую муфту, управляемую электроникой. Такой подход обеспечивает уверенное движение по любым поверхностям, преимущества ощущаются как на ровном асфальте, так и при движении по гололеду.

Автоматическая коробка на 7 передач дополняет систему, делая управление автомобилем еще более простым и уверенным.

Также присутствует система блокировки заднего дифференциала, упрощающая езду по сложным дорогам.

Ассистент движения при спуске гарантирует не только удобство, но и высочайшие показатели безопасности.

ПРОЧИЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДАННОЙ МОДЕЛИ

- В рамках модели имеется встроенная камера заднего вида, есть передний и задний парктроники. Они дают полное отображение, как звуковое, так и графическое, что исключает проблемы при парковке, движении задним ходом, прочих сложных маневрах.

- Присутствуют дверные электроприводы, упрощающие эксплуатацию сдвижных дверей и багажника. Располагаются данные элементы при правой двери сдвижного типа и при багажной. Их присутствие позволяет совершать открывание – закрывание практически без усилий.

Данный автомобиль с премиальными опциями представляет собой модель, изначально приспособленную для длительной и активной эксплуатации, максимального удобства водителя и его пассажиров. Это продуманный в деталях авто, где большинство опций автоматизировано и доведено до идеала.

Узнать всю необходимую информацию о Volkswagen Multivan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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[1] Премиум

[2] Сервотроник

[3] Драйвер Войс Эненсмент

[4] Делюкс Эмбиент

[5] Композишн Медиа